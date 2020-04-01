【新冠肺炎】除口罩除鞋一直都做錯？一分鐘看清回家消毒10個步驟

新冠肺炎疫情持續至今，本港確診數目繼續攀升。即使配備口罩、酒精搓手液等工具，仍需正確地使用，屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡接受本報訪問時表示，很多人仍做錯脫口罩的步驟。到底該如何正確除下口罩和護目鏡？這10個回家的消毒步驟你又做對了嗎？

新冠肺炎疫情嚴峻，相信一定程度上改變了你的生活習慣。以往，不少人回到家中便會躺在沙發或床上，現在回家後豈敢未經消毒更衣便躺在沙發或床上？謹記以下回家消毒10個步驟，做足防疫措施，一個都不能少！

回家消毒10個步驟，缺一不可。 （cdc/unsplash）

了解回家消毒10個步驟：（按圖）

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步驟1：在門外脫鞋、消毒鞋底鞋面

為免將街外的病毒帶回家中，家庭醫生張國威建議大家可在門外脫鞋並消毒鞋底和鞋面。

鞋底：在門外放置一張已噴有1:99稀釋漂白水的毛巾或地氈，先在屋外踏上消毒地氈，再脫鞋

鞋面：以裝有稀釋漂白水的噴壺向鞋噴灑，把鞋子放在門外或空氣流通的地方如露台吹一晚，再以膠袋袋好

貼士： 若在高危地方工作（如診所），可帶備多一雙鞋子，專門在工作場所穿著

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步驟2：街上買回來的物品放近門口，容後再處理

其後可將物品的包裝棄置、或便用酒精把物品的表面擦乾淨。

步驟3：洗手

美國疾病管制與預防中心（CDC）指，以肥皂和清水洗手在大部分情況下都是最佳方法，次選則是搓手液，但建議最好選擇含60%或以上酒精的。

洗手時，手掌、手背、手指縫及指甲都不能忽略！洗手步驟：

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步驟4：除下口罩

除下口罩時亦不能掉而輕心，稍一不慎有機會接觸到病毒。

了解除口罩正確方法：（按圖）

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屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡提醒大家，一定要雙手一起抓着耳邊的橡筋或繩結，慢慢脫下，決不能單手鬆開口罩一邊，因為口罩有機會彈開，令細菌轉移到頭髮、手上、面上或衣物。

應否包住口罩後才棄置？黃醫生指，除下口罩後應立即直接扔入有蓋垃圾桶，不要用手碰口罩試圖摺起或包裹口罩。

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步驟5：脫眼鏡或護目鏡後清洗

黃醫生表示，除護目鏡時不應用手抓着眼框脫下，正確方法應避免眼罩彈起。除護目鏡前先潔手，然後將手指從耳邊「攝」進橡筋中，再提起橡筋，慢慢將它拿去清潔，除下眼罩後需再次洗手。

如何清洗眼鏡？

有視光師指出，酒精具有刺激成分，用來清潔眼鏡或令鏡片的鍍膜受損。香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅早前就透過港大醫學院FaceBook專頁指出，可於洗手時順道清洗眼鏡，先由雙手以肥皂揉出泡沫後，輕輕抹上眼鏡再過水。

最後仍要不忘清洗雙手，以免讓雙手成為病菌的溫床。

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步驟6：消毒手提電話

現代人的生活中，手機不可或缺，但若外出時，雙手沾上病菌後再觸碰手機，可使手機成為帶菌溫床，故必須頻繁清潔。

根據Apple官方指，消毒機身不應使用漂白水或噴灑清潔劑，建議使用沾了70% isopropyl alcoho（異丙醇消毒酒精）抹布或一般家用消毒濕紙巾輕輕擦拭Apple產品堅硬及無孔表面，例如顯示屏、鍵盤或其他外部表面。同樣地，清潔完需要洗手。

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步驟7：洗臉

養和醫院皮膚科主任暨皮膚及性病科專科醫生陳俊彥，曾在養和醫療集團的YouTube頻道提醒大家疫情下該如何清洗面部。

他指清洗面部時，經常會忽略額頭、眉毛、眉心和髮鬢等位置，但其實這些部位也有機會隱藏環境上遇到的飛沫。所以回到家中，應用洗面膏或梘液徹底清洗這些部位。

步驟8：洗澡及洗頭

兒科專科醫生陳欣永表示去完人多擠迫的地方，回家後避免躺在床上或梳化，宜立即沖涼，換上乾淨的家居服。

香港大學護理學院透過影片指，頭髮容易積聚細菌，所以每逢外出回家後，謹記要洗澡和洗頭，最重要是保持良好個人衛生。

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步驟9： 妥善處理外出時穿過的衣服

綜合陳欣永醫生及孔繁毅教授的看法，處理日常衣物可參考以下做法：

薄衣服：若沒長時間暴露於多菌空氣（如醫院），內搭衣服沾到病毒的機會其實不大，每日如常清洗便可。

外套：可用加了清水的濕布簡單清潔，或透過曬太陽或用熨斗隔濕布熨等方法作高溫消毒，放在空氣流通的位置吹一晚，不宜立即放進衣櫃。

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步驟10：消毒手袋

大家可用加了清水的濕布抹背囊或手袋，如有可能接觸過分泌物，應以1:99漂白水消毒。但注意，漂白水具有腐蝕性，根據消費者委員會，在以下物料上都不適宜使用漂白水：

1. 金屬（除不鏽鋼）

2. 羊毛

3. 尼龍

4. 絲綢

5. 染色布料

6. 油漆表面

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若不想損壞手袋，應根據材質消毒，如下：（按圖）

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