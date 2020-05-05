【癌症】耳仔痛可能是扁桃腺癌前兆？如合併出現這5大症狀快就醫

料想不到，耳朵痛居然是扁桃腺癌！台灣南投1名年約50歲的張姓男子近一個月常感到右耳痛，自行塗抹「小護士」軟膏，沒有改善，反而越來越痛，至醫院檢查後竟是扁桃腺癌。

這名病人平時煙酒不離身，且患有糖尿病，起初他有先至診所檢查出外耳道破皮發炎，不過藥物治療後沒有改善，在友人建議下至台灣衛生福利部南投醫院耳鼻喉科。由於張先生表示耳朵疼痛，醫生吳昭寬檢查患者並未發現發炎情況。

經驗使然，吳昭寬請患者張嘴，果然在右側扁桃腺下緣發現有一約3*1公分的潰瘍，切片送檢後確診為第二期扁桃腺癌。

相關文章：【耳鳴】心臟病徵兆耳垂有摺痕？耳鳴耳紅6大耳朵看健康

+ 3 + 2

吳昭寬表示，扁桃腺癌好發於40歲以上的病人，與抽煙、酗酒及因口交感染人類乳突病毒有關。扁桃腺癌初期症狀大多不明顯，直到腫瘤侵犯到周圍組織，才可能出現喉嚨腫痛的症狀。

患者容易誤認以為是感冒，也因為喉嚨和耳道有部分神經連結在一起，像是第九及第十對腦神經，所以扁桃腺潰爛的疼痛會反射到耳朵，使得部分朋友會誤以為是耳朵發炎，而延誤診斷。

耳朵痛如合併這5個症狀應趕緊就醫！（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 2

吳昭寬提醒，民眾如果有以下5個症狀，應盡早就醫，接受專科醫生的檢查與診斷。

1. 單側喉嚨痛兩週以上 2. 頸部固定不動腫塊 3. 扁桃腺不對稱腫大 4. 無法治癒之耳痛 5. 扁桃腺腺潰爛及張口困難

扁桃腺癌的治療，吳昭寬表示，癌症初期以手術為主，放射線治療輔助；晚期患者的治療則多安排放射線、化學藥物同步治療。第一、二期的扁桃腺預後不錯，五年存活率大於45%，若為晚期則五年存活率降至三成以下。

相關文章：【頭暈】耳水不平衡定耳石移位？6個小動作耳石復位唔再頭暈暈

+ 22 + 21 + 20

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】