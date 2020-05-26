bless排毒果汁霉菌超標　飲用果汁5大須知飲多1杯增24%死亡風險！

果汁，很多人都認為是健康飲品，但其實飲果汁也暗藏健康風險。食物環境衞生署食物安全中心（22日）公布，早前接獲一宗食物投訴，經檢測後發現bless本地生產的瓶裝果汁飲品「DR. DETOX - ORIGINAL」樣本受霉菌毒素「棒曲霉素」污染，檢出含量超出中心行動水平。除了可能受棒曲霉素影響外，飲果汁還應該注意什麼呢？

食安中心指檢測結果顯示，樣本含十億分之六十三的棒曲霉素，超出中心採用的行動水平十億分之五十，其後發言人表示，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品。食用後會使人出現胃腸不適、噁心及嘔吐徵狀。

bless排毒果汁被驗出霉菌毒素超標，即時被停售及下架。（Bless Cold Pressed Juice Facebook圖片）

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根據《美國疾病管制與預防中心》資料，果汁的熱量分分鐘高過日常的飲品，以每杯12安士計算（按圖）：

- 100%蘋果汁：192千卡 - 100%橙汁：168千卡 - 檸檬水（Lemonade）：168千卡 - 檸檬或青檸梳打（Regular lemon/lime soda）：148千卡 - 可樂：136千卡

市面上有不同類型的果汁，有些標榜是排毒果汁（detox juice）、冷壓果汁（cold-pressed juice），有助減肥，但果汁真的如想像般健康嗎？果汁可以取代正餐嗎？（按圖）：

+ 17 + 16 + 15

1）鮮榨果汁健康啲？

《美國醫學會雜誌．網絡開放》期刊（JAMA Network Open）2019年刊登一項研究，結果指飲用過量果汁，即使是鮮榨果汁如鮮橙汁，同樣會增加早死風險。由於果汁內的天然糖分與汽水內的添加糖分別不大。每日每飲用多350毫升（12安士）汽水等糖份飲品，死亡風險上升11%；每日每多飲用同等分量的果汁，風險更上升24%。

美國膳食指南諮詢委員會（Dietary Guidelines for Americans）和美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）建議，1至6歲兒童每天最多飲用6安士（171毫升）果汁，7歲以上兒童或成年人每天也不應該攝取超過8安士（236毫升）果汁。

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水果含糖量大比併：

+ 9 + 8 + 7

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2）飲果汁比食整個水果有益？

雖然有些人指飲果汁比食水果更好，不過《Healthline》報道就指，該說法並沒有科學根據支持。相反，你可能需要進食整個水果或蔬菜，以享受蔬果帶來的全部益處。在榨汁的過程中，會失去原本連著植物纖維的抗氧化劑，而這些抗氧化劑正正是整個水果或蔬菜最重大的益處。

加上，在榨汁過程中，視乎不同榨汁方式，可失去高達9成的纖維。雖然部分仍會保留一些可溶性纖維，不過大部分不可溶性纖維會流失。

3）果汁可取代正餐？

有些人可能會以果汁代替正餐，但其實這個做法不可取。《Healthline》報道指，除了因為果汁本身並沒含均衡營養外，也沒有含足夠的蛋白質或脂肪。維持肌肉，及長遠健康都必需要有充足的蛋白質。加上健康的脂肪，對能量、平衡荷爾蒙和細胞膜都十分重要，並能同時提供脂溶性維他命，包括維他命A、維他命D、 維他命E及維他命K。

以果汁代替正餐並不能攝取均衡營養。（Unsplash／Denis Tuksar）

營養師高芷欣指，如果只飲蔬果汁，沒有了纖維減慢血糖吸收，血糖會上升得很快，特別是糖尿病人、高血糖人士，更加不利控制血糖。加上1杯蔬果汁不會只用1款蔬果，甚至每款都可能要2個以上的數量才能榨成1杯果汁，容易令人不經意地吸收多了果糖或澱粉質。

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大部分的果糖，其實會在肝臟被轉化成及低密度脂蛋白（VLDL），再運出肝臟，經血流進脂肪組織，變成三酸甘油脂（就是肥肉）儲存，導致肥胖。如果大量攝取果糖，那麼VLDL就會大量地合成，來不及運出肝臟，就直接堆積在肝臟裡面，形成脂肪顆粒，長期下來，就會造成脂肪肝。

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點知自己血糖高？（按圖）：

+ 40 + 39 + 38

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4）搭配愈多水果的果汁，營養愈高？

註冊營養師高芷欣指，食物的營養，不一定是一加一等於二般簡單，有時相生，有時相剋，例如選擇甘筍汁，便應避免配搭含豐富維他命C的水果，如奇異果、橙、番石榴等。因為甘筍含有一種分解酶，會將其他水果的維他命C降低。將甘筍生吃或榨成汁的話，這種酵素仍然活躍，會破壞維他命C。

甘筍應選擇搭配含維他命A、B、D、E較豐富的水果。（Unsplash_K15 Photos）

因此，甘筍應選擇配搭含維他命A、B、D、E較豐富的水果，如番茄、蘋果、雪梨及西瓜等。

甘筍＋番茄汁：抗氧化、去水腫

甘筍＋蘋果汁：排毒、治療便秘

甘筍＋西瓜汁：消暑利尿、降血壓

甘筍＋雪梨汁：潤喉清肺、增強抵抗力

5）果汁排毒較健康？

用果汁排毒實際上有危險的。美國密歇根州藍十字與藍盾的註冊營養師和健康教練Grace Derocha及健康應用程式Lifesum的營養學家Frida Harju接受《Business Insider》報道指，看來快速減肥或排毒​​的現象，是因為身體被迫進入了飢餓模式，這容易令體內的營養流失和攝入的卡路里不夠應付一日所需。最好的方法是喝大量水分，用運動消耗熱量及控制食量。

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飲果汁小貼士

+ 4 + 3 + 2

- 蔬果切開或榨汁後應盡快食用，因維他命C在水果切開後會陸續流失 - 蔬果最好整個吃才能均衡地吸收營養 - 蔬果汁每日飲用分量不宜多於1.5杯，否則果糖攝取量可能過多 - 不應只飲果汁，取代吃蔬菜 - 1至6歲兒童每天最多飲用6安士（171毫升）果汁 - 7歲以上兒童或成年人每天也不應該攝取超過8安士（236毫升）果汁

（資料來源：《Healthline》、《Business Insider》、《美國疾病管制與預防中心》）

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