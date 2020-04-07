【舌苔】舌頭腫大經常咬到！濕重氣虛咬舌４大成因（附食療）

睡眠不足和熱氣是「咬親條脷」的成因？其實咬到舌頭的原因豈只是熱氣所致，註冊中醫師倪詠梅撰文指濕重、氣虛、實火和虛火也會導致容易咬到舌頭，當中舌頭顏色、舌苔和大小也反映你咬到舌頭的原因。不如伸條脷出來看看，從而判別該選擇什麼食療改善！ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

「醫師，不知什麼原因，近日經常開口夾著脷，成日不小心咬到條脷。有冇得醫？」

「伸條脷出來看看？」醫師慢條斯理的說。心想，應該又是一個濕氣重的病人。果然，病人把舌頭伸出來，舌頭幾乎比口更大，而且邊緣佈滿鋸齒印，舌頭顏色亦較淡，上面有很多白舌苔。中醫稱這些表現為「伸舌滿口」，為濕氣重的表現。試把舌頭想像為一塊海棉，當它吸了大量水分，自然會膨脹，當它壓逼牙齒時，就會形成齒印了。

熱氣才會咬親條脷？（ilumire/unsplash）

4大常見咬舌成因

為什麼會咬到舌頭？（按圖）

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1. 濕重

舌頭表現：舌色淡紅至紅、舌體較大、舌厚、舌邊有鋸齒印；舌苔多數較厚，甚至多至看不見舌面

其他表現：水腫、頭昏頭重、肢體沉重困倦、胃口差、大便較爛、女性白帶多

解決方法：去濕

少吃生冷，多吃薏米、赤小豆、栗米鬚、冬瓜、土茯苓、白扁豆、粉葛

食療：去濕粉葛三豆湯（按圖）

2. 氣虛

舌頭表現：舌色淡紅至淡白，舌體較大，舌不甚厚。舌苔以薄白為主，微微可見舌面。氣虛的舌頭就像給了水的麵包一樣攤開， 由於面積大了所以容易咬到。

氣虛往往和濕一同出現，稱為「氣虛濕阻」，這樣的舌頭會有氣虛和濕重的表現。

其他表現：疲勞乏力，總是提不起勁，易伴有內臟下垂的疾病（如胃下垂，子宮下垂等），易感冒、易出汗

解決方法：益氣

多吃參類，如太子參、黨參、花旗參、高麗參等，也可以服用北蓍、五指毛桃

食療：五指毛桃參雞湯（按圖）

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3. 實火

舌頭表現：舌色深紅至紫紅，舌有腫脹感。舌苔偏黃。容易咬到舌尖。實火的舌頭會出現充血的情況， 舌頭會變得較厚， 體積大了便易咬到

其他表現：口乾、煩躁、皮膚長瘡、喜歡喝水（尤其是冷飲）、便秘、小便黃

解決方法：清熱

多吃清熱食物如：綠豆、五花茶、龜苓膏、苦瓜、芥菜等

食療：鹹魚頭芥菜豆腐湯（按圖）

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4. 虛火

舌頭表現：舌色淡紅至鮮紅，舌偏瘦。舌苔偏少。

其他表現：手心腳心熱、怕冷又怕熱、不耐受寒涼食物、睡眠質素差、睡覺時出汗、易生痱滋

解決方法：滋陰清熱

多吃滋潤食物如：麥冬、石斛、蜂蜜、玉竹、沙參、花旗參、雪耳、木耳、絲瓜等。

食療：蜜冬石斛飲（按圖）

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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