【失眠】年紀大瞓得少？為何快入睡感蟻咬？ 10個睡眠小知識！

失眠或睡眠質素差困擾不少香港人，據世衛（WHO）數據指，每10個香港人便有4個失眠。其實，很多與睡眠相關的徵狀都可反映我們的身體狀況，而失眠亦未必只由工作或生活壓力大所致。了解以下10個睡眠知識，或許會令你更易掌握好好入睡的方法。

睡眠佔一天大約三分之一的時間，亦是維持身體健康的重要元素之一。根據世界衛生組織，失眠的定義包括以下四項：

1. 難以入睡，難以維持睡眠狀態，睡眠質素差 2. 睡眠問題每星期至少三次，至少持續一個月 3. 日與夜也想着睡眠問題所帶來的影響 4. 睡眠問題令患者有明顯困擾及影響其日常生活

失眠固然值得關注，但其他睡眠知識也不能忽略，生活中的小細節和小習慣，例如日間是否渴睡、晚上會否持續打鼻鼾等，往往透露你的健康問題。

以下有一個睡眠知識小測試，一共10個問題，看看你對睡眠有多了解（按圖了解）：

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小測試中提到了發作性睡眠病和不安腿綜合症這兩個疾病，大家未必很了解，以下將作一些解說。

1. 發作性睡病

據青山醫院資料，發作性睡病是比較罕有引致睡眠過多的疾病，病徵包括突發、不能自主的昏睡狀態，在昏睡的過程中，患者會感到四肢不能活動，而且時有幻象或幻聽的情況。當患者在憤怒、興奮或歡欣等情緒狀態時，有時亦會產生突發性肌能失效，倒臥地上。發作性睡病患者可透過運動及規律的睡眠時間改善情況，或透過藥物協助控制病徵。

2. 不安腿綜合症

據香港腦科及老人科中心資料，不安腿綜合症是一種中樞神經系統疾病。患者一般是中年或老年人，缺鐵性貧血、糖尿病、腎病患者亦有機會患上。此症並不罕見但容易為人所忽略，而亞洲地區的發病率約佔全球的5%。

不安腿綜合症的患者在靜止時或快將入睡時，下肢會感到不適，不舒服的奇怪感覺通常在肌肉深處發出，例如痕癢、灼熱感、痛感甚至有「蟻走」或蟻咬的感覺，令患者感到雙腿非常不自在，需要下床「動一動」腿才能紓緩不適的感覺，但當回到床上，不適感覺又會重覆，影響睡眠質素。

醫學界對不安腿綜合症的發病原因仍未有深入研究，但相信患病機率亦與患者大腦內神經傳遞物質多巴胺的分泌失調有關。醫生一般會按患者情況，制訂藥物治療方案。

多了解睡眠

睡眠佔我們一天約三分之一的時間，除了失眠之外，其他睡眠相關的問題亦相當重要，因此，多留意自己及身邊人的睡眠習慣，如果有任何疑問，謹記及早向醫生查詢。

（資料來源：衛生防護中心、香港腦科及老人科中心青山醫院）

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