【腎病】吃太鹹胃癌風險增2倍　4大症狀要留心1日小便７次太多嗎?

我們經常說某人「愛吃重鹹」，一種意思是指這個人在兩性之間的私房事上有特殊癖好，而另一種意思就是說這個人的飲食「重口味」，吃得太鹹了。所謂「飲食男女」，撇開「男女」，在「飲食」方面，對於鹽分的攝取得要格外注意，「吃重鹹」的結果，就代表你的身體健康隨時可能亮紅燈。

注意4症狀，提醒你吃太鹹了（按圖看清！）

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健康的成人每日該攝取多少鹽分？

依據世界各國一般的飲食標準，健康的成人每日攝入鹽分的量應該少於6公克（其中鈉含量佔40%，即是2公克的鈉），而國際衛生組織（WHO）建議的人均鈉鹽攝取量則是每天不宜超過5公克。

食用過多的鹽分對身體的傷害有多大？

眾所周知，食用過量的鹽分，有可能會使得腎臟排鈉的功能受損，或是引發腎臟交感神經的興奮，還有可能導致內皮細胞受損，這三者都是造成高血壓的重要原因，換句話說，吃得太鹹，就會增加高血壓的發生率。此外，鹽分吃得太多，也會對腎臟造成損傷，因為人體內多餘的鈉都是由腎臟排出體外，當人體攝取過量的鹽分，就會增加對腎臟的負擔，更容易引發腎臟疾病。

而吃得太鹹還會讓人容易罹患糖尿病，有研究顯示，食用鹽分過多會抑制糖尿病患者胰島素的分泌，間接導致胰島素不起作用，因為胰島素分泌量減少，促使血糖升高。有臨床研究顯示，一個人每天只要比正常食鹽攝入量多出2.5公克，那造成第2型糖尿病的風險就增加了43%。

當一個人食用鹽分過量時，也會增加胃病發生的機率，當每天吃超10公克的鹽分時，就會對胃黏膜造成傷害，導致胃部發炎，另一項臨床研究發現，喜歡吃重鹹的人，罹患胃癌的風險是一般人的2倍以上。

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注意4症狀，提醒你吃太鹹了

面對高血壓、腎臟病、胃炎還有糖尿病等慢性疾病的威脅，我們在飲食中攝取鹽分的量必須要小心控制，如果食用過量，身體就會出現4種症狀，提醒你已經變成「吃重鹹」的人了。

一、鞋子穿起來變緊了：

鹽分攝取過量的人，最典型的症狀就是身體出現局部浮腫，例如穿了很久的鞋子突然變緊了，或是明明人沒變胖，但過去戴起來還算鬆的結婚戒指，現在卻塞不進變腫了的無名指，還有，體重沒有增加，但整個臉卻出現了浮腫的狀況，這三者都是鹽分吃太多的外表反應。

二、拼命跑廁所排尿：

泌尿科醫生認為每個人一天上廁所排尿7次以內都算正常，但如果跑廁所次數超過這個標準，有可能是水喝得太多，也有可能是鹽吃得太多了。因為當人體對鈉攝取過量時，負責代謝的腎臟必須更加努力工作以排掉體內過多的鹽分，自然排尿的次數會變多。

三、嘴唇乾燥想喝水：

當人攝取多量的高鈉飲食時，身體就會開始感覺到鹽分和水分間的平衡出了問題。為了恢復正常狀態，大腦會發出口渴的訊號，通知你嘴巴與喉嚨太乾、身體缺水，開始想喝更多的水，讓嘴唇與喉嚨變得濕潤與舒服些。

四、頭痛與腦袋昏沉：

根據臨床實驗顯示，每天攝取食鹽3500mg的成人，比那些只攝取1500mg的人，出現頭痛的機率會高出1/3，而高血壓又與頭痛有高度連結，因此高鈉攝取者，即使沒有高血壓的症狀，也比較容易出現頭痛的問題。

此外，吃太多鹽也會讓身體容易處於脫水的狀態，而當身體處於脫水狀態時，思考能力就會減弱，整個頭腦會呈現昏昏沉沉的現象。

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