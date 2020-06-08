【生日月份看健康】1月易高血壓9月小心哮喘　夏天出世較健康？

家族病史會影響患病風險之外，原來出生季節也和健康有關。美國有研究，分析過百萬份病歷記錄後發現，近年尾出生的人似乎較易受更多疾病困擾。究竟哪個季節出生的人較健康？哪個季節出生的人較高危？

父母的基因可決定你生長體質的優劣外，原來出生的月份或季節也會對健康帶來不同的影響。美國哥倫比亞大學研究人員在2015年研發出一套系統，分析超過174萬名在1900年至2000年間出生，及在1985年至2013年間，在哥倫比亞大學醫學中心看過醫生的病人記錄。同時對比了1688種疾病，當中發現55種疾病和生日月份有關。

美國哥倫比亞大學做的研究，指不同月份出生的人患某些症病的機會比其他月份高。（Tatonetti Lab）

其中，又有16種疾病是首次被發現與出生月份有關，當中9種都是心臟相關疾病。下面就為大家列出不同月份出生部分較易罹患的疾病（按圖）：

+ 11 + 10 + 9

1月：高血壓、心肌病 2月：肺癌、支氣管癌 3月：前列線癌、心房顫動、心臟衰竭、二尖瓣病症 4月：心絞痛 5月：／ 6月：梗塞前症候群、急性哮喘 7月：／ 8月：結膜炎 9月：急性支氣管炎、中耳炎、嘔吐、哮喘 10月：急性上呼吸道感染、近視、遠視、經量過多 11月：病毒性疾病、專注力失調及過度活躍症、急性扁桃炎、非感染性結腸炎、腹瀉、非炎性陰道疾病、學習障礙 12月：易瘀傷

研究結果顯示，似乎冬天出生的人患病的風險較高，當中又以10月和11月出生的人風險較大。而夏天出生的人就似乎幸運一些，尤其是5月和7月出生的人，較不易患重病。背後原因可能是因為冬天太陽日照較少，令母體維他命D不足，因此可能影響冬天出生的人其後的患病風險。另外，研究發現1月至4月出生人士，更常罹患高血壓、心房顫動、心肌病、充血性心衰竭和其他幾種心臟病。

夏天更要提防心臟病發？（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

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不過負責研究項目的助理教授Tatonetti指，雖然結果發現，疾病與出生月份有關聯，但仍有其他因素如遺傳學、環境因素、飲食和運動等決定患病風險，因此不應太過擔心。

夏天出生真的較優勝？

劍橋大學在2015年追蹤在英國生物樣本庫中登記的45萬男女性，看看不同出生的月份會否影響他們長大成人後的健康狀況，最後發現夏天出生的人，無論是出生重量、青春期時間和長大後的高度，都比其他月份出生的人優勝。研究結果在期刊《Heliyon》發表，名媛家族Kardashian姐妹在這研究中也成為主要例子， Khloe在6月出生，Kourtney在4月，Kim在10月，高矮也一目了然。

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男女患病風險大不同？

除了上述研究外，2017年University of Alicante進行了另一個研究，找了29,478名參加者，分析不同出生月份和27種慢性疾病之間的關係。結果發現，男女性的患病風險有差別（按圖）：

+ 9 + 8 + 7

以9月出生的男性為例，相比1月出生的男性，出現甲狀腺問題的風險高出接近3倍。而8月出生的男性，相比年頭出生的男性，患哮喘的風險也接近高出一倍。

而女性方面，7月出生的女性患高血壓風險高出27%，而出現失禁的風險更高出40%。

哪個月份出生較健康？

6月出生的男性患抑鬱症的風險比其他人少34%，而下背痛的風險則少22%。6月出生的女性出現偏頭痛的風險少33%，而出現更年期問題的風險則少35%。整體來說，9月出生的人似乎較少機會出現慢性疾病。

此研究也指出，不同季節出生的人患病風險有差異，可能和缺乏維他命Ｄ有關。胎兒缺乏維他命Ｄ，或對將來的身心健康，造成長遠的影響。不過當然其他因素，如氣溫、不同季節出現的病毒和過敏，也可能會影響胎兒將來的患病風險。

這些研究僅供作參考，大家不用過份擔心，除了出生月份外，仍有十分多其他因素影響患病風險。

（資料來源：《美國哥倫比亞大學》、《Heliyon》、《Daily Mail》、《University of Alicante》）

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