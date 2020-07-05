【癌症】慢性疲勞誘發癌症只需4步！14條問題測疲勞階段教你改善

你常感覺到疲勞嗎？其實疲勞是正常的生理反應，人體在經過腦力激盪或者是劇烈運動，甚至焦慮不安後，就會有暫時性的疲勞感出現，通常只要經過適當的休息，都會在短時間內恢復。此外，醫學上也會有一些疾病會造成慢性的疲倦感，比較難藉由休息得到恢復，例如：癌症、自體免疫疾病、各種感染症、內分泌疾病等，但是這些在臨床細心診察下，多半可以發現病因，對症下藥可適當獲得緩解。

如果在經過休息，你還是有疲累感或明明有充足的睡眠時間，上班時還是猛打呵欠，你就要注意，自己是否患有慢性疲勞症候群。長期慢性疲勞會破壞人體免疫力，使潛在體內的癌細胞快速增長，尤其消化器官腫瘤和慢性疲勞與便秘關係最為密切。

長期疲勞可能誘發哪些病變?

工作忙碌、壓力大，不少的人長期處於慢性疲勞狀態中。症狀先是渾身乏力，然後接著出現失眠、頭痛、口腔潰瘍（嘴破）。若是疲勞的狀態持續，就很可能引起病變。

測試你的疲勞階段（點擊下圖看清！）

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從疲勞到癌症的4步

要防止誘發癌症，必須在進展到第三步前消滅它，尤其是40歲以上的人更要注意喔！

1. 輕度疲勞

一直想打呵欠、伸懶腰，代表已處在輕度疲勞狀態。

如何改善：深呼吸，少吃甜食，以增加血液中氧氣濃度和提升血糖值。

2. 深度疲勞

心情抑鬱、沒胃口、便秘、睡覺時磨牙。

如何改善：放慢工作和生活腳步，每週至少運動三天，睡前泡熱水澡放鬆。

3. 器官內部產生異變

肩、背、腰等部位持續疼痛，長期出現頭暈、失眠、胃炎、便秘、口腔潰瘍的症狀。

如何改善：建議盡早就醫，查出病因對症下藥。

4. 誘發癌症

從疲勞到癌症只需4步，這些警訊要注意！（Heho健康授權使用）

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