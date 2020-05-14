【消委會】能量棒食錯會肚瀉當早餐得唔得？免墮健康陷阱10大須知

能量棒及小食棒含有穀物、堅果、果乾、蛋白或植物蛋白等，被不少人視為健康食物，不過消委會近日檢視市面38款能量棒及小食棒產品的營養標籤，發現逾9成樣本屬「高糖」，糖含量最高的樣本，每100克含53克糖，高出參考水平2.5倍；即使有5個樣本沒有添加糖分，但不能忽視乾果中含有的果糖，有機會令人攝取過量糖分。究竟選擇和進食能量棒有什麼要注意？

能量棒，真的健康嗎？市售不同的能量棒產品，成分除了堅果、五穀、水果乾外，也加上白朱古力、朱古力、楓糖、焦糖等來增添風味，提升消費者的購買意欲，令「健康小食」隨時變成「健康陷阱」，大家在選購時有什麼需要注意？（按圖）：

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1. 什麼是能量棒？

市面上有各式各樣的能量棒。（資料圖片）

能量棒，是指一般都可提供蛋白質、卡路里、脂肪、纖維4大元素、以補充能量的棒狀小食，多以殼物、乾果為主要食材。

2. 能量棒有幾多種？

主要分3大類：

穀物棒（Granola Bar, Cereal Bar, Nut Bar）：主要以燕麥、小麥、黑麥製成，有些更會添加堅果或果乾

蛋白棒（Protein Bar）：蛋白質含量較高

運動能量棒（Activity Bar & Endurance Bar）：含有碳水化合物和一定的蛋白質、脂肪，為身體提供全面營養，補充運動所需能量

消委會測試市面38款能量棒。（消委會圖片）

消委會測試結果

3. 能量棒一定健康？

註冊營養師李棋華（Rosanne）指選購能量棒時，應盡量避免含多項食物添加劑，例如人造糖Sweetener（E953）、色素（E150d）或膨脹劑（E500）等。雖然這些成分不會有熱量，但食用太多可能會影響身體的荷爾蒙及代謝功能。

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4. 營養標籤糖分顯示0，就等於沒糖分？

消委會檢測樣本中9成屬高糖，雖然當中5個標示沒有添加糖分，但糖分主要源自乾果中的果糖。消委會提醒大家水果雖含天然糖分，當水分被抽乾後，乾果內的果糖會濃縮，而且其飽腹感比新鮮水果低，若小食棒含大量乾果，或會在不經意下攝取過量糖分，故進食時仍需注意食用分量。

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5. 能量棒會引致腹瀉、胃脹等腸胃問題？

美國營養師Lisa Drayer指出，在查看能量棒的營養標籤時，也留意排列在先的是否甘蔗轉化糖漿（cane invert syrup）或糙米糖漿（brown rice syrup），因為有些生產商想降低能量棒的糖分，便添加糖醇（sugar alcohols）例如麥芽糖醇（maltitol）和赤藻糖醇（erythritol），因為這些物質不能被身體完全吸收，因此糖醇的熱量比蔗糖低，但有些人會對糖醇過敏，過量食用後容易會造成腹瀉、胃脹等腸胃問題，

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6. 運動前食用真的能有效提升表現？

消委會測試中發現，38款能量棒樣本的總脂肪含量由每100克含4.1至42.5克脂肪，其中逾3成（12款）的總脂肪含量更超過食安中心的「高脂肪」食物參考水平（每100克超過20克脂肪）。消委會提醒高脂肪食物不易消化，運動前進食可能會影響運動時的表現。

7. 能量棒可以代替正餐？

不少人會吃能量棒代替正餐，Lisa Drayer表示，作為正餐的話，營養標籤中的蛋白質含量，以10至20蛋白質為佳；運動員的話，當然選擇含有更高蛋白質和碳水化合物的能量棒更適合。她建議挑選飽和脂肪低於3克、纖維高於4克的能量棒。另外，她提醒乳酪中的棕櫚仁油（Palm kernel oil）和朱古力外層都是不能忽視的飽和脂肪來源。

8. 能量棒可以當作小食？

能量棒及小食棒真的健康嗎？（消委會圖片）

作為小吃的話，Lisa Draye建議挑選由水果和堅果製成的能量棒，在兩餐正餐之間進食，不過能量棒的卡路里應該限制在150至200之間，以免吸收過多熱量。

9. 能量棒可以代替早餐？

世衞建議，每人每日不宜攝取多於6茶匙，即24克糖分，如果每條能量棒含10克糖，即等於在每日的第一餐已攝取約每日一半糖分，所以大家需應留意分量。

《WedMD》報道就指，如要以能量棒代替早餐，就應選擇高纖的產品，纖維量至少多於3克、蛋白質要至少5克、糖分含量要少於卡路里含量的35%、低脂，最好不含飽和脂肪，以免攝取過量的脂肪。

10. 能量棒碳水化合物、蛋白質、脂肪等的最佳含量？

Lisa Draye建議可選擇根據營養含量，選擇能量棒（以每條計算）：



卡路里：150-200

蛋白質：10-20 克

飽和脂肪：低於3克

膳食纖維：高於4克

註冊營養師李棋華指，熱量攝取需視乎個人的體重、每天活動量及運動量而決定，故此沒有規定食用堅果棒的數量，於運動前或後可以食用，因為堅果富含蛋白質。建議成年女士每天最基本熱量攝取不低於1,100千卡；男士不低於1,500千卡維持身體機能運作。

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選購能量棒小貼士

下面為大家列出一些選購小貼士（按圖）：

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- 留意成分表中排首位材料為最主要成分 - 避免選擇含多項食物添加劑的產品 - 熱量：最理想是150-200卡路里（每條計算） - 纖維量：最理想是高於4克（每條計算） - 飽和脂肪含量：最理想是低於3克（每條計算） - 以乾果為主的小食棒：宜選無添加糖分的產品 - 以堅果為主的小食棒：宜選無添加油分的產品 - 留意能量棒有否含可致敏成分 - 減肥人士宜選擇低卡能量棒（每條少於180卡路里） - 進食能量棒要和其他食物一起進食（如水果）

（資料來源：《Bel Marra Health》、《CNN》、《WedMD》）

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