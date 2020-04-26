【糖尿病食療】山藥苡仁粥沙參麥冬湯5大食療　加5大穴位輕鬆控糖

糖尿病是常見的慢性病，可持續10至20年，甚至維持一輩子。患者需好好控制血糖，以減慢血管退化，避免因大小血管的損傷而引發出併發症。除了控制體重和定期運動外，按摩穴位也是一種有助控制血糖的方法，以下由中醫師推介的5個控制血糖穴位及5大食療，糖尿病患者不妨一試！

糖尿病人須定期量度血糖。(kateredfern / unsplash)

糖尿病的病徵

+ 4 + 3 + 2

根據衛生署的資料，糖尿病的病徵可包括口渴、尿量增多、食量增加、體重減輕、身體疲倦、傷口經久不癒、皮膚及陰部痕癢。值得注意的是，有部分患者卻無病徵。

糖尿病的4個發展階段

台灣童綜合醫院中醫師陳建雄認為糖尿病可分四個發展階段：

1. 鬱

患者早期會血糖升高，為肝鬱氣滯，治療宜舒肝解鬱。此情況由生活步調急促、工作壓力導致情志不調。

改善方法：此階段宜減輕消化道負擔，適度控制飲食，避免暴飲暴食。

2.熱

由於在「鬱」期沒有適度調整，進一步「鬱而化熱」，發展成肺熱、肝熱的情況，患者容易感到飢餓、情緒煩躁、口渴、便秘、失眠。

改善方法：可根據不同情況選擇清熱瀉火藥。

3.虛

當「熱」期持續時會耗傷氣陰（指機體的元氣和真陰兩方面出現不足，肺、脾、腎三臟元氣虧損，五臟津液內耗），導致元氣受損，身體由「熱」轉「虛」，形成虛實夾雜。出現陰虛火旺、胃熱脾寒的情況。進入虛的階段時，可能已出現明顯的濁、痰、瘀阻滯血管等現象。

改善方法：宜一邊清熱、一邊補虛。

4. 損

由「虛」進一步發展而成，開始出現大小血管的併發症，進一步發展內臟損傷。此時可見肝腎陰虛、脾腎陽虛、陰陽兩虛等情況。

5大穴位控制血糖（按圖看清！）

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合谷穴

位置：虎口併攏，位於肌肉凸起最高處。

按摩方法：大拇指來回打圈揉合谷穴，左右手各50次

素髎穴

位置：在臉部，鼻尖的正中央。

按摩方法：先以逆時針方向壓揉50下，再用左手掌心按鼻尖順時針方向壓揉50下

然谷穴

位置：足內踝尖往足弓方向，在舟狀骨下方凹陷處。

按摩方法：用拇指用力點揉然谷穴，直到有明顯的酸脹感為止

漏谷穴

位置：位於內踝尖上，量兩個4橫指寬之處。

按摩方法：使用雙手指腹輕輕重複按揉穴道，每次按摩約2-3分鐘

腕骨穴

位置：第5掌骨基底與鉤骨之間凹陷處。

按摩方法：用拇指腹力道適中按揉穴位，每次按摩2-3分鐘即可，每日可按摩2次

糖尿病食療

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師巢朝棟，在《醫．藥．人》期刊中介紹了5款有助降血糖的食療，患者可跟據症狀與體質選擇食用，以助穩定血糖。

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增加患糖尿病風險成因（按圖看清！）

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預防糖尿病的方法 (按圖看清！)

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預防勝於治療，衛生防護中心建議以下列方法預防糖尿病，包括：保持適當體重和腰圍、均衡飲食、定期做運動、避免飲酒。

資料來源：heho,醫藥人

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