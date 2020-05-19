【止咳】川貝枇杷葉止咳4大功效　感冒忌服5類人小心傷肺！

川貝、枇杷葉被認為是治咳嗽、喉嚨痛的親民靈丹妙藥。事實上，川貝和枇杷葉確有清熱潤肺、化痰止咳功效，但不是所有咳都能治療！究竟什麼情況下才合用？什麼情況需要避免？過量食用又有什麼問題？由中醫師詳細講解，並分享兩道簡單又美味的止咳食療。 撰文：健福堂陳亭妃醫師

養生保健，是近年興起的生活態度，尤其經歷疫情，不少人更注意保健正氣、強健肺臟，希望在抵抗病毒上多點籌碼。說到保肺清肺、止咳潤喉，就不得不提川貝及枇杷葉這兩味藥材，此二藥更以膏方聞名於世，相信不少人都時有耳聞，但這兩種藥材又是不是真的人人都合用？

川貝、枇杷葉在中藥材中算是較為人所知的兩種，相信不少人都聞說過它們有效能治咳嗽、喉嚨痛,。（Annie Spratt/unsplash）

川貝、枇杷葉小檔案

川貝 特性：味苦、甘，微寒；歸心、肺經 功效：清熱潤肺、化痰止咳、散結消腫

枇杷葉 特性：味苦，微寒；歸肺、胃經 功效：清熱潤肺、化痰止咳、降逆止嘔

我們在市面買到的川貝枇杷膏，主要成分也是川貝、枇杷藥，配方大多依據清代名醫葉天士的古方「蜜煉川貝枇杷膏」加減調整而成，其他成分包括沙參、茯苓、陳皮、桔梗、蜂蜜等，性味同樣偏寒涼甘潤。

馬上了解川貝和枇杷葉的宜忌情況（按圖）：

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4大功效逐個看！

川貝、枇杷葉同樣有潤肺止咳的作用，對於不少日常會出現的身體小問題的確有幫助，一般可用於以下情況：

1. 肺熱咳嗽

常見由風熱感冒引起，一般以乾咳無痰或久咳不癒為主；如果有痰，則會黏稠量少而黃，同時會有鼻塞、鼻流黃等特點。

2. 身體燥熱

例如常吃火鍋、燥熱食品及飲水較少的人士，常會出現乾咳或感覺痰卡咽喉，尤其咳出是黃色或白色的痰，但是很濃、很黏，且同時還有口乾、咽痛、便秘、尿很深色或很黃，舌面黃而乾，則可以食用以改善。

3. 轉季燥氣

如果平常沒有過食生冷食物、貪涼出汗或經常涼冷氣，在秋冬季天氣較乾燥時，可食用以抵抗秋天燥氣。

4. 用聲過度

一般因為過度用聲，例如說話太多、太大聲等導致喉嚨不適、聲音沙啞，且同時並無出現其他症狀，亦可少量服用以作緩解。

不少人因為工作需要而有機會過度用聲，川貝和枇杷葉就可以幫上忙。（Priscilla Du Preez/unsplash）

5種忌用情況

不過，川貝、枇杷葉性屬寒涼，並不是所有情況都適合，胡亂食用更有可能會弄巧成拙，輕則會減弱肺氣，重則更可能會影響肺功能，後果可大可小，尤其以下幾類情況要避免食用：

1. 正值月事或哺乳

可能會影響生理狀態運行，尤其正哺乳的媽媽如過量食用，有機會會讓嬰兒腸胃不適。

2. 脾虛

如果出現脾虛症狀，如口淡、食慾不振、身倦乏力，甚至大便爛等，則用之無益；尤其春夏是濕盛季節，本需調理脾胃，化濕解暑，多用或會引致陽氣受抑壓，令內外濕相引，反而引發痰多咳嗽問題。

3. 體質虛寒

一般容易腹瀉、怕冷，且吹風會喉癢易咳的人士，體質屬於偏虛寒，不宜食用，常會出現飲時喉舒，但其後症狀加重，如咳嗽更頻，過用更或會引起腸胃不適、聚濕生痰等問題。

4. 感冒初期

由於枇杷葉具有收斂肺功能的作用，如果在感冒初期，寒熱症狀不明顯時食用，可能導致病情加重痰液增加，阻礙康復。

5. 持續寒咳

特徵是痰白而清稀，早晚多咳而中午較少；多是陽氣虛弱所致，關係到肺、脾、腎，可能已有體質日差的問題，再食用或會令寒濕邪氣更深入。

川貝枇杷膏也要適可而止！

而像食用川貝、枇杷葉要有度，飲用川貝枇杷膏也要適可而止，可參考以下飲用分量建議：

有症狀時：可早、午、晚使用，每次服用一茶匙，症狀緩解時可減用或停止 平日潤喉：可一日一次，或喉乾飲水亦不太解渴時即用

食療推薦

除了川貝枇杷膏外，川貝和枇杷葉其實也可「各自各精彩」，分別配搭不同的食材做出美味又有益的食療，以下推薦兩道（按圖）：

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枇杷葉蘋果瘦肉湯

材料：枇杷葉1兩、蘋果3個、瘦肉1斤、南北杏3錢、2000毫升水 製法：枇杷葉和南北杏先洗淨，蘋果要切塊、去皮、去核，瘦肉洗淨切塊，然後所有材料一同放入煲內，加水用武火煮15分鐘後，改用文火再煮45分鐘，加食鹽調味即可 功效：清肺降肺、止咳和胃 適用：肺熱型，常見於有吸煙習慣、好食辛辣物的人

川貝西洋參蜜

材料：川貝1錢、西洋參3錢、蜂蜜適量、500毫升水 製法：把川貝磨粉，然後與西洋參同焗20分鐘，飲用前加入蜂蜜 功效：清咽化痰、補肺潤肺 主治：氣陰不足型，常見於晚睡、飲水少的人士

不過，要知道咳嗽原因可以很複雜、多樣，難以單憑表面症狀判斷，如情緒過激（常見是過度悲哀）都有機會引致咳嗽，但就屬於內傷病，不適宜用川貝枇杷膏治理，而長時間咳嗽會令臟腑損傷，令病情變得更複雜，因此如症狀一直持續或惡化，最好還是向醫師求診！

健福堂陳亭妃醫師（撰稿人授權提供）

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