【每日3分鐘】強化心血管只需抬抬腿？預防心臟病全身肌肉都在動

心血管疾病泛指所有影響心臟、血管的疾病，最常見的疾病有冠狀動脈心臟病、中風、高血壓、心肌病變等。根據台灣衛福部107年（2018年）的死亡統計，心臟病是台灣人第2號殺手，而且患有心血管疾病者，也更容易得到嚴重的傳染性疾病。

造成心臟不健康的原因

造成心血管疾病的主要危險因子，就是大家普遍缺乏規律的運動習慣，加上喜歡高油、高鈉、高糖的飲食習慣，導致高血壓、高血糖及高血脂等慢性疾病的出現。

其他像是體重過重、抽煙吃檳榔，或是過量飲酒者，再加上近日天氣忽冷忽熱，都是誘發心血管疾病的危險因子。甚至有已經確診心血管疾病的人，以為不能讓心臟過度操勞，減少了活動的頻率，反而造成心臟更大的負擔，這是因為沒有足夠的活動量，導致心血管的肌肉慢慢流失了。

造成心血管疾病的主要危險因子，就是大家普遍缺乏規律的運動習慣。（Arek Adeoye/unsplash）

「抬膝蓋」可以保護心血管

台灣衛福部建議，每周累積150分鐘的中度身體活動，以保護心血管的健康，舉凡像是快走、慢走、騎單車、爬樓梯等活動皆可。

台北榮總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭醫生也曾表示「已經患有心血管疾病的人更是需要運動」，但需要經過妥善的設計。建議大家可以在家進行3種「抬膝運動」來保護心血管！

按圖了解3種可以保護心血管的「抬膝運動」（點圖瀏覽）↓↓↓

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以上動作屬於簡單的中強度有氧運動，不管是健康者或是患病者都能做，不僅可以動到全身肌肉，同時對於身體的協調度也有幫助。

特別提醒，患有心血管疾病者在運動時，一定要做足暖身，伸展跟拉筋都做久一點，讓緊繃的肌肉被舒展開來。若是運動過程中有出現任何不適，就請立即停止休息，如果不適感持續15分鐘未改善的話，請至醫院就醫。

參考來源：台灣衛福部

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