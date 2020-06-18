【每日3分鐘】手機拿開看已有老花　2式伸展護肝補眼老花可逆轉？

老花，即眼睛退化影響視力，並非只得中老年人才有老花，因它近年亦有年輕化趨勢，特別是常使用電腦及手機的一群，眼睛老化速度更是快！ 台灣TVBS頻道節目《健康2.0》有一集便提到老花開始年輕化，更分享簡易護眼保健操 ，每天只需3分鐘讓眼睛「回春」!

都市人機不離手，長時凝視屏幕十分傷眼。（robin_rednine／Upslash）

電腦和手機，在現代生活中必不可缺。但常對電子屏幕不僅會加重肩頸肌肉的負擔，也會同時影響眼睛健康，甚至造成視力退化。

老花正常在40至45歲開始出現

眼科專科醫生伍立祺曾撰文分享老花的病因和徵狀，指老花的病因是眼睛內的睫狀肌能控制水晶體「自動變焦」所致。一般來說，眼睛要望得見近的物件，是需要眼球作出聚焦才行，而水晶體在這時會變厚以加強眼球的聚焦力，但隨着年紀增長，水晶體便會逐漸變硬、彈性變差，「自動對焦」功能會因此變得遲鈍，令人難以聚焦。

老花特徵：看近的事物，如手機或報紙上的小字時會覺得很糢糊、疲倦，甚至頭痛，要拿遠一點才看得舒適。

老花年輕化 元兇是手機

電視節目《健康2.0》中，台灣敏盛綜合醫院研究副院長江坤俊曾分享，指臨床上曾遇到20至30歲的人士有老花的案例，因此發現老花正有年輕化的趨勢，而現代人的用眼習慣改變，過度使用電子產品（特別是手機）是會導致老花。

眼睛看近物：睫狀肌會收縮

眼睛看遠物：睫狀肌會放鬆

在使用電話時，不少人為了看清楚螢幕上的文字與圖像，會不自覺地將電話與眼睛的距離拉近，這時眼睛的睫狀肌會收縮，而持續的收縮便會造成近視。當睫狀肌長期緊繃會致彈性疲乏，導致眼睛沒法好好對焦，結果便會形成老花。

視線轉移時看不清楚？

江醫生更指出，在老花出現之前，一般會先有「類老花」的症狀，即專注看東西一段時間後突然看遠物，會突然看不清楚，例如看書半小時後再看電視，會覺得好像有些模糊。當休息數分鐘後，視線會慢慢回復清晰。這是由於睫狀肌長時間收縮導致過度疲勞，霎時無法順利放鬆，不能幫助你對焦遠物。

類老花的3個症狀：（按圖）

切勿忽略類老花，長期下去會變成真正的老花。

檢測你有沒有老花！

一. 問題檢測（按圖）

+ 6 + 5 + 4

二. 紙幣檢測

日本綜藝節目《學識的前與後》（教えてもらう前と後）請來了眼科醫生平松類，教大家用一張銀紙做快速測試：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

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老花可逆轉？

中醫認為肝開竅於目，眼睛退化及變差代表肝不好。《健康2.0》節目嘉賓台灣中醫師余雅雯指，現化醫學已證實眼睛的健康與肝有關聯。由於肝臟有一個星狀細胞（星狀細胞是儲存脂肪分子和維他命A的地方，甚至身體80%以上的維他命A都是透過肝臟去儲存及處理），而維他命A與眼睛健康息息相關。

雖然老花不能逆轉，但可在老花未出現前避免它提早出現或減慢老花加深。若希望令眼睛回復年輕，可從養肝著手。每天做3分鐘眼睛回春操，可養肝護目。

動作一：按摩右側肋骨下方

1. 搓熱雙手後，按摩右側肋骨下方的肝區

2. 慢慢摩擦，按至感到痠軟為宜，不宜過度用力

3. 按摩30至50下，直至皮膚微微發熱

4. 早晚各做一次

貼士：睡前做更有助安睡

動作二.：側腰運動

肝經絡從小腿到大腿的內側，一直通過右斜肋的部分，應多伸展肝臟的經絡，伸展這個部位可有效護肝。

1. 腰部分別往身體左方伸展，直至不能再側下去，維持10秒後換邊

2. 左右各做20至30下

其他護眼穴位：

+ 18 + 17 + 16

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預防老花3招

1. 閱讀時保持40厘米距離

2. 使用電腦時保持70厘米距離

3. 用眼每30分鐘需休息10分鐘

（資料來源：健康2.0）

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