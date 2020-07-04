【煲中藥時間】藥材好過藥粉？開水先定倒粉先？點煲點食9大須知

睇中醫飲中藥，不一定是為了治病，近年更成為不少人調理身體的方法之一，不過，飲中藥其實很講究，煎煮方法及服用中藥的時間不同，也可能會影響藥力和效用。藥材和中藥粉哪種較有效？應該如何煎煮？什麼時候服藥最好？ 撰文：註冊中醫及註冊物理治療師黃燕卿

煲中藥很麻煩？飲沖劑夠方便？兩者之間應如何選擇？飲中藥又可否服用營養補充劑？下面就為大家解開9個疑問（按圖）：

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1）中藥藥材好過中藥粉？

中藥粉是指中藥濃縮顆粒，為中藥沖劑，不需再回家煎煮，只要用熱水沖就可以服用。在方便程度的角度來說，的確中藥粉方便過中藥材，但在效果上來說，則中藥材較優勝。

一般來說中藥材的效果好過中藥粉。（中新社）

一般來說中藥材的效果好過中藥粉，尤其是對於複雜的病情，中藥材較優勝；但對於病情較淺、病因較單純的病則濃縮中藥也能應付。

另外，也要考慮病人煲藥的可行性，有些診所可提供中藥代煎服務，然後以真空處理包裝，這會為病人帶來方便。如果病情較輕的，例如是初起病情較輕的感冒，選用中藥粉的確方便，省卻煎煮時間，把握黃金時間醫病，對病情有好處。

2）將藥材磨粉就等於中藥粉？

磨粉的藥材並不等如中藥粉，將藥材磨粉是散劑，而不是這裏指的中藥粉（中藥濃縮顆粒）。

中藥粉是指經過煎煮、萃取、濃縮等過程的中藥材，一般濃縮中藥顆粒有GMP認證，除了製造過程中符合衞生標準，亦要對殘餘農藥、重金屬等進行檢測，故安全性一定比純粹將中藥材磨粉優勝得多。

3）飲藥粉要先倒粉還是先倒水？

首先倒熱水，才將濃縮中藥粉加入熱水中，不要立刻攪拌，待3至5分鐘，讓藥粉有足夠時間浸於水中，之後才攪拌，藥粉會相對較容易溶解。

飲藥粉要先倒熱水，才將加入濃縮中藥粉，並避免馬上攪拌。（Unsplash/ steve_j）

4）如果自己煲中藥，有什麼要注意？

中藥材中，有葉、莖等體積較大的部位，可以沖洗；但種籽類藥材，因體積較小，如直接沖洗怕會遺失，建議可以先放入用魚湯袋才沖洗。藥材沖洗完，浸30分鐘，才煎煮。

藥材沖洗完要浸30分鐘，才煎煮。（Unsplash/ anniespratt）

大家可選用瓦煲或不鏽鋼煲，煲煮中藥。一般先用大火煮滾約10至15分鐘，再用小火煮大約30至45分鐘。要留意藥材包裏有沒有需先煎，或後下的藥材，一般先煎藥材要先煲30分鐘，後下藥材則最後5至10分鐘才煮。

5）幾時飲中藥最好？

如果醫師沒有特別吩咐，一般中藥是不太飽、不太餓的時候飲，即半飽服，一般建議病人上午10時、下午4時服用中藥，這段時間一般不飽也不餓。

但有時候醫師會特別吩咐藥物應幾時食，有機會要求空腹飲用，請遵照醫生的吩咐。例如補氣的藥材，會於日間飲用，避免晚上影響睡眠；但有些藥材是安神的，則需要在臨睡前兩小時服用。

而大部份中藥都需要熱飲，除非醫師特別吩咐。

6）中藥丸比中藥粉更好？

不一定，視乎病情所需，也要看該藥丸的濃度。

7）中藥翻煲會否減弱效力？

一般不建議翻煲，因為每種中藥材釋出時間不同，有些煎煮過久，已經再沒有藥效，翻煲也沒有用。

8）煲好的中藥，可以放雪櫃翌日翻叮嗎？

煲好的中藥，可以放入雪櫃，需要時翻熱。（Unsplash/ nicotitto）

煲好的中藥，可以放入雪櫃，需要時翻熱。可選用蒸、煮等方式翻熱，但就不建議以微波爐叮熱已煲好的中藥。

9）中藥可以和營養補充劑同吃嗎？或需要隔幾耐食？

在飲用中藥後，最好相隔一至兩小時才服用營養補充劑。

如果不知道自己的病情孰輕孰重，可否使用中藥粉，應諮詢中醫師，對症下藥。

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