【消毒酒精】消委會檢6款含有毒甲醇！一文看清酒精消毒11項須知

受新冠肺炎疫情影響，為了防止感染消毒酒精需求急升。消委會上月為來自本港6個不同地區的藥房、24款消毒酒精樣本進行酒精成分及容量測試，結果發現6款樣本含有甲醇，另7成半樣本的酒精濃度比聲稱低。其實酒精含量的多寡，對於消除病毒有多大影響？是否愈高濃度愈好？使用時又有什麼需要注意？

在新型冠狀病毒肆虐下，消毒用品需求急增，首當其衝的就是消毒酒精。不過大家在選購酒精時有什麼要留意呢？又應該如何正確使用酒精呢？（按圖）：

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消委會在3月11日至13日在荃灣、沙田、觀塘、旺角、北角和銅鑼灣的藥房購買24款消毒酒精樣本，價錢介乎9元至98元，當中8款成分標示為「Isopropyl Alcohol」（異丙醇），5款標示為「Ethanol」（乙醇），餘下11款樣本沒有標明酒精名稱，只以「消毒火酒」、「酒精」、「Alcohol」或「Rubbing alcohol」標示，另外有23款有標示酒精淨含量。

測試發現，有6款檢測到微量甲醇，濃度介乎0.007%至0.0336%，當中包括：

- 小野田Onoda消毒酒精Rubbing Alcohol75% - 護安身消毒火酒75% - 浮來春75%酒精消毒液 - Toppa消毒酒精Rubbing Alcohol75% - SONYAU 75% External Spray Compound alcohol disinfectant - 免洗手酒精消毒噴霧75%（濃度最高）

其餘測試結果（消委會報告截圖）

雖然6款檢出甲醇的樣本的甲醇濃度不會引發急性中毒，但由於產品的標示用途是消毒，在洗傷口過程中，酒精有機會直接進入血液，亦有可能從皮膚或呼吸攝入，長期使用有機會造成慢性中毒或引致健康問題；部分消費者或利用該類消毒酒精自製搓手液或用作日常家居清潔，吸入酒精機會及分量更會提升。那麼大家使用消毒酒精時又應注意什麼？

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1）最有效殺菌酒精濃度：60%-80%

大家不要以為酒精濃度愈高愈好，選用濃度約75%酒精，消毒效果最好。張國威醫生指，100%高濃度酒精會令細菌和病毒表面蛋白質聚在一起，形成保護膜，令細菌和病毒難以被殺滅，因此殺菌力較低。加上100%高濃度酒精揮發速度快，進一步影響其殺菌能力。

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2）以擦拭方法使用酒精消毒

高濃度酒精易燃，容易引起火災，因此大家應盡量以擦拭的方法使用酒精，少用噴霧。另外，給電器表面消毒前，應先關閉電源。

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3）盡量在通風的空間使用

如需要以酒精噴灑消毒，應盡量在通風的空間使用，可到空曠的地方，或在室外完成酒精噴灑消毒後入屋。使用過的毛巾等清潔工具，要用清水清洗後，放在通風處晾乾。

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4）放在陰涼處避光避火

儲存酒精應放在陰涼處，避光避火，遠離火源，並要放在小朋友拿不到的地方。大家不應在家中囤積酒精，以防儲備不當而引起火災。建議日常儲備為500毫升。

5）存放容器必須密封

存放酒精的容器必須密封，嚴禁使用無蓋容器。

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6）留意存放酒精的瓶子

由於酒精為有機溶液，有機會溶解塑膠，因此，大家在選購酒精產品時，要留意產品包裝。把瓶子翻過來，看看底部三角形的符號中的編號，挑選容器時，要謹記最好選擇2號（高密度聚乙烯，HDPE）或5號（聚丙烯，PP）。1號（聚對苯二甲酸乙二酯，PET/PETE）的塑膠瓶一般質地較薄，酒精較容易由瓶身材料滲出，加上酒精也會溶解瓶身材料，令酒精出現塑膠味道，因此首選為「2號」或「5號」，「1號」是次選。

塑膠分類及用途（消委會報告截圖）

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7）避免全身使用消毒酒精

陳厚毅醫生指，酒精為易燃物，使用分量不需要太多，也不需要全身用。如想清潔全身，洗澡會是較好的選擇。

8）不建議使用霧化酒精

因為難以得知霧化酒精的酒精濃度，因此張醫生不建議使用霧化酒精，以免造成危險。陳醫生補充，因不知道噴的範圍有多大，如不慎接觸到眼和嘴，可能會造成刺激。

9）避免使用酒精消毒衣服

酒精沾到衣服上不會乾，反而助燃，有機會造成燒傷危險。如想消毒衣服，可用清洗，或高溫焗的方法。

專家如何防疫？（按圖）：

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10）避免接近火源

使用酒精時應避免接近火源，包括抽煙、火鍋或酒精燈等地方，以免有機會燒傷，或令皮膚發炎。此外，也不要放在爐灶等熱源環境，或電源插座附近，以防誤碰傾倒。

11）車內避免放置液體酒精

在車內如要消毒，建議使用含消毒成分的濕紙巾，以減低發生意外的機會。

（資料來源：消費者委員會）

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