【膽固醇】每日吃2個蘋果可降膽固醇？蘋果連皮吃燒脂抗癌6大益處

膽固醇高，點算好？你有沒有每日吃蘋果？有研究指，原來每日進食2個蘋果，有助降低壞固醇，甚至有機會預防病心臟病發及中風。

一日一蘋果夠健康？有研究指，這也許還不足夠，要吃就應每日吃夠兩個才行。（an_vision / Unsplash）

膽固醇過高，是常見的健康問題，據衛生署數據顯示，全港有290萬人患高膽固醇，令心血管疾病的風險大增。如何降低膽固醇 ？原來吃蘋果也可以。

一日一蘋果不足夠？

「一日一蘋果 醫生遠離我」這句話，很多人都聽過，不過若想控制體內的膽固醇量，或許你還要再吃多一個。

University of Reading及Fondazione Edmund Mach的研究發現，每日食2個蘋果，可降壞膽固醇，預防患上心臟病或中風。

食蘋果有助降膽固醇嗎？（按圖）：

+ 13 + 12 + 11

「一日一蘋果」未能發揮最大功效？

是次研究找來了40名膽固醇偏高參加者參與，他們要在研究開始前的2星期禁止進食蘋果、飲用蘋果汁或食用任何益生菌（Probiotics），例如乳酪等。

其後參加者被分成2組，其中一組每日進食2個蘋果，為期8星期，然後接下來的4星期則不吃蘋果，再之後的8星期則飲用卡路里和蘋果相似，但是由濃縮蘋果汁和水混合而成的「蘋果汁」。

另一組參加者則在一開始的8星期先飲用「蘋果汁」，然後在接下來的4星期完全不吃蘋果，之後再每日進食2個蘋果，維持8星期。

每日進食2個蘋果，可改善心血管疾病的風險因素。（Unsplash/ Sarah Gualtieri）

一日2蘋果可降膽固醇水平

結果發現，每日進食2個蘋果的組別，膽固醇水平較佳：

• 總膽固醇水平下降（由6.11mmol/L，降至5.89mmol/L） • 壞膽固醇水平輕微減少（由3.86mmol/L，降至3.72mmol/L） • 三酸甘油酯水平輕微改善（由1.3mmol/L，降至1.17mmol/L）

研究人員指，結果顯示，在正常飲食的情況下，每日進食2個蘋果是可改善心血管疾病的風險因素，例如高血壓、高脂肪、高膽固醇等，而且相比飲用「蘋果汁」的參加者，壞膽固醇平均下降3.6%。

膳食纖維及多酚有助降膽固醇

研究人員亦指，蘋果中的膳食纖維或有助降低膽固醇，因每日進食2個蘋果的參加者，和進食其他含多酚（polyphenols）食品（例如紅酒和茶等）的人，血管都較健康，也較放鬆。專家認為蘋果中的纖維，有助腸道細菌製造短鏈脂肪酸 （Short-chain fatty acid），它或能減少肝臟製造出膽固醇，也可有助減低患大腸癌的風險。這些腸道細菌，也可能改變膽鹽形態，間接有助身體排出更多膽固醇。

蘋果中的膳食纖維，或有助降低膽固醇。（Unsplash/ Shelley Pauls）

研究更發現，女性每日進食2個蘋果，相比男性，降膽固醇的益處更多，但就指仍需進行更多研究證實相關影響。另外，是次研究較為小型，加上參加者的膽固醇下降後，仍較健康水平偏高，健康的總膽固醇水平應低於5mmol/L ，而壞膽固醇水平應低於3mmol/L。因此，未來仍需進行進一步的研究，了解背後的原因，以及研究每日吃蘋果最健康的數量。

應均衡飲食

不過，英國國民保健署（NHS) 指出，是次研究參加者數目不多，測試時間也較短，建議不應純粹依賴吃蘋果來降膽固醇，也不應以蘋果替代降膽固醇藥物他汀（statins）。

蘋果連皮吃6大益處

至於研究指吃蘋果比蘋果汁有效，有網站指，其實蘋果皮對健康有益處，食蘋果應該連皮吃：

• 抗癌： 蘋果皮富含名為「三萜」的複合物，而它正是以有助殺死人體內的癌細胞而見稱。除此之外，蘋果皮也有豐富的抗氧化物，減低患上肺癌的風險。

• 高纖維： 蘋果皮有可溶性及不可溶性纖維，可預防便秘、降低膽固醇，並且有效延長飽肚感。

• 豐富維他命：蘋果皮含維他命A及C，每塊蘋果皮約有8.4毫克維他命C，及98IU（國際單位）的維他命A。

• 紓緩呼吸系統問題：蘋果皮含「檞皮素」（Quercetin）的黃酮類化合物，有助強化肺功能。

• 減肥：蘋果皮有助減肥，當中的熊果酸可增肌肉脂肪、燃燒卡路里。

• 營養豐富：蘋果皮含多種礦物質，包括鉀、鈣、葉酸、鐵質和磷。

相關文章：【健康飲食】蘋果應該連皮食 專家列出蘋果皮6大好處！

降膽固醇小貼士

香港衛生署衛生防護中心指，每天進食最少兩份水果及三份蔬菜。除了蘋果外，其實還有不少食物有助降膽固醇（按圖）：

+ 3 + 2

不想膽固醇「超標」，建議應少吃飽和脂肪和反式脂肪含量高的食物：

5種高飽和脂肪食物（每100克所含飽和脂肪）：

• 椰子油（87克）

• 棕櫚油（49克）

• 牛油（32克）

• 豬油（32克）

• 肥牛肉（20克）

5種高反式脂肪食物（每100克所含反式脂肪）：

• 植物起酥油（13.1克）

• 人造牛油（3.2克）

• 炸薯條（2.9克）

• 牛油（2.6克）

• 曲奇（0.9克）

相關文章：【膽固醇】20種食物增加壞膽固醇 肥牛、曲奇要少食

（資料來源：《Daily Mail》、《NHS》、《衛生署衛生防護中心》、《TIMES FOOD》）

相關文章：【蛋】膽固醇高唔敢食蛋黃？3類人士每周上限3隻減中風糖尿病風險