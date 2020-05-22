【每日3分鐘】骨質疏鬆睇樣拍埋牆就知？行行企企骨鬆操增肌強骨

腰痛背痛？牙縫大？指甲易斷？有雙下巴？可能是骨質疏鬆引起！骨質疏鬆不一定是上了年紀的人士才有，部分年輕亦會有機會患上，不運動、不日曬、缺乏鈣質皆可導致。台灣TVBS頻道的節目《健康2.0》講解骨質疏鬆的成因、可透過自我測試簡單評估自己有否骨質疏鬆問題及教大家簡易的「骨鬆操」對抗骨質疏鬆！

骨質疏鬆，是一種慢性的骨骼新陳代謝病症， 患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折。別以為骨質疏鬆只會令你的骨頭脆、易骨折沒什麼大件事！它引起的併發症可以十分嚴重，除了骨折（如手骨、胸椎、腰椎），患者可能會呼吸困難，當骨質疏鬆發生在胸椎時，胸椎會變成扁平，令人往前傾造成駝背，或肺部擴張，令人感到胸悶。

從外觀可以得知自己有否骨質疏鬆？（jblesly/unsplash）

綜合台灣TVBS頻道的節目《健康2.0》，大家可透過一些檢測，看看自己是否高危一族！但提醒大家， 最準確的檢測應到醫院或診所照X光。

外觀得知有否骨質疏鬆？

1. 眼角皺紋、眼袋、雙下巴、法令紋

節目引述日本骨科名醫太田博明《一天100秒，遠離骨質疏鬆》，從臉上的4大特徵得知你可能有骨質疏鬆，包括眼角有皺紋、眼袋、雙下巴、清楚的法令紋，外表變老亦暗示著身體內在和骨骼的改變和老化。

眼角皺紋、眼袋、雙下巴、法令紋暗示著身體內在和骨骼的改變和老化。（台灣TVBS頻道《健康2.0》影片截圖）

2. 牙齦萎縮、牙縫變大

台灣牙醫趙國翔指，牙齦會隨著年經慢慢流失，但如果在短時間（如3個月時間）內出現大量萎縮，也會令牙縫變大，這可能是骨質疏鬆或牙周病所致。

骨頭量流失，骨頭往下萎縮時，牙齦是附在骨頭上的一個組織，只是一個軟姐織服貼在牙肉，牙肉服貼在骨頭上，所以骨頭往下萎縮時，牙齦會隨之往下萎縮。

3. 指甲容易斷

指甲和骨頭有相同的成分，包括鈣質及膠原蛋白，當鈣質及膠原蛋白流失時，指甲會容易斷，暗示你身體的營養不足，有骨質疏鬆的可能。

駝背測骨質疏鬆

駝背可分2種，姿勢性駝背和結構性駝背。姿勢性駝背是可以把背部挺起來，但結構性駝背因骨質疏鬆關係，挺起背部的幅度有限。

1. 靠牆站立，腳跟、臀部和後腦可否貼牆？

結果：如果腳跟、臀部和後腦可連成一直線，可平貼牆，若是結構性的駝背不能挺直，就算腳跟和臀部可貼牆，但後腦無法貼牆。

2. 肋骨與盆骨的距離應多少？

結果：插腰，手指頭放在髖關節的骨盆上緣上面，肋骨到盆骨的距離正常應為最少橫放4指的距離，少於2指距離就是有明顯的駝背，可能有骨質疏鬆。

女性40歲後骨質疏鬆風險計算法

FOSTA指標是根據一次在亞洲8個國家以8百名女性為對象進行的調查得出，調查結果顯示女性的骨量與年齡及體重有著密切關係。

公式：〔體重（公斤）－年齡（歲）〕×0.2 ＝ FOSTA 指標

依照FOSTA指標數值，判別自己屬高度風險、中度風險或低度風險程度：（按圖）

+ 2

骨質疏鬆的成因：（按圖）

+ 17 + 16 + 15

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強筋健骨 骨質疏鬆操

國立體育大學運動科學研究所副教授衛沛文在節目上教大家「骨鬆操」，骨鬆操無需道具，只需大約4分鐘，在家亦可做。它分為4個部分：（按圖）

+ 5 + 4 + 3

1. 平衡和伸展運動

- 左手上舉時，右腳同時往前抬起在空中停留1秒，雙腳的距離需要大約25度

- 一邊腳做2次後，換腳重複動作

2. 增強肌力

+ 4 + 3 + 2

- 雙手插腰，分別往前、後、兩側半蹲

- 每邊腳做2次後，繼續重複動作

3. 加強移動的能力

+ 7 + 6 + 5

- 分別往前抬腿走4步

- 後抬腿走4步

- 轉身分別往右、左抬腳走4步

- 雙腳距離需大約90度

4. 增加骨質密度

- 插腰，膝蓋提起後，大力往下踏地數次

- 腳踏下地面後，不要馬上提起

咀嚼的日常習慣

咀嚼時把食物完全咬碎，順便保護消化道，咀嚼對大腦刺激十分重要，可以刺激齒槽骨，強化骨密度，更可預防認知障礙症。

預防骨質疏鬆的飲食注意事項：（按圖）

+ 17 + 16 + 15

（資料來源：健康2.0、健康2.0、健康2.0）

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