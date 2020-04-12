【失眠】做夢增強長期記憶4大功能　有一種人較易記得自己夢境...

做夢是一件很神奇的事情，自人類有文明以來，夢境被當作徵兆、預言、惡魔誘惑的手段等，也有人認為夢境是幻覺，近代有些心理學家認為，夢境是一種意象語言，是潛意識宣洩的出口，當我們在睡覺時，大腦仍會繼續處理資訊，這時就會產生夢境。究竟夢代表了什麼？本文將為您介紹夢境與睡眠的關係。 文: Wendy Xu 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

記不記得做夢有4因素（點擊下圖看清！）

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做夢幫助形成長期記憶

雖然科學家還不知道人類做夢的原因，但做夢是大腦運作非常重要的機制，幫助我們形成長期記憶，此外，許多研究人員也推測，做夢跟大腦以下的4種功能有關：

1. 幫助發展認知能力。 2. 心理機制的無意識投射。 3. 再次處理離線記憶，也就是大腦在鞏固學習和記憶，並記錄覺醒的意識。 4. 意識狀態整合現在和過去的經驗，替未來做準備，以便應付未來可能遇到的威脅。

做夢通常發生在快速動眼期

做夢通常發生在快速動眼期（REM），大約發生在入睡後90分鐘。睡眠周期大致可分為5個階段：

第1階段：淺眠狀態，這段期間眼動速度會減緩，全身肌肉也會放鬆。

第2階段：這階段停止眼動、腦波減緩，大腦會出現睡眠紡錘波（Sleep Spindles）的短暫高頻波動，這樣的波動可以防止被噪音干擾睡眠。

第3階段：出現活動較緩慢的Delta波，不過還是會穿插幾段小又快的波動。

第4階段：和第3階段合稱「深度睡眠」，這個階段不會有任何眼動或是肌肉活動，如果在這個階段被叫醒，會需要一點時間才能清醒。

第5階段：又稱為快速動眼期（Rapid Eye Movement, REM），也是做夢的時間，這段期間呼吸會變急促且不規律，心跳加快，血壓也會升高。如果在這個階段被叫醒，可能會說一些沒有邏輯的事情，那就是夢境。

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記不記得做夢有4因素

許多大腦活動的研究結果都指出，人在10歲之後，一個晚上可以做3~6次夢，而且每個夢境的時間可持續5~20分鐘。不過每個夢境結束的5分鐘後，人就會忘記大約50%的夢境內容，一睡醒就會忘記95%，所以有些人說自己不會做夢，事實上只是不記得而已，但如果正處於REM的睡眠期，卻被鬧鐘等外界聲響吵醒，就會比平常記得更清楚自己的夢境。

此外，記不記得夢境還跟以下4種因素有關：

1. 性別：根據調查，女性比男性更容易記住自己做過的夢，但也比男性更容易做惡夢。

2. 年紀：成年期，也就是大約20、21歲開始，人類對夢境的記憶力就會開始衰退。

3. 人格特質：研究顯示，常常做白日夢、善於創意和思考、會反省或內觀（Introspection）的人，更容易記得自己做夢的內容。比較實際、或只注重自己外在的人，則較容易忘記自己做過的夢。

4. 睡眠障礙：失眠（Insomnia）的人會比一般人更記得自己的夢，嗜睡症（Narcolepsy，又名猝睡症、發作性睡病）患者的夢境，則會偏向負面。不過如果睡覺的時間不夠長，經歷的REM時期就會減少，那就很難記住自己的夢。

做夢不會影響睡眠

您是否也有過一覺醒來，對前一晚所有的夢記憶猶新，甚至覺得做夢是一件很累的事呢？事實上，做夢這件事並不會影響睡眠，記得自己做過的夢也很正常，不代表睡眠品質不佳。但在某些情況下，記得夢境的內容可能是身體發出的警訊。

除了前面提到在REM睡眠期間被鬧鐘等聲音吵醒，或是不規律的睡眠之外，如果半夜睡睡醒醒、患有睡眠呼吸中止症（Sleep apnea），喝酒，都會讓人清楚地記得自己的夢境。有些時候，夢境的內容太可怕、太緊張，可能會讓人驚醒，發現自己全身汗、心跳加速，或是「做夢」讓您精疲力盡、壓力大，甚至是情緒低落，那就建議要去諮詢醫生了。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：睡覺做夢原因是…這種人容易記得夢境】