【減肥】下半身肥胖分４類或因脾腎氣虛　助改善浸浴法你做對嗎？

下半身肥胖問題困擾不少人，尤其是長期坐在辦公室工作的女性，除了影響外觀，下半身肥胖亦會為健康帶來問題。中醫師張婉蘭表示，下半身肥胖的類型分為四類，包括胃熱肝鬱、脾虛濕熱、肝腎不足等等，她亦為四類人士提供改善下半身肥胖的食療建議。

（資料圖片）

中醫師張婉蘭指，中醫認為導致肥胖的原因有以下幾點，包括先天遺傳和體質因素，或受一些疾病的影響；平時暴飲暴食，過多進食煎炸油膩食品和甜食；久臥久坐，缺少運動；精神因素的影響等等。上述因素主要影響脾胃和肝腎功能，導致脾腎氣虛，身體中水液和食物的代謝失去平衡，使身體產生的廢物包括水濕、痰濁、膏脂和瘀血等聚集體內，引起體重增加，形成肥胖。

眾多體質中以脾虛濕盛的水腫體質最容易出現下半身肥胖，脾氣虛弱令運化水分的功能減弱，體內堆積濕氣，久了濕聚為痰，脂肪是一種「痰濕」蘊藏體內的表現，而「濕性下注」，濕氣重的人容易下半身肥胖，包括下腹部、臀部、大腿，尤其小腿容易腫脹。此外，由於女姓身體需孕育下一代，生理結構上腹腔及大腿肌肉較男性圓潤豐滿，所以下身脂肪較男性多，較易出現下半身肥胖。

下半身肥胖的高危群族（按圖了解）

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1. 久坐、久站的上班族

2. 不愛動、少運動一族

3. 愛吃甜食、澱粉類的嗜甜一族

4. 重口味、飲酒應酬一族

5. 夜貓一族

怎樣才算是下半身肥胖？

下半身肥胖，指腰部以下脂肪積聚太多，主要包括腰、臀、大腿、小腿、膝蓋、足踝部位。下半身肥胖的身材，俗稱為「梨形身材」。

根據世界衛生組織建議，以身體質量指數（Body Mass Index, BMI）來衡量肥胖程度，一般BMI超過24代表體重過重，超過27代表肥胖。此外，腰臀比計算法也是檢測肥胖的指標。男性腰圍大於85厘米，女性腰圍大於80厘米．或腰臀圍長之比(WHR）男性大於9.0，女性大於8.5，就可視為下半身肥胖。

下半身肥胖的4大類型（按圖了解）

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1. 脂肪型（胃熱／肝鬱）

過多的脂肪堆積在臀部和大腿。因皮下脂肪太多，常伴有三高問題，所以要特別注意血糖、血壓和血脂的控制。

飲食建議：

•低油低脂飲食，戒油炸食物、減少食用精緻澱粉。

•飯前喝點茶水，增加飽足感，減少食量，並減少脂肪生成與堆積。

•多喝水幫助代謝，另可用玫瑰花、決明子、茯苓焗茶，輔助代謝。

2. 肌肉型（脾虛濕熱）

這類型通常發生在運動員身上。有些人臀部、大腿特別粗壯，在用力的時候，可以看到明顯的肌肉線條，摸起來的觸感不是鬆鬆軟軟，而是飽滿有彈性的。

飲食建議：

•控制飲食，拒絕高熱量、高脂肪的食物，少油少鹽，清淡為主。

•多吃低脂低碳且含蛋白質的食肉，如雞肉、牛肉、海鮮等，及多吃深色蔬菜。

•可少食多餐，不可暴飲暴食。

•可用布渣藥、荷葉、山楂、菊花等焗茶飲用。

張醫師指，女性通常容易在臀部和大腿堆積脂肪，造成下半身肥胖。（受訪者授權提供）

3. 水腫型（脾腎氣虛、肝腎不足）

多發生於久坐久站而造成下肢循環差的上班族，常伴有靜脈曲張的症狀，輕輕一壓小腿脛骨部位，會發現有稍微凹陷，且皮膚回彈速度較慢的情況。

飲食建議：

•少吃加工食品

•盡量吃熱食

•一定要吃早餐。藉由營養豐富的早餐，展開身體的所有律動，提高身體的代謝功能

•多吃香辛料，如辣椒及薑等，刺激交感神經，讓體脂肪燃燒

•減少鹽的用量

•多吃高纖維的食物，例如番薯、芹菜、燕麥、蘋果、菇菌類、奇異果等

4. 混合型

此類下半身肥胖情況最複雜，綜合了脂肪型、水腫型、肌肉型等類型特點，而大部分的下半身肥胖患者都屬於此類型，不容易減下來。

飲食建議：參照以上各型

其他預防下半身肥胖的方法（按圖了解）

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1. 堅持做有氧運動，如快走、慢跑、游泳、騎自行車、跳舞等，可以有效防止下半身發胖。每天30分鐘的快走能全面且溫和地開始提升身體活動量，增加基礎代謝率。

2. 拉伸運動令人體變得更柔韌，身材也會更勻稱，還能緩解全身的僵硬肌肉，尤其可以緩解腰部疲勞，對肌肉型人尤其有效。

3. 多吃健脾祛濕食物，祛除體內寒濕。可以選擇紅豆、茯苓、淮山、黨參等放到煲湯材料中，或者煲成粥、煮水喝，都可以利尿、除濕，對水腫的人尤其有效。

4. 泡澡是促進新陳代謝最簡單的方法之一，選擇高溫反覆入浴的方式，泡澡3分鐘、休息5分鐘，重複循環三次。

5. 中藥薰蒸可以改善水腫性肥胖。

改善下半身肥胖中醫食療建議（按圖了解）

玉米薏仁利水湯

功效：健脾消腫利水

材料：牛蒡半條、胡蘿蔔 1條、瘦肉 4兩。

中藥：玉米鬚 2錢、生薏仁 3錢、赤小豆 2錢、決明子3錢。

調味料：鹽1小匙。

做法：

1.牛蒡去皮，洗淨，切斜片。

2. 紅蘿蔔去皮，洗淨，切塊；瘦肉洗淨。

3. 全部的材料放入湯煲中,水滾後，加入中藥，慢火煲1.5小時，再加入鹽拌勻即可食用。

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