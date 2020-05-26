【甲狀腺】甲亢變甲狀腺風暴會致命　小心易怒噁心眼黃9大症狀

什麼是甲狀腺風暴？甲狀腺風暴（Thyroid storm）是具有生命威脅的病況，與未妥善治療的甲狀腺機能亢進有關。甲狀腺風暴發作時，患者心跳速度、血壓和體溫會飆升至高危險的數值。要是沒有立刻積極治療，甲狀腺風暴常會致命。 甲狀腺是在頸部中下方的蝴蝶狀小型腺體，會產生體內2種不可或缺的甲狀腺素： 三碘甲狀腺素（Triiodothyronine，也稱T3）以及四碘甲狀腺素（Thyroxine ，也稱T4）。這些激素會控制體內所有細胞的運作速率（也就是新陳代謝）。若患有甲狀腺機能亢進，表示甲狀腺這2種激素分泌過量，導致體內細胞運作過快。例如呼吸和心跳速率會比正常情況快。甚至連講話速度都會比平常快。 文: Karin Kao 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

甲狀腺風暴有多常見

甲狀腺風暴並不常見。只有1~2%甲狀腺機能亢進的患者會演變成甲狀腺風暴。更進一步資訊請與醫生討論。

甲狀腺風暴有哪些常見症狀？（點圖瀏覽）↓↓↓

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甲狀腺風暴有哪些症狀

常見的甲狀腺風暴症狀有：

- 非常容易受到刺激且易怒 - 高收縮壓、低舒張壓，且心跳快 - 噁心、嘔吐或腹瀉 - 體溫非常高 - 休克 - 困惑 - 嗜睡 - 皮膚或眼睛發黃。 - 出現心衰竭的症狀，例如呼吸問題或覺得非常累。

甲狀腺風暴可能會導致昏迷、心衰竭或死亡。可能有些症狀未列出。若對症狀有任何疑慮請諮詢醫生。

什麼時候該看醫生

若有任何上述徵兆或症狀，亦或是有任何問題，請諮詢醫生。每個人的身體反應各有不同。最好與醫生討論最佳治療方式。

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甲狀腺風暴的原因

甲狀腺機能亢進若沒有接受合適的治療，便可能會演變成甲狀腺風暴。若是甲狀腺極度過量分泌T3和T4這2種激素，即是甲狀腺風暴。並非所有甲狀腺機能亢進的患者都會發展為甲狀腺風暴。導致這種情況的原因包括：

- 幾乎沒有治療甲狀腺機能亢進。 - 沒有治療過度活躍的甲狀腺。 - 發生與甲狀腺機能亢進有關的感染。

甲狀腺機能亢進，患者若曾發生下列事項，很容易演變出甲狀腺風暴：

- 創傷 - 手術 - 嚴重情緒困擾 - 中風 - 糖尿病酮症酸中毒（Diabetic ketoacidosis，簡稱DKA） - 充血性心衰竭（Congestive heart failure） - 肺栓塞（Pulmonary embolism）

甲狀腺機能亢進患者若曾受嚴重情緒困擾，很容易演變出甲狀腺風暴。（Road Trip with Raj@Unsplash）

甲狀腺風暴的風險因素：更進一步資訊請與醫生討論。

甲狀腺風暴的診斷與治療：這裡提供的資訊無法作為任何醫療建議的替代方案。更進一步的資訊請與醫生討論。

甲狀腺風暴如何診斷

甲狀腺機能亢進患者若出現任何甲狀腺風暴的症狀，一般要立即送至急診。若懷疑自己或他人有甲狀腺風暴的症狀要立刻打緊急救難號碼叫救護車。有甲狀腺風暴的人通常會出現心跳加速且伴隨血壓升高的現象（收縮壓升高）。

醫生會透過血液檢查測量您的甲狀腺素。促甲狀腺激素（Thyroid stimulating hormone ，簡稱TSH）在甲狀腺機能亢進及甲狀腺風暴發作時濃度會偏低。根據美國臨床化學協會（American Association for Clinical Chemistry, AACC），正常的甲狀腺刺激素應該介於0.4到4毫國際單位/公升 （mIU/L）之間。甲狀腺風暴患者T3和T4濃度會高於一般人

甲狀腺風暴如何治療

甲狀腺風暴發作突然，會影響全身系統。一旦懷疑有甲狀腺風暴應該要立即接受治療，不該等到檢驗結果出來才開始治療。醫生會使用如丙硫氧嘧啶（Propylthiouracil，也稱PTU）或甲巰咪唑（Methimazole，平鉀錠Tapazole）等抗甲狀腺劑（Antithyroid）來減少甲狀腺素分泌。

甲狀腺機能亢進會需要持續治療。可能會使用放射性碘來治療甲狀腺機能亢進，不過放射性碘會破壞甲狀腺；或是使用藥物來暫時抑制甲狀腺的功能。懷孕婦女不能使用放射性碘來治療甲狀腺機能亢進，因為這種藥物會傷害到胎兒。這種情況下就要透過手術移除甲狀腺。

應該避免只用碘劑來取代藥物治療，因為可能會使情況惡化。若甲狀腺被放射性碘破壞或需要手術移除，未來將終身需要使用合成甲狀腺素。

甲狀腺風暴的生活調整與居家療法

預防甲狀腺風暴最有效的方式是隨時注意甲狀腺健康狀況。按時吃藥。定期與醫生約診，依照需要追蹤血檢狀況。若有任何問題請與醫生討論，了解最適合您的治療方案。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：甲狀腺風暴】