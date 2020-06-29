【腰痛原因】翹腳靠後4種不良坐姿增死亡率40%？30秒測是否長短腳

經常背痛或腰痛？可能是你的坐姿「出事」！都市人少走動，上班上學更是由朝坐到晚，坐姿不良加重身體負擔，令人腰痠背痛，更可能造成椎間盤突出。Viu TV外購日本電視節目《健康日記》其中一集找來專家糾正大家日常的坐姿，當中有4種常見的坐姿會加重身體負擔造成不適，快檢測你的坐姿正確與否，並學習正確的坐姿吧！

坐得舒服已經是正確的坐姿？《健康日記》嘉賓早稻田大學保健體育系碓田拓磨醫生直指，舒服的坐姿不等如這個坐姿能減輕身體負擔，反而可能加重身體負擔。

舒服的坐姿不等如這個坐姿能減輕身體負擔。（Viu TV外購日本電視節目《健康日記》截圖）

坐姿影響壽命？

碓田拓磨醫生引述研究指，長時間坐著工作的人士，其15年後的死亡率比他人高出40%。由於長時間坐會令血液流動停滯，減慢人體的新陳代謝，而坐姿不正確，情況會愈趨嚴重。

為了得悉常見的坐姿，節目在路邊擺放椅子讓途人試坐。實測發現，常見的坐姿包括整個人向椅背靠、身體往側邊靠、翹腳和銀包放後褲袋坐，這4個坐姿你是哪一個？

4個坐姿你是哪一個？（Viu TV外購日本電視節目《健康日記》截圖）

坐姿一：整個人向後靠（向椅背靠）

節目實測結果，當中近8成人都傾向整個人向後靠。

如果你喜歡坐的時候整個人向後靠，此時先留意你的座位和腰之間有沒有空隙。如果腰與座椅有很大空隙，這坐姿相比腰與座椅沒有空隙，對腰部造成的負擔超出4倍。而且長時間維持這樣的坐姿會很容易「閃」到腰、或造成椎間盤移位。

坐姿二：身體往側邊靠

身體往側邊靠，手肘放在扶手托頭、或乘車時微微側身，把頭靠在鄰座都是不良的坐姿。這坐姿會影響身體平衡，令脊骨和身體變得歪斜（嚴重者會造成脊柱側彎）。

如靠向左邊，左腰的負擔會比右腰多出兩倍。加上，肩膀和頸部亦同時側向一邊，為了支撐靠向一邊的頭部，左肩的負擔會多出右肩1.5倍。最後導致身體兩邊出現差異，不但會形成腰痛，更會使人頸緊膊痛。

坐姿三：翹腳

翹腳坐是眾多坐姿中，對身體最大影響的坐法。當左腳翹向右腳坐，盆骨的左側向上傾，左腰的負擔是右腰的兩倍以上。

翹腳坐才舒服 筋骨歪徵兆

當翹腳已成為習慣，覺得翹腳坐這種不正常的狀態舒服，可能是筋骨歪。由於翹腳坐時，身體會不自覺為平衡而傾斜，盆骨變得高低不一，長遠會盆骨傾斜，有機會造成「長短腳」，所以翹腳坐的人士大多數兩隻腳長度不一。

30秒測你有否長短腳：

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坐姿四：銀包放後褲袋坐

由於銀包有一定厚度，如果將銀包放在左邊臀部褲袋，坐下去時，左邊的臀部自然會被銀包頂上去，身體兩邊就像車胎一樣左右的直徑不同，加重身體負擔，影響脊骨平衡有機會引致脊骨側彎。

正確坐姿

碓田拓磨醫生教大家一個正確坐姿的黃金法則——就是要「盆骨挺直」，坐下時將臀部貼到椅子最裡面、身體向前傾，椅子會支撐著盆骨。

盆骨位置（01製圖）

如因長時間挺直感到疲累，可暫時靠後放鬆一會，然後再次坐直，令盆骨回復挺直狀態。慢慢加長挺直盆骨的時間，循序漸進，會開始習慣正確的坐姿。

註冊脊醫汪家智亦曾撰文分享正確的坐姿，不妨學起來：（按圖）

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1分鐘改善運動

感到疲累時做拉筋運動

如果長時間完全挺直而感到疲累，可坐著做簡單的拉筋運動，以放鬆背部。

1. 雙手放在臀部後面，手心向上互相緊扣，肩胛骨配合動作，將肩膀向下拉

2. 然後抬起頭，向後維持3秒

對付身體不自覺傾向一邊

部分人習慣了坐著時向側面傾斜，碓田拓磨醫生為此提出一項簡易運動改善不自覺的傾斜習慣。

1. 坐著，臂部左右慢慢活動

2. 大約做10秒

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