【濕重】雨天頭痛胃脹心情差　防染真菌腰背痛3大部位別淋濕！

近日陰晴不定，下雨天情緒尤其變得低落，甚至出現頭痛或關節痛，令人十分懊惱。但雨天原來不只影響心情、還真的會影響健康！中醫師認為，在濕漉漉的環境下，人體的濕氣亦隨之增多。濕重或會令人胃脹、大便粘爛、多痰、下體痕癢、頭面及眼瞼浮腫等。那麼下雨天我們要注意什麼？哪些部位不能淋濕，淋濕了又如何調理？

「下雨天總掛念從前、所有的記憶都是潮濕的、分手總要在雨天」一字一句令人將雨天與壞心情和眼淚掛勾，情緒伴隨雨水泛濫。有些人會在雨天特別多愁善感，更有些人會在雨天感到關節痛。

其實在雨天不只會憶起過去，過去的疾病或痛症也會在雨天找上你！註冊中醫師李翠妍博士指，「人的健康與大自然息息相關，天氣轉變也可以引起身體的各種問題。」近日連續下雨，自然環境會變得潮濕，人體的濕氣亦隨之而增多，可誘發疾病或令不同的小毛病復發。

人的健康與大自然息息相關，天氣轉變也可以引起身體的各種問題。（lvnatikk/unsplash）

脾氣虛弱和濕重人士 雨天易生病

脾胃是負責水液代謝的臟腑，有排走濕氣的功能，當濕氣增加，會加重脾胃的工作量，容易造成脾胃功能失調，導致體內水濕泛濫，故此屬脾氣虛弱體質。

脾氣虛弱體質又或是濕氣重的人士，在下雨天特別容易生病。由於體內濕氣過多，影響脾胃功能，或本身脾虛，水液代謝偏慢，導致各種「脾虛濕困」的症狀，包括：

頭暈頭重、胃脹、腹脹、作嘔、四肢關節重墜、疲倦乏力等

下雨天易胃脹、 手腳痕癢？

雨天濕重引發什麼病?（按圖）

+ 3 + 2

消化道疾病：胃口欠佳、口渴但不欲飲、胃脹、嘔吐、腹瀉、大便粘爛

脾胃既是負責水分代謝的系統，同時又負責食物的消化吸收。當大自然濕度增加，導致體內濕氣積聚，有機會癱瘓脾胃的功能，使之無法在短時間內處理大量的水分而形成濕濁，並影響食物的消化速度，造成各種消化道疾病。

呼吸道疾病：感冒、咳嗽、痰多

肺臟負責身體的呼吸功能外，同時亦負責體內水液的散布。當體內濕氣增加，水分散佈會變慢，影響肺部正常運作，便會干擾呼吸功能，造成各種呼吸道疾病。

皮膚病：手、腳丘疹水皰痕癢

一般來說，體內多餘的水分會透過皮膚、大小便排出體外。但當體內濕氣增加，需要透過皮膚排走的水分相應增多，此舉會造成皮膚的負擔，又可出現各種皮膚問題。

情緒病：情緒低落，易有胸悶，精神疲憊

濕氣重會使人感到身體重墜、疲倦乏力、精神甚至心理狀態亦會隨之變差。

婦科病︰白帶量多，有異味，下陰痕癢

濕濁積滯於子宮，下陰分泌常會增多，也有機會變得黏稠，出現異味、痕癢等等。

其他︰頭面及眼瞼浮腫、四肢關節腫脹重痛、眩暈等

濕氣常會流連在身體關節及間隙等位置，所以空隙較多的身體組織，如眼瞼和關節常會積聚濕氣，形成局部的不適。

祛濕湯水和穴位助調理

如果在雨天復發或出現上述疾病，不妨嘗試治標治本的祛濕方法，解決根本問題。

祛濕湯水︰蕃薯素湯

祛濕穴位︰ 水分穴、足三里穴、豐隆穴

+ 3 + 2

避免頭、背和足部弄濕

下雨弄濕身體可大可小，稍一不慎會患上感冒頭痛！中醫著重未病先防，李醫師籲大家要避免頭、背和足部弄濕。

頭部：頭痛

李醫師指，「頭為諸陽之會」，頭部是陽氣匯聚的地方。而濕性質陰寒，如果淋濕頭部，陽氣便會減弱，頭部得不到充足的熱能，無法正常運作，於是可能會誘發眩暈及頭痛等。

背部：腰痠背痛

根據經絡學說，身體的背部有一條叫「督脈」的經絡，它是負責陽氣的運輸和散佈，弄濕背部可以令督脈裏的陽氣運行受到干擾，使人感到怕冷及腰痠背痛等。

足部：真菌感染

下雨後弄濕足部，如果沒有即時抹乾，水分停留在鞋子內，在侷促的環境下容易誘發足部真菌感染，造成足部皮膚問題，例如足癬，因此弄濕腳部後謹記抹乾足部！

下雨要保暖腰部！！

「腰為腎之府」，腰部是腎臟居住的地方。確保腎臟功能正常，首先讓腎臟所處的位置安寧而不受騷擾，這樣腎臟才能妥善地保存著維持生命所必要的氣血精華，發揮它本身的作用。

滂沱大雨下，即使打傘也不能避免弄濕身體。（lucabravo/unsplash）

淋雨後要泡腳?

1. 即時弄乾或換掉弄濕的衣服鞋襪較理想

否則濕冷黏滯皮膚，會減弱體內的陽氣，容易誘發不同疾病。

2. 發汗祛寒食療︰紅糖薑湯

3. 泡腳祛寒濕：艾葉水泡腳

泡艾葉有祛寒濕、通經絡的作用，並可加強全身血液循環。

做法：加水煮熱艾葉30至40克，水溫約攝氏40度，浸約10至15分鐘

日常祛濕貼士

- 平日宜多運動，有助濕氣排出

- 避免長時間留在冷氣房間，以免積聚寒濕之氣

- 避免進食油膩、生冷或甜品

註冊中醫師李翠妍博士（受訪者授權提供）

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