【瑜伽動作】矯正駝背減腰痛4招　駱駝式助脊椎肌肉恢復彈性！

長期姿勢不良導致寒背，不僅體態不好看容易顯老、沒精神，還會對脊椎造成負擔！想要改善寒背，除了有意識的讓自己維持良好姿勢，也可勤練這4招瑜伽，有助於強化背肌，改善、矯正寒背問題！

▼▼4個瑜伽動作矯正寒背（按圖看清！）▼▼

1. 橋式（Bridge Pose）：鍛鍊背部、臀部及腿部肌肉，也可舒緩肩頸痠痛，伸展開筋骨。

1. 平躺在瑜伽墊上，屈膝保持在舒適的角度，雙手放置於體側，將背部平貼瑜伽墊，腹部收緊預備。

2. 扭轉三角式（Revolved triangle pose）：放鬆髖關節強化身體，同時提升敏捷度，進而改善身體協調性，也能伸展整個背部。

2. 吸氣時，將右手往上打直延伸，左手往下打直伸展，且讓手指碰到左腳腳趾頭的外側。

1. 將雙腳打直站在瑜伽墊上，將左腿向前跨呈90度角，右腿向後伸。

3. 駱駝式（Camel Pose）：幫助脊椎周圍肌肉恢復彈性，放鬆肩頸、減輕下背疼痛。

步驟

1. 採高跪姿，膝蓋與小腿貼在瑜伽墊上，臀部與上半身呈一直線做準備。

2. 雙手向後撐在臀部上方，扶住腰部位置，手掌方向可依自身舒適程度選擇朝上或是朝下，手肘自然平放，不要向外張開。

3. 夾緊肩胛骨與臀部，上身向後仰，抬起胸口，視線看向上方。

4. 將雙手移動到腳跟上，撐住腳跟。如果頸部不會感到不適，可將頭向後仰，讓脊椎可以完全伸展，維持3-5個呼吸。