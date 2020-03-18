【癌症】結腸瘜肉病變致大腸直腸癌 　一文看懂結腸異常病徵

消化過程中最重要的就是從食物中攝取營養，但您可能並不清楚，消化過程中身體會去除食物中的毒素，這也就是結腸最重要的功能，結腸除了再吸收消化物的水分之外，也必須清除這些形成糞便的廢棄物，以維持身體健康運作，因此當您罹患大腸直腸癌（Colorectal cancer）時，這些功用的效用就不會那麼大，且所導致的毒素廢棄物堆積可能威脅您的生命安全，因此為了知彼知比百戰百勝，下述列出了結腸的功能，以及大腸直腸癌的症狀有哪些。文: W.R. Su 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

結腸的功能、構造有哪些？（按下圖看清！）

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結腸的功能有哪些？

跟小腸比起來，結腸比較粗但也比較短，結腸的肌肉管壁大約1.8公尺長，平均直徑約5公分。 透過腸蠕動（Peristalsis），結腸的功能在於去除腸道、血液和靠結腸神經啟動的淋巴系統內的毒素，整個作用過程約需要12~36個小時，而結腸也是消化道最末端的部分。

結腸的構造有哪些？

結腸分為4個部分：升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸。結腸位於整個腹腔的右下方，營養素經小腸吸收後進入升結腸的第一個部位就是盲腸，結腸從盲腸向上延伸至肝臟，然後結腸由左至右，在腹腔橫向這段稱為橫結腸，降結腸是從腹腔左側延伸到骨盆腔，而從脾臟到骨盆腔的結腸稱為乙狀結腸，乙狀結腸則再連接到直腸，也就是人體廢棄物最後的路徑。

當消化物經過結腸，就會轉變成廢棄物或糞便，然後在乙狀結腸堆積儲存，這些人體廢棄物隨著1天1~2次的腸蠕動進入直腸。結腸吸收消化物的水分、礦物質後會形成糞便的形狀，然後被人體排出。結腸含有將近60種細菌來幫助身體消化，並生成重要維生素，維持體內酸鹼平衡，也避免有害病菌擴散。

結腸中的細菌扮演著重要的角色，比方將食物轉化成葉酸、維他命K及維他命B雜等營養素，結腸中常見的兩種細菌為：結腸桿菌（Bacillus coli）、嗜酸桿菌（B.acidophillus）。結腸功能正常的人，一天會經歷2~3次腸蠕動，腸蠕動大多在用餐後，以便促進排便，正常的糞便應呈淡咖啡色、長條形，應無惡臭，並在馬通沖入下水道後就會瓦解。

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大腸直腸癌的症狀？

大腸直腸癌發生在結腸或結腸後段靠近直腸的部位，是致死高風險的常見癌症之一。世界癌症研究基金會（The World Cancer Research Fund International , WCRF）指出，2012年統計將近140萬人罹患大腸直腸癌，是人們罹患前3大的癌症。

瘜肉（Polyps）是結腸或直腸壁不正常的增生組織，一般為良性、非癌症腫瘤，不過有些瘜肉可能轉變成癌症，但情況並不多見。瘜肉的種類很多，其中可能轉變成癌症的腺瘤性瘜肉（Adenomatous polyp），是一種癌症前的病變，其他還有增生性瘜肉（Hyperplastic polyps）和發炎性瘜肉（Inflammatory polyps）。美國癌症協會（American Cancer Society）指出瘜肉雖然不是典型的癌前病變，但應視為一種癌化徵兆；因此，有些醫生為防萬一，會將瘜肉全部切除。

大腸瘜肉（Colon dysplasia）在顯微鏡下是結腸內壁呈現異常的細胞，雖然不是癌細胞，但確有機會並變成癌細胞。尤其是曾罹患潰瘍性結腸炎（Ulcerative colitis）或克隆氏症（Crohn's disease）的患者，大腸瘜肉在多年後可能轉變成大腸分化異常（Colon dysplasia，又稱癌症化）。

大腸激躁症（Irritable bowel syndrome），又被稱為腸躁症（Spastic colon），是一種腸道功能性障礙疾病，會使您的結腸自發性收縮或大小腸內壁肌肉蠕動無力。

結腸的功能在於腸道吸收消化物的營養後，將有毒的廢棄物排出體外。若您想獲得更多相關諮詢，請諮詢您的醫生。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：不看會後悔！結腸與大腸直腸癌的關係】