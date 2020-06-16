腰痛延伸大腿刺痛麻痺行路都痛？肚臍操鍛鍊腹肌背肌｜每日三分鐘

腰痛是都市人常見痛症，而且腰部痛楚可分多種，程度及成因都有不同。 Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》其中一集就特意講解腰椎管狹窄症的成因及特徵，並介紹一套「肚臍操」，幫助改善問題。

腰痛成因非常廣泛，找不出病因就無法對症下藥。不少腰痛患者一心「斬腳趾避沙蟲」，以為只要避免腰部有活動就不會腰痛，但其實嚴重起上來，腰部是可以沒動也感痛楚。不過，其實不同位置的腰痛，痛點、痛症成因及痛楚程度都有分別。

Viu TV外購節目《恐怖醫學》有一集便找來福島縣立醫科大學附屬醫院骨科學講座兼任教授大谷晃司醫生解說「腰椎管狹窄症」這種常見的腰痛。

腰連大腿出現刺痛麻痺

腰椎管狹窄症造成的腰痛算較「好認」，大谷醫生指，這種腰痛常見於腰部每當向後彎時，就會像被刺了一下般出現刺痛感，如痛症再嚴重，甚至會連帶大腿都出現刺痛、麻痺，但休息過後刺痛感又會消失。

腰椎管狹窄症造成的腰痛常見是腰部每當向後彎時發作，感覺被刺了一下般出現刺痛、麻痺。（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

關節或肌肉變硬所致

大谷醫生解釋，腰部是由椎間盤、韌帶、關節、肌肉等支撐，這些組織可伸長縮短配合身體活動，而腰椎管就是位於腰部用來讓神經通過的管道；當年齡增長，腰部的關節或肌肉很易逐漸變硬甚至腫大，更會連帶韌帶也開始變形，壓迫到腰椎管，令腰椎管變窄，此時腰部如再向後彎，關節和韌帶就會壓迫到神經，出現刺痛，同時蔓延到雙腿。

圖解腰椎管狹窄症：

+ 3 + 2

最可怕的是，當問題一直沒改善，腰椎管收到一定程度，可能只是正常走路，甚至什麼都沒做，都會突然感覺腰、腿刺痛麻痺，長此下去更會影響活動，走路時必須「行吓唞吓」，到了這個地步就必須要求醫處理，不能再拖！

改善痛楚要靠「肚臍操」

聽到能夠影響走路，相信不少人都知此症有多嚴重，那又有沒有方法可以根治？大谷醫生就指出，收窄了的腰椎管是不可能再擴張至像以往般，因此最好可以在病情進展到影響活動之前改善情況，並減輕腰椎管受壓迫時（如彎腰時）的痛楚。

大谷醫生推薦一套「肚臍操」，原理是穩定腰部裡的不同組織，同時鍛鍊如腹肌、背肌等腰部附近的肌肉，改善日常生活出現的痛楚。根據節目，這對目前沒腰痛問題的人來說，也是很好的預防動作，可謂「有病醫病，無病強身」，以下一起看看怎樣做（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

第一式（過程中如覺得痛即不要勉強）

1. 面朝天躺下，雙腳微曲，雙手放在大腿上

2. 頭慢慢抬起，直到可看到肚臍

3. 維持此姿勢5秒

真人示範：

第二式

1. 面朝天躺下，雙腳微曲，雙手伸直放在身體兩邊

2. 抬起臂部，將肚臍部位升起

3. 維持此姿勢5秒

真人示範：

每日最少要做10次

以上兩套動作每日總共最少要做10次（每日做到30次就最好），不過不一定一次過完成，可以分開數次進行。大谷醫生就提供貼士，指最重要的一點是留意脊骨，如果可以在不怎麼挪動脊骨的情況下完成動作，效果會更加明顯。

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