【耳鳴】心臟病徵兆耳垂有摺痕？耳鳴耳紅6大耳朵看健康

耳朵是一個複雜、精细的器官，聽覺的產生更是耳朵、大腦等多器官組織「團隊合作」的结果。所以耳朵或聽覺若出現問題，其病根也許不僅僅是耳朵本身，而是身體其他部位出現故障的表現，比如以下6種情形。

從耳朵6大症狀看健康（按圖看清！）

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(1)、聽力流失：糖尿病

2008年由美國國立衛生研究院所贊助的研究發現，糖尿病患者的聽力下降的發生率是普通人的2倍。而血糖異常（糖尿病前期）的人，聽力流失的風險也比血糖正常的人高了30%。

雖然目前仍未確定糖尿病與聽力之間的關聯，但西雅圖維吉尼亞梅森醫療中心Listen for Life Center主任Seth Schwartz認為，這可能與內耳的血流供應有關。

而糖尿病患體內的新陳代謝改變，也可能對內耳造成傷害，特別是糖尿病病情未受到良好控制時。結果是，糖尿病患的耳朵更容易感染，並可能更嚴重。

(2)、耳朵有堵塞感：過敏

提起過敏，大多人首先想到的是流眼淚、流鼻涕、鼻塞等症状，但過敏也可能反映在耳朵上，包括發癢、腫脹或出現堵塞感。

過敏發生時耳朵與鼻子中間有一個稱為耳咽管的通道會充血、腫脹，耳朵會產生堵塞感（像飛機起降時會出現的鼓脹感）。

在醫生的指導下使用抗組胺藥或類固醇噴鼻劑消除過敏反應後，耳堵耳痛的不適症狀也會随之消失。

(3)、耳鳴：多種身心疾病

耳鳴是身體發出的警訊，包括鼻竇炎、胃酸倒流（胃食道逆流）、睡眠呼吸中止症、抑鬱症等身心問題，都可能造成耳鳴。同時，耳鳴也可能是包括心腦血管疾病、腦瘤、鼻咽癌在内的嚴重疾病的先兆表現。通常醫生很難根據耳鳴這一單獨症状確診

因此有長期、慢性的耳鳴問題還是須提高警覺，經由醫生檢查、評估，找出真正的病因。另外，若能減少壓力、改善睡眠、保持耳咽管健康，大多數的耳鳴病患都能在6個月內好轉。

耳鳴是身體發出的警訊，包括鼻竇炎、胃酸倒流（胃食道逆流）、睡眠呼吸中止症、抑鬱症等身心問題，都可能造成耳鳴。（Hayes Potter／Unsplash）

(4)、耳朵紅：腎上腺機能不足

害羞、生氣、太熱的時候，耳朵都可能變紅；而若無關這三者，則可能是腎上腺機能不足的問題。腎上腺會分泌腎上腺素，供應身體在充滿壓力的情況下使用。

腎上腺機能不足，可能導致低血壓、體重減輕、腎衰竭、以及其他疾病，而紅耳朵是腎上腺疲勞的一個特徵。

(5)、原因不明的耳朵疼痛：顳顎關節障礙症

不少人因耳多疼痛就診，卻發現耳朵根本沒問題，真正的病因可能來自下顎。最常見的一個問題是顳顎關節障礙症。日常工作中類似這樣的「誤診」並不少見。

由於這個關節將下顎骨連接到耳朵前方的骨頭，若是出現疾病，就可能在咀嚼、說話或張大嘴巴時引起耳朵疼痛。

(6)、耳垂有對角線摺痕：心臟疾病

一項刊登於《美國法醫學與病理學雜誌》的研究則指出，在40歲以下的人中，這條線在高達80％的案例中都是心臟病的預測因素。目前對角線耳垂摺線（DELC）已被視為一種相關性指標，它也與地區文化有關。

若發現耳垂上有「單耳不完全」的摺線屬於較不嚴重的等級，其次為單耳完全性摺痕，最嚴重的是兩耳完全性對角摺線，患有心臟疾病的機率最高。

雖然不能百分之百斷定有此現象就是心臟病，但心臟疾病是致命的健康殺手之一，早期發現對於防治、就醫相當重要，因此，若觀察到有類似的耳垂異常徵兆，建議還是前往醫院由專科醫生進行全面檢查。

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