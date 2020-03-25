【失眠】睡覺流口水7大原因　戒掉2種睡姿輕鬆好眠免弄濕枕頭

睡覺的時候流口水實在是很惱人的事情，如果是在家裡還好，頂多弄濕枕頭，換個枕套就好了，但如果是在外面呢？例如在巴士上不小心睡著，醒來之後發現嘴角還有牽絲的口水，已經滴到褲子上了，不知道坐在旁邊的乘客有何感想。本文將介紹如何避免睡覺流口水，以及流口水跟身體狀況的關聯。

文: Scott Yu 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

睡覺口水流不停7原因（點擊下圖看清！）

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1. 睡姿：

側睡和趴睡的人，流口水的機會比正躺的人高，原因很簡單，就是重力的影響，趴睡和側睡的情況下，口水很容易堆積在嘴唇附近，這時候只要嘴唇稍微沒有密合，口水就會流出來，尤其是習慣用嘴巴呼吸的人，狀況會更加嚴重。

2. 鼻塞：

如果您有鼻塞或是鼻竇炎（Sinusitis）的症狀，只能用嘴巴代替鼻子呼吸，嘴巴保持敞開的情況下，流口水的機會也會增加。

3. 咬合不正：

咬合不正起因於牙齒的排列不整齊或暴牙等情況，使得嘴巴在閉上的時候，容易因為放鬆而張開；睡覺是人體最放鬆的時候，因此口水也容易趁機滲出。

4. 睡眠呼吸中止症（Sleep apnea）：

這種症狀的患者在睡覺時，可能會間歇性地呼吸中斷，而轉由透過嘴巴呼吸，常因此容易打呼。想了解自己是否可能有睡眠呼吸中止症，可以透過以下幾點來判斷：

- 打呼- 睡到一半因為無法呼吸而驚醒- 起床後覺得喉嚨痛或嘴巴很乾 - 白天昏昏欲睡、注意力無法集中

5. 藥物的副作用：

某些藥物，例如：抗精神病藥物、阿茲海默症藥物以及部分抗生素（Antibiotics），會增加流口水的情況。

6. 胃酸倒流（Gastroesophageal reflux disease, GERD）：

胃酸倒流除了會灼傷食道以及造成吞嚥困難外，也會增加口水量，而導致流口水的機會提高。

7. 其餘少見症狀：

腦部受過創傷、罹患過中風 (Stroke)、柏金遜症（Parkinson's disease）等，也會加劇睡眠中流口水的情況。

改善睡覺流口水5方法

1. 改變睡姿：以正躺為主，盡量避免側睡、趴睡等姿勢。此外，趴睡也是最容易對脖子產生壓迫，造成傷害的姿勢。

2. 改善鼻塞：鼻塞造成用嘴巴呼吸而流口水的狀況，佔了多數，如果您有過敏、鼻竇炎（Sinusitis）或是鼻腔窄小的問題，請尋求醫生的幫助，除了可減少流口水的情況外，也能獲得更好的睡眠品質。

3. 矯正器：有咬合不正的問題，可以考慮戴矯正器來改善，以減少流口水的機會。值得一提的是，剛戴矯正器的時候，可能還是會有流口水的情形，因為不習慣嘴巴裡有異物，而導致唾液分泌增加。

4. 持續性正壓呼吸器（CPAP machine）：透過對呼吸道施壓，使空氣能夠通過呼吸道，常被用於睡眠呼吸中止症的治療。

5. 注射肉毒桿菌：根據英國醫師期刊（British Journal of Medical practitioners）的研究指出，將肉毒桿菌注射進唾液腺裡，可以有效減少唾液的分泌量，但是一次注射的效果大約只能維持半年，之後唾液量便會恢復正常。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：睡覺流口水～原來跟睡姿等7原因有關】