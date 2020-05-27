【糖尿病】女子日飲1杯奶茶險喪命！高升糖9大食物要避免

奶茶險致命？近日有內地傳媒報道，內地一名愛喝奶茶的25歲女子突然暈倒陷入昏迷，送入深切治療部搶救26個小時才脫離險境。 這位女士因每天飲一杯奶茶而罹患嚴重糖尿病，血糖高達54，遠高於正常值的10倍。事件引起不少網民的討論，亦反映了飲食習慣對糖尿病的影響。 如果你想遠離糖尿病或減輕糖尿病病情，便要避免以下9種容易引起高血糖的常見食物及飲品。

肥胖及不良的飲食習慣是患上糖尿病的其中兩大風險因素。（GettyImages）

據內地媒體報道，有網民近日在討論區以「你為了喝奶茶有多拚」為題發起討論，浙江一名25歲王姓女子表示自己從小就愛飲奶茶，每日必須要飲一杯，惟某天突然沒有胃口和感到口渴，即使不停飲水亦無法解渴。

某天，王女更突然暈倒陷入昏迷，家人隨即將她送院搶救，經抽血發現，她罹患嚴重糖尿病，血糖高達54，遠高於正常值10倍，其後在深切治療部搶救26小時才脫離險境。現時她需24小時攜帶胰島素注射劑，食飯前都要注射胰島素。

糖尿病簡介：（按圖了解）

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糖尿病，不要以為距離自己很遠，據衞生防護中心資料，糖尿病是本港主要的慢性疾病，也是導致死亡的重要原因，在本港最常見的致命疾病中居第十位。香港糖尿聯會指，現時全港約有七十多萬人患糖尿病，即每十個當中便有一人是糖尿病患者。糖尿病會增加患腦血管病、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會。

不少糖尿病徵初現的人，其實他們早已患病好幾年，但因病徵不明顯而疏忽，如果能在糖尿病前期就好好控制飲食，定能減輕病情，甚至遠離糖尿病。肥胖及不良的飲食習慣是患上糖尿病的其中兩大風險因素。吃錯食物會增加血糖和胰島素水平，並促進炎症，從而增加患病的風險。

糖尿病常見徵狀：（按圖了解）

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健康的糖尿病飲食，包括健康的碳水化合物，例如水果，蔬菜和全穀物；低脂乳製品；有益心臟的魚類，例如三文魚、鯖魚、金槍魚和沙丁魚；以及堅果，牛油果和橄欖油等優質脂肪。但是，患有糖尿病時，不僅僅要選擇正確的食物，還需限製或避免食用會增加血糖及相關併發症風險的食物。

為控制血糖，限製或避免以下9種食物。（按圖了解）

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1.含糖食品及飲品

許多甜點、糖果和汽水主要由加工糖製成，大多是低質量的碳水化合物。這些食物不僅缺乏營養價值，還會引起血糖急劇上升，並導致體重增加。因為精製的碳水化合物會令血糖上升，身體隨後會產生額外的胰島素來降低血糖，胰島素是一種脂肪儲存激素，隨著血液中胰島素的增多，身體將碳水化合物轉化為脂肪並將其存在臀部、大腿、腹部等部位。

如果想滿足吃甜食的慾望，可以吃蘋果、莓果或橙等升糖指數（GI）較低的水果。這些高質量的碳水化合物含有大量纖維，有助減緩葡萄糖的吸收，是控制血糖的更好選擇。將水果與高蛋白食物，例如花生醬搭配食用，亦有助穩定血糖水平。

水果升糖指數比較：（按圖了解）

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低GI組（GI值55以下）

奇異果、聖女小番茄、番石榴、蘋果、橙、西柚、櫻桃、藍莓

中GI組（GI值55-70）

葡萄、木瓜、士多啤梨、香蕉、芒果、菠蘿、蜜桃、西洋梨

高GI組（GI值70以上）

西瓜、榴槤、荔枝、龍眼

2. 果汁

雖然富含纖維的完整水果被認為是糖尿病患者的健康碳水化合物，但是果汁卻是另一回事。糖尿病患者應避免飲用果汁，甚至是100％果汁。

果汁比汽水和其他含糖飲料有更多的維生素和礦物質，但問題是果汁中的糖分含量也很高，會導致血糖迅速升高。另外，喝果汁不會像吃一塊水果那樣讓人吃飽，因為果汁所含的纖維與整個水果中所含的纖維不同。

如果你想喝點清涼的飲料，可以選擇零卡路里的原味的蘇打水和薄荷檸檬水。

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+ 12 + 11 + 10

3. 乾果

雖然乾果中含有纖維和許多營養素，但脫水過程會除去水分，因此食用時更容易多吃，使血糖飆升。

選擇纖維含量高的生果，這會令血糖上升較慢和低，不過，要留意的是，即使水果是健康的，它也會增加血糖。因此，吃水果也要找一個好時機，如果你在進餐後1小時（此時血糖達到最高水平）吃水果，只會令血糖更高。最好讓血糖有時間恢復到正常範圍時才吃，或者選擇吃白烚雞蛋或少量堅果等不會直接影響血糖水平的蛋白質食品。

4. 精製碳水化合物

精製碳水化合物包括白飯和任何用白麵粉製成的東西，例如白麵包和麵食。這些精製碳水化合物就和糖一樣，會增加你的血糖水平。

用全穀代替精製碳水化合物，例如糙米、紅米、大麥、燕麥片、高纖維穀物和全麥麵包，因為這些碳水化合物分解的速度較慢，對血糖的作用較小。

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5. 全脂奶

乳製品中的飽和脂肪會增加壞膽固醇（LDL）水平，並增加患心臟病的風險。此外，飽和脂肪可能會給糖尿病患者帶來另一個嚴重的問題，研究發現，高飽和脂肪的飲食可能會使胰島素抵抗惡化。

盡量避免使用全脂牛奶製成的全脂乳製品，例如奶油、全脂乳、雪糕、全脂芝士等，選擇低脂或無脂肪的乳製品。美國心臟協會建議，每個人從飽和脂肪中獲取的卡路里不得超過其總卡路里的5％至6％。因此，如果你每天消耗2,000卡路里的熱量，那麼飽和脂肪不得超過120卡路里。

6. 高脂肪肥肉

糖尿病患者應限製或避免高脂肪肥肉，例如免治牛肉、香腸、熱狗、煙肉等，因為與全脂乳製品一樣，它們的飽和脂肪含量很高，令膽固醇上升，令炎症更容易出現，還會增加糖尿病患者的心臟病風險。

選擇瘦蛋白，包括去皮的雞肉、魚和貝類，豬里脊肉和瘦牛肉等，代替高脂肪肥肉。

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7. 包裝零食和烘焙食品

除了糖、精製澱粉、鈉和防腐劑外，包裝的零食和烘焙食品，例如薯片、餅乾、甜甜圈和蛋糕等，通常含有不健康的反式脂肪。反式脂肪會增加壞膽固醇（LDL），降低好膽固醇（HDL），並增加患心臟病的風險。

現時大多包裝食物都會有清晰的食品標籤，你可以選擇反式脂肪為0克的食物，此外，亦要確保產品不含任何氫化油，它是反式脂肪的主要來源。你可從三文魚和其他高脂魚類以及堅果、牛油果、橄欖油和菜籽油中攝取健康的脂肪。

8. 油炸食品

很多人喜歡吃炸薯條、炸雞等油炸食品，它們通常會吸收大量的油，令熱量大增。食用過多油膩的東西會增加體重，並引起血糖混亂。由於脂肪需要更長的時間才能消化，故這些食物會在很長一段時間內使血糖升高。更糟的是，某些食物是在富含反式脂肪的氫化油中油炸的。

為了滿足口腹之慾，你可以用焗爐或氣炸鍋等方式，準備自己喜歡的「油炸」食品，口感一樣香脆但油分少很多。

9. 甜味劑

人們傾向於認為像蜂蜜這樣的「天然」甜味劑多吃無妨，但人體無法區分天然和精製的糖分，即使是天然糖分仍然會引起血糖升高。

學會享受天然風味的食物，並開始減少添加的糖分為佳，如太口痕的話可以食用適量代糖食品或飲品。

（資料來源：Everyday Health,衛生防護中心,香港糖尿聯會、中華民國糖尿病衛教學會）

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