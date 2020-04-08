【藍光眼鏡】醫生不建議用！護眼8招睇電話隔30cm防黃斑病變

受新冠肺炎影響，不少人為了保障自己及身邊人的安全，大幅減少外出活動的時間。長時間留在家中可以如何消磨時間？煲劇、打機、玩Facebook、看YouTube當然少不了，不過，長時間使用電子產品，不少人擔心藍光會損害眼睛健康。 有眼科醫生表示，如吸收過量藍光，有機會造成視力受損，引發年老性黃斑病變。他建議，使用電子產品工作及消閒時，要注意它們與眼睛的距離，以及使用防藍光電子屏幕貼、電子產品過濾藍光模式，但並不建議使用防藍光眼鏡。

藍光泛指可見光中藍色的部分（波長400∼500nm），一般來說是高能量的光線，任何光源都存在藍光，除了電子螢幕之外，太陽光也有藍光。

藍光是什麼？（按圖了解）

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坊間不少人都很擔心吸收過量藍光會損害眼睛健康，香港眼科醫學院前院長、眼科醫生周伯展表示，雖然現時科學上未有確實證據證明藍光絕對有害，但普遍眼科醫生都有共識，認為過多藍光，尤其是人造藍光對眼睛及人體健康帶來負面影響，「眼睛方面有機會引發黃斑病變或黃斑退化，而生理方面則影響生理時鐘。」

缺乏天然藍光會導致抑鬱

不過，藍光其實有其存在的必要。眼科醫生邱俊源指，藍色是三原色的重要一員，構成人類的色覺。藍色光線使我們看見藍天、大海，還混合成為其他顏色的一部分。在晚上光線昏暗的時候，我們尤其需要辨認藍色光的能力使我們盡可能看得見。周伯展醫生表示，人體需要吸收天然的藍光，如藍光不足會影響情緒健康，導致抑鬱症等情緒病。一份《美國國家科學院院刊》的研究指出，花更多時間在藍色豐富的光線下，而不是大多數燈泡發出的白光，可以擊退悶悶不樂的心情，使我們在冬季感到更明媚愉快。

由於都市人在生活及工作上都非常依賴電子產品，因此，要好好保護眼睛，便要減少吸收過量藍光的機會及定時休息。

減少吸收人造藍光的方法（按圖了解）

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兩名醫生均指，使用防藍光電子屏幕貼、電子產品過濾藍光模式都有助減少吸收過量藍光。邱醫生指，「使用電子產品時，人眼基本上看不到藍色便可以了。如果要確定是否完全過濾藍光，就要用專業儀器測試。」周醫生補充，大眾亦可將電子的螢幕亮度及相關設定調校成柔和狀態，「只要眼睛看得舒服便可，切忌太鮮艷。」

周醫生又表示，使用電子產品時，亦要注意眼睛需與它們的距離：

與智能電話相距：30厘米 與平板電腦相距：40厘米 與手提電腦相距：50厘米 與座枱電腦相距：100厘米

至於會否建議大眾使用防藍光鏡片，周醫生指，由於長期配戴防藍光鏡片會阻擋人體吸收天然藍光，影響情緒健康，因此並不建議。加上現時沒有有關多少人造藍光才對人體有害的科學研究，所以不能評論不同過濾比例的防藍光鏡片的效用。

其他護眼貼士（按圖了解）

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此外，周醫生又建議「B+B」護眼貼士，即Blink（眨眼）及Break（小息），「正常每5秒便會貶眼一次，即1分鐘約12次，但是當人們專注使用電腦時，可以3分鐘都不眨眼。」他強調，主動頻密眨眼非常重要，「眨眼有助淚水循環，避免乾眼症，而且可以讓眼睛停一停『回氣』。」

至於Break（小息）時就要緊記「4個20」。周醫生稱，使用電子產品時，每20分鐘最少休息20秒，望向20呎以外的地方或合眼，以及行20步。

邱醫生亦建議了兩個護眼貼士。第一，在眼乾時使用人造淚水滋潤雙眼，「一般來説，採用獨立包裝，沒有防腐劑和激素的人造淚水比較安全。」第二，早晚用暖毛巾按摩眼部。將暖毛巾敷在眼上，用溫和及持續的指尖力按壓上下眼皮邊的眼睫毛位置，以促進眼皮邊油脂分泌腺暢通，改善血液循環，甚至增加淚水分泌。之後用毛巾仔細擦拭眼睫毛，以帶走多餘的油脂和污垢。

自我檢查老年黃斑部病變：阿姆斯勒方格表（按圖了解）

網上流傳不少有關眼睛健康的測驗，周醫生表示，阿姆斯勒方格表（Amsler grid）是一個簡單的自我檢查老年黃斑部病變的方法，只要將方格表置於眼前，測試者使用單眼注視表格中的小點，黃斑病變的病人會看到波浪線或者某些線缺失。至於網上其他有關色盲、青光眼、近視、散光等測試大多沒有科學實證。

周醫生建議，大眾可視乎年齡及近視度數定期找眼科醫生進行檢查。一般而言，女性在18歲及男性在21歲後，已完成眼球發育，如近視不超過600度，以及沒有特別情況，可以在40歲時找眼科醫生做一個全面的檢查，「40歲左右，眼睛開始退化，如有任何問題可以及早發現開始治療。」不過，如果近視超過600度便有機會是惡性近視，容易有黃斑病變、視網膜脫落、白內障等併發症，需要較頻密的檢查。

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