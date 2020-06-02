【糖尿病】怕熱又怕凍或因血糖高！體溫感應失調7類人高危

白天的時候覺得天氣熱，但進了冷氣房，或是晚上的時候又會覺得冷。這種怕熱又怕冷的狀況不要輕忽，很可能是糖尿病的徵兆。

血糖會影響血管、神經

提到糖尿病，大家都會想到「多吃、多喝、多尿、體重減少」的「三多一少」症狀，不過其實糖尿病影響的不只是身體的血糖值，所以影響的當然也不是只有吃、喝、體重這3樣。

台灣書田診所家醫科主任醫生何一成說，其實血糖過高，會讓血管、神經都發炎，在小血管會造成血管被糖分堵塞，大血管就會造成無法正常收縮、代謝；如果這些糖分跑到神經去，也會堵住神經的傳導功能，讓神經的感覺、傳導都失效。

而血管收縮功能變差，聽起來好像跟心血管疾病有關，所以糖尿病也是造成心血管疾病的高危險因子。但是在演變成心血管疾病之前，其實還有一個階段，會先導致「感應溫度的功能失調」。

糖尿病為什麼會讓人怕冷又怕熱？（點擊下圖看清！）

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怎麼知道自己得到糖尿病？

何一成說，血糖上升、到造成症狀、到真的變成糖尿病，需要很長一段時間，所以在這個過程中，應該要好好注意自己的身體狀況；建議40歲以上的人，每年都要監測自己的血糖值，如果有變高、偏高，即使還沒有達到糖尿病標準，最好也要開始控制飲食。

糖尿病高危險族群

1. 曾檢驗出空腹血糖、糖化血色素偏高 2. 年齡大於40歲 3. 體重過重 4. 一等親內有罹患糖尿病的人 5. 有妊娠糖尿病史或曾生過體重大於4.1公斤嬰兒的母親 6. 高血脂或高血壓患者 7. 平常缺乏運動的人

「有些人的症狀並不明顯，或是沒有典型症狀，反而是對溫度感受和以往不同、身體黏膜發炎、傷口不易好等，所以身體有些異常或不舒服，也可以去做一次健康檢查，找出問題所在。」何一成說。

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