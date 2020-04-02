【失眠】捱夜增心臟病風險　11點後睡減免疫力7大部位受攻擊

現代人因為工作太過繁忙，回家後可能也無法好好休息或是仍要繼續加班，於是不得不晚睡或因壓力大而失眠，太多因素導致「熬夜」變成我們生活的常態。但我們卻完全忽略了熬夜對人體的傷害，而根據報導指出，若處於長期熬夜的狀態則會硬生生毀掉人體的7大部位，得不償失！

很多人下班回家後休息時間已所剩不幾，若是又工作加班的話，勢必睡覺時間絕對會往後延，對習慣熬夜的人來說，24點後才開始自我活動的放鬆時刻，但以人體內分泌而言，23點後才睡覺就算是熬夜了。由於人體機制的自我修復時間約在清晨3點進行，所以夜晚23點～3點的睡眠時段非常關鍵，而一旦「超時」，想靠補眠挽救已經難以彌補。

根據相關報導指出，如果長期在23點後才睡覺的人，必須要對疾病有所警覺了！因為長期「熬夜」將會對人體健康潛藏極大的隱憂，甚至直接損害我們的7大重要部位：（點擊下圖看清！）

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1. 變胖變肥

想要減肥的人絕對要特別重視睡眠品質，因為睡眠期間的人體會分泌一種「瘦體素」幫助代謝，但是長期熬夜則會破壞瘦體素的分泌，且不利脂肪分解。

2. 記憶力變弱

熬夜時，人體的交感神經會愈晚愈興奮，加上睡眠不足的緣故，到了白天人就會變得非常疲憊，甚至會有頭昏腦脹、記憶力減退、注意力無法集中等狀況，長期下來還造成神經衰弱、失眠等困擾。

3. 皮膚變差

由於肌膚於23點左右開始進入修復狀態，若是長期熬夜則會打亂內分泌及神經系統，導致皮膚粗糙、失去彈性等老化現象，而且面色變得黯淡無光且痘痘大爆發。

很多人下班回家後休息時間已所剩不幾，若是又工作加班的話，勢必睡覺時間絕對會往後延，對習慣熬夜的人來說，24點後才開始自我活動的放鬆時刻。（John Schnobrich／Unsplash）

4. 腸胃危機

胃黏膜上皮細胞大多在夜間進行修復，約2至3天更新一次，因此若熬夜又愛吃宵夜的話，就會使腸胃無法休息，而且食物長時間滯留在胃中，也使得胃酸難以正常分泌，久而久之便容易造成胃黏膜糜爛或潰瘍。

5. 肝臟受損

身體修復時段約在23點至隔天清晨3點之間，也是肝臟排毒的最佳時間！一旦延遲休息或熬夜整晚，將會讓肝臟血液相對不足，以至於受損細胞難以得到修復，此外，若這個重要的代謝器官受損，那麼將危害整個身體健康。

6. 心臟病風險

研究證實長時間熬夜或日夜顛倒的人，不僅導致免疫力下降，甚至內臟也因此難以充分休息而受損，使得心臟病機率的風險增加。

7.患癌風險上升

因長時間熬夜會導致免疫力下降，而人體免疫力是人體抗癌的天然屏障，如果失去完整的免疫保護，那麼就會使癌症發生率提高，且多項研究也表示，熬夜和乳腺癌、大腸癌等疾病風險有直接性。

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