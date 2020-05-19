【牙刷】手動或電動牙刷好？橫放或直放好？一文看清選擇及保養法

維持口腔衛生就和保持心臟正常運作及身體健康一樣重要，讓牙齒保持健康的最有效方法就是定時刷牙。因此牙刷的選擇非常重要，好的牙刷在清除牙菌斑的同時，也可避免對牙齦與牙齒造成傷害。牙刷主要有兩種：電動牙刷和手動牙刷（或一次性牙刷），以下整理了兩者的優點與缺點，提供您選購時參考，一起來看看吧！ 醫學審稿：Dr. Stephen Lai | 文：Claire Wei／Hello醫師

挑選牙刷的一般挑選

無論是手動或電動牙刷，這兩種都各有特色，以下2點為一般挑選原則：

大小：牙刷要能輕易洗刷牙齒表面，而不是損傷牙齦。牙刷刷頭小，則可以觸及到較小的牙齒，以及牙齒後側難以深入的地方。另外，牙刷握把要夠長，以便適合手握。

刷毛：使用電動牙刷的好處在於可以更換牙刷的刷毛。刷毛依照材質可分為：軟毛、軟硬適中、硬毛。對多數人而言，儘管再大力刷牙，軟毛絕對是最安全的選擇，而硬毛則可能會傷害保護牙齒的琺瑯質及牙齦。若想要在刷牙時更保護牙齒，請記得選擇圓頭刷毛的牙刷。

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1. 別共用牙刷：就像其他物品一樣，人的唾液及其他體液會透過共用牙刷的做法，而導致疾病的傳染。對免疫系統受損或已感染疾病的人而言，共用牙刷可能會帶來健康上的隱憂。

2. 使用牙刷後的保養：刷完牙後要用水清洗牙刷，洗去刷頭上的牙膏與食物殘渣。請記得將牙刷直立放置，讓牙刷自然晾乾，可以的話，盡量與他人的牙刷分開擺放，以免交叉污染。

3. 別將牙刷放在盒子裡：您可能會認為將牙刷放在盒子裡，可以避免牙刷沾上灰塵或髒東西，但請不要經常將牙刷覆蓋住，或放在密閉容器中，因為比起開放空間，密閉容器這類潮濕環境更有利於微生物生長。

4. 至少每3~4個月更換牙刷：牙刷使用愈久，刷毛會逐漸磨損或耗損，因而降低清潔的效果。牙刷耗損的速度，取決於每位使用者的個人使用行為。請經常檢查牙刷的耗損程度，若有需要請定期替換，另外，兒童的牙刷比成人更需要經常替換。

牙刷的選擇：拋棄式或電動式？

只要以正確的刷牙方式規律清潔牙齒，就能減少牙菌斑的形成，而不論是使用手動或電動牙刷，都能讓牙齦維持健康。以下提供您牙刷選擇3要點作為參考：

1. 花費：即便是市面上售價最便宜的電動牙刷，價格還是手動牙刷的好幾倍。除了首次購買電動牙刷的成本外，還需要經常替換拋棄式刷頭，更換的次數就跟一般牙刷相同。無可否認的是，使用電動牙刷可以讓牙齒更乾淨，減少看牙醫的費用。

2. 對牙刷的偏好：說到底，最好的牙刷當然還是最常使用、用得最習慣的牙刷。有些人可能不喜歡電動牙刷的震動感，而有些人可能覺得電動牙刷更容易清潔牙齒表面，對有疼痛性關節炎這類行動不便的人來說更是如此。此外，即便您非常喜歡目前使用的牙刷，仍建議您將刷牙時間控制在2分鐘內完成，一些電動牙刷甚至有內建計時器，會在您刷得正起勁時提醒您時間到了。

3. 牙刷的效能：許多科學研究一直在討論，到底是手動還是電動牙刷對減少牙齦疾病和消除牙菌斑比較有效，甚至有一項研究，彙整近30篇的報告來比較兩種牙刷的差異與效能，整體而言，兩種牙刷並沒有太大的不同。然而有證據顯示，某種震動旋轉式的電動牙刷（刷毛會旋轉，並來回往返）比手動牙刷更有效。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：3~4個月換一次！牙刷保養101】