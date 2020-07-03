【消化不良】便秘胃酸多易食滯？4大食療護脾胃飲蘿蔔汁都得！

食滯的經驗，人人都有過，尤其不少人愛食油膩、煎炸食物，更易消化不良導致食滯。在中醫角度，食滯很多時是因脾胃運化受影響造成，脾胃虛弱的更有可能吃少少已滯，而不同年紀的人脾胃狀況有異，食滯的症狀及成因、解決方法都有分別，以下由中醫師逐一講解。 撰文：健福堂註冊中醫師姚欣彤

所謂民以食為天，香港更有美食天堂之譽，不少人都愛四出「覓食」， 但吃得愈豐富，就容易出現消化不良，食積的情況愈趨普遍。

中醫把食積稱之爲「積滯」，即指人體因為內傷飲食，導致停聚中焦（即指腸胃）、脾失健運、胃失和降，令飲食積而不化、氣滯不行所形成的一種腸胃疾病，臨床上主要表現為食欲減退，甚至胃腹脹痛、胃酸過多，或伴有大便不調。

中醫認為食滯即積滯，不止會飽滯感覺嚴重，還會有胃腹脹痛、胃酸過多、大便不調等問題。（GettyImages）

不過，由於各個年齡層的體質有異，很多時表現出來的積滯都有不同特點，也影響到解決的方法各有不同：

18至45歲

18至45歲人士食滯的常見情況？（按圖）

+ 12 + 11 + 10

常見病因：暴飲暴食，尤其過食肥甘油膩、辛辣刺激食物，或者飲酒過度

常見症狀：舌苔垢膩，飲食後會出現胃部和腹部脹滿、疼痛拒按，再進食的話症狀更甚；更嚴重甚至會有噯腐吞酸（胃酸倒流至咽喉又吞下）、嘔吐出消化不到的食物等情況，而大便則會粘滯且氣味腐臭，吐瀉後不適有所緩解

解決方法：消食導滯，理氣和胃

【食療】

1. 山楂麥芽水

材料：山楂15克、麥芽30克 做法：將材料洗净，用1500毫升滾水煎煮15至25分鐘，以出味為佳，可分數次飲用

2. 白蘿蔔燉汁

材料：白蘿蔔1條 做法：把白蘿蔔切成細絲並擠出汁，燉熱後分2次飲用，脘腹脹痛消失需停服

【按摩】

1.内關穴、合谷穴：用較強、刺激的力度掐揉兩穴各3分鐘

2.中脘穴、天樞穴、梁門穴、足三里穴：適中力度按揉各穴2至3分鐘

3.腹部：先用拇指指腹從中脘穴單一方向，推向肚臍50次，然後用掌心以肚臍為中心，順時針方向按摩腹部3分鐘

45至65歲

45至65歲人士食滯的常見情況？（按圖）

+ 10 + 9 + 8

常見病因：此年齡層多因過度勞累、情緒緊張，而見體質較虛，一旦暴飲暴食或飲食不節，同時脾胃稍有虛弱，就可能導致未能及時健運

常見症狀：平時容易神疲乏力、面色萎黃，食慾會比常人小，但餐後隨即胃腹飽脹，按後有所緩解，嚴重甚或嘔吐、肚瀉，帶有食物殘渣，而大便稀爛

解決方法：消食導滯，佐以健脾

【食療】

健脾消滯湯

材料：山楂10克、麥芽30克、淮山及白朮各15克、陳皮1-2瓣、瘦肉適量 做法：將藥材洗净，瘦肉飛水洗净，然後用3000毫升滾水煲3至45分鐘，溫服便可

【按摩】

1.合谷穴、天樞穴、梁門穴、足三里穴、豐隆穴：適中力度按揉各穴3分鐘

2.腹部：先用拇指指腹從中脘穴單一方向，推向肚臍50次，然後用掌心圍繞肚臍，以順時針及逆時針方向按摩各3分鐘

65歲以上

65歲以上人士食滯的常見情況？（按圖）

+ 8 + 7 + 6

常見病因：本身脾胃會較虛弱，更甚或因其他疾病導致日久損傷正氣，脾胃更易健運失司

常見症狀：平時容易神疲怠倦，面色無華或萎黃，舌苔色白，而且身體消瘦、形寒肢冷，而且大便清稀，一般稍以進食即感飽脹，食欲會明顯減退，胃腹綿綿隱痛、時作時止，按摩熱敷可暫時緩解

解決方法：健脾益氣，佐以消食

【食療】

健脾益氣湯

材料：黨參30克、淮山15克、白朮15克、茯苓15克、北芪10克、麥芽15克、陳皮2瓣、南棗5粒、瘦肉適量 做法：先將藥材洗净，黨參、北芪切片，南棗剪半，瘦肉飛水洗净，然後用3500毫升滾水煲1小時，溫服便可

【按摩】

1. 中脘穴、天樞穴、足三里穴：輕輕按揉各穴3至5分鐘

2. 腹部：先搓暖掌心，然後圍繞肚臍，以逆時針方向按摩3-5分鐘，以感到溫熱爲佳，再用掌心輕輕按住肚臍1至2分鐘

日常飲食需定時定量

最後，懂得處理積滯固然重要，但最好就是在避免發生積滯，因此控制日常生活的飲食習慣是非常重要的，最好是做到飲食應定時定量，不宜過飽過飢；同時避免過食寒涼生冷、辛辣刺激、肥甘油膩食物，選擇較清淡、易消化的食物。

健福堂註冊中醫師姚欣彤（撰稿人授權提供）

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