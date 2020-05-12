【糖尿病】口臭尿頻皮膚差高血糖13症狀　突變瘦咪開心或患糖尿病

糖尿病，是本港常見的慢性疾病之一，可持續10至20年，甚至維持一輩子。患者需好好控制血糖，以減慢血管退化，避免因大小血管的損傷而引發出併發症。資料顯示，全球約有超過4億1千萬人口為糖尿病患者。正所謂「預防勝於治療」，糖尿病問題日趨年輕化，大家日常應如何留意自己血糖情況，預防患上糖尿病呢？

受壓或生病也可能導致血糖水平升高，不過如果是長期都處於血糖水平高，或代表身體出現問題，甚至可能已是糖尿病的「候選人」，就要注意及接受診斷。究竟血糖高會出現什麼症狀呢？（按圖）：

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1）經常小便、口渴

當血液中的糖分太高，身體會嘗試以尿液排走，並會增加小便次數，尿量也會較多。這可能令你出現缺水，並變得十分口渴。由於體內細胞得不到所需的糖分作為燃燒，因此有些人可能會感到十分肚餓，體重有機會突然或無原因的變輕。

2）四肢痛

周邊神經病變（peripheral neuropathy），即是腳趾變得麻木，手指出現刺痛，或是血糖長期太高的症狀。體內最長的神經線末端，通常都會最先受損，因此腳、腳掌和手都較為脆弱。四肢的神經損傷，可導致一系列的症狀，例如出現燒灼或電刺激的感覺；而控制血糖或可預防進一步的損傷。

3）皮膚乾燥、痕癢

皮膚作為身體最大的器官，也會受高血糖水平所影響。當血糖維持在高水平一段時間，體液會減少，而皮膚會變得乾燥、龜裂和痕癢。之後更可能會出現類酵母的黴菌感染（Yeast-like fungal infection），尤其是女性在胸下和腹股溝區域出現感染的情況，並可伴隨痛楚、過敏或痕癢。

4）經常感到疲勞

當細胞得不到充足的葡萄糖，就代表沒有充足的能量，所以你可能會感到經常疲勞。而血糖上升，令血液變得濃稠時，心臟會花更多氣力泵血，並在體內移動得更慢以傳遞營養致不同的細胞。

另外，當你的身體嘗試以排尿減少過多的血糖時，同時也代表排走體內的能量。加上，排尿次數增加及變得口渴，或會影響睡眠，令你變得疲勞。

按圖了解造成疲勞的10個原因：

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5）視力模糊

長期高血糖，可嚴重影響眼睛健康。其中一個可能會受損的地方，就是視網膜區域的微小血管。短期來說，血糖升高，可能會暫時導致視力變得模糊；當血糖水平接近正常水平，視力就可得到改善。不過在後期時，可能會出現不正常的血管，阻礙中央和周邊視覺。而眼睛中心的黃斑，也可能會變腫脹，導致視力受損。

6）記憶力變差

血管受損可導致心臟病發、腎臟和眼睛健康問題，同時，也可影響腦部。血糖長期處於高水平，循環會變差，並可導致中風、腦萎縮（Brain atrophy）或記憶差的相關問題。糖尿病患者出現思考和記憶問題，甚至阿茲海默症的風險，也可能較高。不過，即使沒有患糖尿病，血糖水平較高也可能會損害思考及記憶力。

7）血液變濃稠

高血糖的血液一般都較濃、較黏。即使是非糖尿病患者，也發現血液黏度和血糖水平有直接關係。而當血液變得濃稠，就會令血液難以到達小血管最幼小的地方，例如是眼、耳朵、神經、腎臟、心臟，都有小血管，或會出現併發症。

5大穴位助你控制血糖！（按圖）：

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8）腳部受感染、傷口惡化

血糖水平高的人，或會由腳趾趾尖到腳跟，失去敏感性。在此情況下，腳部出現水泡或趾甲倒生（ingrown toenail），都可能會變得更嚴重。糖分會令傷口惡化，所以要防止出現感染，就要保持警覺，控制血糖及每日檢查腳的情況。

9）嚴重便秘、經常腹瀉

負責控制身體內部功能，例如消化功能，都對高血糖水平十分脆弱。血糖水平高的人，可能會出現嚴重便秘、經常腹瀉等。沒有加以控制血糖可導致胃輕癱（gastroparesis），即是胃部的食物，移動到小腸的速度很慢，甚至是停止移動。這會導致噁心、嘔吐、腹脹和痛楚。如果腸道沒有適當蠕動，從腸道吸收營養會變得不穩定，會令血糖也會變得不穩定。

10）泌尿道感染

糖尿病患者出現泌尿道感染的風險較高。除此之外，當他們受感染，糖尿病患者的問題一般都會較嚴重。而糖尿病也可損害控制膀胱功能的神經，導致膀胱過度活躍、括約肌變得難以控制，或變得難以清空膀胱，影響生活質素。

11）蛋白尿

腎臟有負責過濾血液中廢物的細小血管，當血糖水平持續上升，過濾系統需要花更多時間去清除血液中過多的糖分。經過多年後，過濾器會變得傷痕累累，而令腎臟無法再正常運作。

一般來說，你會最先發現尿液中的蛋白水平增加。控制血糖和血壓可有助保持腎臟功能。如是長年累月地，沒有正確控制血糖，而影響腎臟；腎臟的損傷並不能逆轉，腎功能會開始減低。最後，腎臟可能會完全失去作用，或需要透析（dialysis），甚至進行移植。

12）蛀牙、口氣變差

唾液中的糖分，會餵飽口腔中的細菌，令牙齒留有牙菌斑（plaque）。有些牙菌斑會導致蛀牙，而其他就可能會令口氣變差。長期下來，血糖升高可導致牙肉出血及疼痛，令咀嚼變得困難，侵蝕抓住牙齒的骨骼及組織。

此外，血糖高也可令口變乾，嘴唇變得乾裂。同時也是造成鵝口瘡（thrush）的其中一個主要原因，為一種真菌感染，會在牙肉、舌頭、兩頰或口腔上方出現白色或紅色斑膜。

13）性慾降低

性慾降低、勃起有困難，或難以出現性高潮，都可能代表血糖水平有問題。血糖過多，會令神經和血管受損，而這些神經和血管會影響你是否享受性行為，或能否進行性行為。由於血管受損，男性可能會出現「勃起功能障礙」，而有部分人更可能出現「逆行射精」，即是精液逆行流入膀胱内的情況。女性就可能會出現陰道乾燥，或性交疼痛等。

不過大家也要留意，血糖水平高，在起初可能完全沒有明顯的症狀。有部分血糖水平高的人，血糖水平未必達到被診斷出患第二型糖尿病的水平。所以，如果你過重、不活躍、有高血壓，或有家族病史的話，可接受血糖測試。

6種病況下檢驗血糖注意事項（按圖了解）：

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在生病或受壓的情況下，血糖水平可能會升高，所以單次的血糖測試並不足以診斷糖尿病。如果你持續進行測試，血糖水平仍是升高的話，就可能代表你血糖水平有問題，就應及早接受診斷和控制血糖。

（資料來源：《Health》）

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