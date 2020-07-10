【新冠肺炎】病毒停空氣6分鐘仍可傳染！小心18個黑點附確診地圖

新冠肺炎疫情爆發第三波，感染個案上升，感染源頭比之前增多，而且部分確診個案沒有病徵，除了來自護老中心群組，大家未必常去，其他感染來源涉及食肆，又有的士司機確診。出外用膳及乘搭交通工具， 日常難以避免。新冠肺炎病毒傳染力高，可經接觸或甚至空氣也有傳播危機。第三波來勢洶淘，市民要提高警覺 ，認清病毒高危的黑點。

新冠肺炎第三波爆發，本地確診個案包括牛池灣坪石邨玉石樓彬記、佐敦文英街新發茶餐廳群組。政府日前公布重新收緊社交距離措施，本來已取消的食肆人數限制，將重新推出，限制每枱最多8人。不過，即使有人數限制，但食肆人來人往，仍然是病毒高危傳播黑點。

▼第三波本地確診疫情互動地圖▼

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食肆

新冠病毒在不同物料的存活時間有所不同，例如在塑膠表面可停留7日、玻璃可停留4日、木材可停留2日，甚至紙張和紙巾，都可停留3小時。用膳時可如何自保？（按圖）：

+ 9 + 8 + 7

1）枱面和椅子

一入到餐廳，當然要先坐下來，這就正正是第一個危險位！餐廳的枱面和椅子，大多為膠面；根據較早前港大公共衛生學院的團隊研究指出，新冠病毒可停留在塑膠表面長達7日；而餐廳不乏人光顧，如果之前的食客有受感染，那麼這些表面有機會佈滿病毒，令感染風險大增。

建議：坐低後用消毒搓手液清潔雙手；清潔雙手後，盡可能不要接觸周圍。

2）餐具

你除下口罩，準備用餐時，另一個病毒黑點就出現了。餐具大多為塑膠，例如膠筷子、膠湯匙，正如上述提及的一樣，新冠病毒可停留在塑膠表面長達7日，如餐具未有正確消毒，或清潔不當，食客接觸後就有機會受感染。

建議：盡可能自攜餐具，否則就要確保餐具清潔。

3）食客

進食時無可避免除下口罩，大部份食肆已有隔板分隔食客距離。根據《麻省理工學院》研究顯示，飛沫可傳播遠至8米，如果餐廳內有食客打噴嚏、咳嗽或大聲講、大聲笑，均有傳播病毒風險。今年3月在《新英倫醫學雜誌》發表的報告指，病毒可活躍於氣溶膠3小時，即是就算食客已離開，如留下帶病毒的飛沫，仍可在空氣中存活3小時。

建議：食物未到或進食後要迅即戴回口罩 。

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4）付帳找錢

用餐後付錢找贖，鈔票和硬幣不會被經常消毒，表面有機會沾上病毒。

建議： 使用電子貨幣如八達通等，減低接觸鈔票和硬幣的機會； 若沒有這選項，則也唯有緊記接觸後洗手消毒 。

有確診者曾到訪的部分食肆名單（按圖）：

+ 17 + 16 + 15

詳細名單瀏覽：新冠肺炎｜25間確診者曾到訪食肆名單 麥當勞譚仔有份｜持續更新

交通工具

新爆發本地個案中出現的士司機群組，當中有司機是駕駛同一架的士並相繼確診，可見交通工具也是另一個病毒高危溫床。除了的士外，地鐵車廂或巴士等公共交通工具也要加多留意。（按圖）：

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5）車門及門把

乘搭的士上落車，均會接觸門及門把，門及門把經大量來自四方八面的人士接觸後，不知沾上多少病毒和細菌。

建議：接觸車門後一定要洗手。

6）車廂

車廂內密封空間，司機和乘客彼此都可能是病毒源頭 ；即使是的士，乘客只有你一人，也要保載上口罩， 至於載客量較多的巴士及地鐵車廂，人多擠迫時，大家距離貼近，要確保至少1 米距離，談何容易？

建議：進入車廂內，無論是的士或其他公共交通工具均要戴上口罩 ，減少空氣中飛沫傳播

7）車廂扶手

不論地鐵車廂、巴士扶手，都是乘客必定會觸摸的地方，更有不少人會挨坐在打橫的扶手上，令雙手或衣服，在不知不覺間黏附了大量病菌。

建議： 盡量少觸碰。

8）巴士下車按鈕

除非你坐到總站，否則必定要按下車按鈕，因此按鈕容易沾滿病菌。

建議： 你可以使用紙巾，隔著紙巾按鈕，丟棄紙巾後，再洗手，避免直接接觸按鈕。

9）地鐵玻璃、巴士玻璃

地鐵座位的兩側位置、玻璃板近車門位置、巴士靠窗座位、附有軟墊的輪椅停放區等，都有機會將整個人的身體挨著玻璃或軟墊，這時衣服就成了抹布，黏附不少病菌。

建議： 大家在乘搭地鐵或巴士期間，盡量不要將身體或頭部挨近玻璃或輪椅停放區。

10）入閘機

搭地鐵必經入閘機，機上的八達通感應器上，黏附了來自不同銀包或八達通卡的細菌。不少人還會用手推開入閘機的轉臂，令轉臂成為病毒或細菌的溫床。

建議：大家凌空拍八達通或車票，並在不影響行動不便人士或持有行李乘客的情況下，使用活板閘機，減低黏上病菌的機會。

11）車站的升降機或電梯

連接月台和大堂的升降機或自動電梯，扶手和按鈕都是乘客經常觸碰的地方，容易黏上病毒或細菌。

建議：接觸後應盡快洗手，並不要摸臉；也可用紙巾隔住按鈕。

12）拍卡機：查詢餘額機、領取車費津貼機、八達通感應器

當你將八達通卡放到機上的感應器時，病毒或細菌就會依附在卡上；當下一個人拍卡時，又會再將病菌黏到八達通卡或銀包上。

建議： 使用這些公用設備後，要洗手外，也記得要清潔個人物品，如八達通卡、銀包等，減低受感染的風險。

雖然暫時未發現超市群組，但有多宗個案感染源 頭不明，除了食肆及公共交通工具，其實早前也有專家提醒，超市人流多，亦應提高警覺。

超市

疫情自年初爆發，不少人增多親自下廚，減少外出用膳，經常逛超級市場購物。芬蘭阿爾托大學（Aalto University）於4月曾發表研究，以3D動畫模擬新冠肺炎患者在超市咳嗽的場景，研究發現，少於20微米的模擬病毒飛沫會擴散開去，距離遠至相隔2個超市貨架，需約6分鐘才慢慢散去。

專家指就算新冠肺炎患者咳嗽後離開，飛沫微粒會留在原地，病毒飛沫也會傳入周邊人的呼吸道中，令人防不勝防。

究竟超市有什麼需特別注意的地方？（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

13）購物車、購物籃手柄

你永遠無法知道之前使用同一架購物車，或同一個購物籃的顧客，手上有多少病毒及細菌，

建議：使用超市購物車或購物籃前，可用消毒紙巾清潔手柄。洗手前，切記不要摸臉，尤其是眼、鼻或嘴，也可戴上即棄手套。

14）未經包裝的食物

超市貨架上有很多未經包裝的食物，例如水果、蔬菜，大家都可能會摸一摸後放回原位。

建議：可選擇包裝好的食物，用消毒紙巾清潔包裝表面。如購買未經包裝的蔬果，應先用流水徹底清洗至少一分鐘。或用刷子刷洗外皮然後再切，以免病原體或農藥黏附在蔬菜的斷面上，記得徹底煮熟才吃。飲品或罐頭開啟前，謹記用消毒紙巾抹拭，尤其開封口。

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15）自助收銀處

現在很多超市都設有自助收銀處，方便顧客自行處理交易，省去排隊時間。不過自助收銀處為觸控式螢幕，有機會暗藏不少病毒。

建議：使用後要徹底洗手。

16）冷凍食品櫃門柄

除了大門的金屬門柄易沾細菌病毒，超市冷凍櫃的門柄，常被人忽略。一開一關的過程中，雙手就在不知不覺間，沾上附在門柄上的病毒和細菌了。

建議： 可使用紙巾包著門柄打開凍櫃，避免直接接觸。

17）購物袋

現時不少人都自備購物袋，除水果蔬菜的汁液會弄髒購物袋外，附在不同產品上的病毒也可能會落在購物袋裡，又或是與他人沾滿病菌的衣服摩擦，令其充滿病菌。

建議：購物後，使用清水和皂液徹底清洗購物袋。

回家消毒步驟

出外一整天後，回家後，也不能鬆懈。美國疾病控制與預防中心（CDC）的研究，結果發現，過半加護病房職員的鞋底，都帶有病毒。鞋底或是新冠病毒的溫床，研究建議應消毒鞋底，以減低傳播及感染風險。

18）回家消毒

外出後返家，為免百漏一疏，將病毒帶入屋，謹記以下回家消毒10個步驟，做足防疫措施，一個都不能少！（按圖）：

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（資料來源：美國疾病控制與預防中心（CDC）、Aalto University、Aalto University Youtube）

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