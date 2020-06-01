【早餐宜忌】空腹不應飲咖啡食番薯？4類食物空肚吃易胃痛火燒心

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空腹時，不能隨便吃？早餐不能吃得馬虎，就算是平日營養價值不低的食物，例如番薯、洋蔥等，也不等於適合！原來人在空腹狀態時攝入某些食物，有機會對身體造成不良反應，如胃痛、消化不良等，尤其本身腸胃較差的人就更需要小心。到底還有什麼食物要避免空腹食用？又有沒有相關的進食貼士可參考？

撰文：註冊營養師曾美慧

食物不但能果腹，還為我們提供不同營養素以維持身體健康。一日三餐中，不少人認為早餐尤其重要，過了一整晚的睡眠，體內的食物早已消化，在空腹時吃一頓豐富的早餐確實能使人精力充沛。但空腹時，應吃什麼？又有什麼不能吃？

其實，從科學角度，沒有特定食物是不能夠空腹進食，但某幾類食物在空腹時「落肚」，的確有可能對身體造成一些不適或負擔，尤其對本身有個別身體問題如腸胃差、血糖不穩定的人，就會帶來較大影響，以下一起來看看是什麼食物不宜空復食（按圖）：

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1.　刺激性食物

不少人喜歡早餐時配一杯咖啡或茶，但咖啡因、濃茶、辣椒及酒精等都屬於刺激性食物，當胃部沒有其他食物阻隔，它們可接觸胃壁，就有機會刺激胃酸分泌，而過多的胃酸分泌會損害胃黏膜，增加胃酸倒流的風險，並引致胃痛、胸口灼痛、火燒心等症狀，尤其本身消化不太好或有胃病的人士要特別注意。

進食貼士

攝入此類刺激性食物前，可先進食含優質蛋白質的食物，例如牛奶、蛋、雞胸、豆腐，對胃部能起保護作用，減少胃酸對胃黏膜的傷害。

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就算是平時飲用，咖啡都不能過量（按圖）：

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2.　高升糖食物

身體在空腹時，血糖水平會較低，此時進食高升糖指數食物，例如糯米、西瓜、壽司飯，容易使血糖急速飆升；當血糖水平過高時，身體便會產生大量胰島素，又令血糖水平快速下降。所以，空腹時進食這類食物，容易令血糖大起大跌，嚴重更可能導致手震、冒汗、乏力等不適症狀。

進食貼士

空腹時應反過來進食一些升糖指數較低的食物，例如意粉、通粉、蘋果等，有助穩定血糖。

3.　產氣食物

產氣食物是指某類含有較多發酵性碳水化合物（例如多元醇、果聚醣、低聚半乳糖等）的食物，包括豆類、洋蔥、番薯、軟芝士等。

由於這類碳水化合物不易被人體消化和吸收，到大腸後會經腸道細菌發酵，增加體內氣體，導致胃氣漲、腹漲、腹痛等不適，尤其易胃氣脹的人在空腹時進食，可能會令症狀加劇，甚至引起消化不良、過度飽滯，影響食慾更減少營養攝取。

進食貼士

如有胃氣脹不適，可先飲用薑茶，助改善腹脹、胃氣問題，其後應進食較易消化的低纖食物，早餐的話可選擇水浸吞拿魚三文治、蛋花粥、生菜肉碎米粉。

4.　酒精

空腹攝入酒精除了會刺激胃酸分泌，還可能會導致低血糖？空腹時胃部沒有其他食物阻隔，酒精會快速被身體吸收，而由於身體處於空腹狀態時，會透過分解肝臟的糖原，儲備至葡萄糖，以維持糖分供應，但酒精有機會抑制這個轉換過程，當身體無法獲取糖分，就有機會導致低血糖，甚至出現頭暈、乏力等症狀。

進食貼士

在喝酒前可先進食含碳水化合物、蛋白質和脂肪的食物，有助阻隔酒精進入血液，以早餐來說，常見的健康組合可以是雞蛋三文治、鮮牛肉通粉等。

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酒不離手？可能要考慮是酗酒問題（按圖）：

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註冊營養師曾美慧（撰稿人授權提供）

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鈣有幾重要？（01製圖）

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