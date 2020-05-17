【每日3分鐘】強化心血管只需抬抬腿？預防心臟病全身肌肉都在動

健康
撰文：
最後更新日期：

心血管疾病泛指所有影響心臟、血管的疾病，最常見的疾病有冠狀動脈心臟病、中風、高血壓、心肌病變等。根據台灣衛福部107年（2018年）的死亡統計，心臟病是台灣人第2號殺手，而且患有心血管疾病者，也更容易得到嚴重的傳染性疾病。

造成心臟不健康的原因

造成心血管疾病的主要危險因子，就是大家普遍缺乏規律的運動習慣，加上喜歡高油、高鈉、高糖的飲食習慣，導致高血壓、高血糖及高血脂等慢性疾病的出現。

其他像是體重過重、抽煙吃檳榔，或是過量飲酒者，再加上近日天氣忽冷忽熱，都是誘發心血管疾病的危險因子。甚至有已經確診心血管疾病的人，以為不能讓心臟過度操勞，減少了活動的頻率，反而造成心臟更大的負擔，這是因為沒有足夠的活動量，導致心血管的肌肉慢慢流失了。

造成心血管疾病的主要危險因子，就是大家普遍缺乏規律的運動習慣。（Arek Adeoye/unsplash）

「抬膝蓋」可以保護心血管

台灣衛福部建議，每周累積150分鐘的中度身體活動，以保護心血管的健康，舉凡像是快走、慢走、騎單車、爬樓梯等活動皆可。

台北榮總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭醫生也曾表示「已經患有心血管疾病的人更是需要運動」，但需要經過妥善的設計。建議大家可以在家進行3種「抬膝運動」來保護心血管！

按圖了解3種可以保護心血管的「抬膝運動」（點圖瀏覽）↓↓↓

+3
+2

以上動作屬於簡單的中強度有氧運動，不管是健康者或是患病者都能做，不僅可以動到全身肌肉，同時對於身體的協調度也有幫助。

特別提醒，患有心血管疾病者在運動時，一定要做足暖身，伸展跟拉筋都做久一點，讓緊繃的肌肉被舒展開來。若是運動過程中有出現任何不適，就請立即停止休息，如果不適感持續15分鐘未改善的話，請至醫院就醫。

參考來源：台灣衛福部

相關文章：【心臟病】研究指心跳快會短命？心跳太快可每日這樣做20分鐘...

+4
+3
+2
【每日3分鐘】腰痛關大腿事？1個小動作盆骨復位3日解決30年腰痛
【心臟病】心漏症即心穿窿？輕視常喘氣延誤就醫或致心臟衰竭！
【心臟病】通波仔中風腎衰竭6大風險　傳金正恩變植物人又關事？
【咖啡】最新研究飲呢款咖啡死亡率降15%！營養師教飲得健康6貼士
【中風】三高肥胖年輕也中風！手腳痺失平衡是先兆了解中風10件事
【低血壓】頭暈乏力或手腳冰冷　年輕纖瘦女性易慣性低血壓
【腦退化檢測】常迷路忘記星期幾？分辨腦退化還是老化的10件事
【體質】哪類易中風？哪類患癌高危？9大體質何只寒底熱底！
【手震成因】柏金遜、甲亢、低血糖　聶德權手震有11個可能！
【癌症】耳仔痛可能是扁桃腺癌前兆？同時出現這5大症狀快就醫

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。