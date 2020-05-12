【膝蓋痛】扭傷拉傷記住R.I.C.E急救4部曲！再學6招紓緩關節痛

每當濕冷的天氣，讓許多人感覺到膝蓋開始作怪，尤其是膝蓋曾受傷或開刀的人，更容易感到不舒服。請評估自己的膝蓋疼痛程度，若是膝關節手術後病人或有扭傷而高度疼痛者，請尋求專業醫生協助；若因天氣變化而產生低至中度的疼痛，不妨參考以下6種方式，在家也可簡單改善膝蓋疼痛現象。 文：Jamie Chang 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

6招改善膝蓋疼痛現象（點圖瀏覽）↓↓↓

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1. 膝蓋扭傷拉傷 4步驟立即處理

膝蓋扭傷或拉傷時，立刻處理對傷勢有極大幫助。治療拉傷和扭傷有4步驟，可記住這個簡單的口訣「RICE」：休息（Rest）、冰敷（Ice）、加壓包紮（Compression）、患處抬高（Elevation）, 它是結合了這4個英文字的首字母, 合起來剛好是「米」的英文字, 所以很容易記。

受傷後請用冷毛巾或冰袋冰敷膝蓋，如果沒有冰塊，也可利用雪櫃裡的任何冷凍食品以毛巾包裹後代替，之後再用彈力繃帶包裹膝蓋，以減少內部出血與腫脹，但不要綁太緊以確保血液能正常循環，休息時也請記得將膝蓋抬高。

2. 使用生薑 減輕疼痛

多攝取含有生薑成分的健康食品或營養補充品，或在煮菜時加入新鮮的生薑。生薑除了可緩解胃部不適和噁心之外，還可以緩解其他的疼痛。研究發現，若生薑與關節炎處方藥配合服用，有助於減輕疼痛。

生薑除了可緩解胃部不適和噁心之外，還可以緩解其他的疼痛。（Don Shin/Unsplash）

3. 冷熱交替法 刺激血液循環

平時可以用冷熱交替刺激膝蓋的血液循環，而受傷後的24小時也是要用冷熱交替 。因為熱敷會使血管擴張加速血液循環，可防止關節血管堆積物質而僵硬。但為了避免血流量過多，在熱敷後換成冷敷減輕疼痛和腫脹，並使血管恢復到正常的狀態。請注意熱敷的溫度不要過高，大約攝氏38~40度，時間約4~6分鐘，接著冷敷的溫度大約攝氏10~16度，敷大約1~3分鐘。

4. 適度運動 控制體重

每天適度運動保持關節活動，可幫助減少膝蓋疼痛的現象。有氧運動可加強支撐膝蓋的肌腱並增加靈活性，重量訓練和拉筋伸展也同樣有正面效果。可選擇像步行、游泳、騎單車等等。但對關節炎患者來說，最好讓膝蓋休息或少做運動。此外，體重過重也容易使膝關節疼痛更嚴重，請控制體重否則膝蓋負擔會太大。

有氧運動可加強支撐膝蓋的肌腱並增加靈活性，重量訓練和拉筋伸展也同樣有正面效果。可選擇像步行、游泳、騎單車等等。（Marcus Ng /Unsplash）

5. 練太極拳

太極拳結合了心肺耐力、肌肉鍛煉，進而改善身心平衡和促進靈活度。此外，它也適合任何年紀的人鍛煉。一項關於關節炎和風濕症的研究發現，練習太極拳對關節炎患者特別有益，它可以減少慢性疼痛並提振精神。

6. 氨基葡萄糖和軟骨素

氨基葡萄糖和軟骨素是兩種關節補充劑，可促進關節健康。研究表示，這兩種補充劑可能對關節疼痛嚴重的人，有比較明顯的改善，對於輕度至中度關節炎患者的效果不大。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：膝蓋痛4步驟急救～6招減痛自己來】