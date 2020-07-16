【每日3分鐘】肩頸痛因鎖骨下移？貼牆即測僵硬程度2動作神奇紓緩

肩頸膊痛和繃緊是大部分都市人常常遇到的痛症，Viu TV外購日本電視節目《健康日記》其中一集提到，部分不良生活習慣有機會令鎖骨向下移動，造成肩膀和頸部繃緊。不如自我檢測肩膊的僵硬程度，跟著紓緩動作運動止痛！

頸緊膊痛只是長時間用電腦電話所致？Viu TV外購日本電視節目《健康日記》其中一集提到，坐姿不良亦是肩膀和頸部繃緊的原因，更有可能出現鎖骨下移的情況！東京醫科大學醫院整形外科遠藤醫生指，診斷肩膀繃緊的原因時，要先看鎖骨是否平衝。

肩頸膊痛和繃緊是大部分都市人常常遇到的痛症。（aggergakker/unsplash）

什麼是正常的鎖骨形狀？

一般的鎖骨形狀呈V字形，但當鎖骨兩邊下降時會變成橫向，出現鎖骨下移。鎖骨向下移的部分會令肩膀傾斜，令原本支持頸部的肌肉被拉扯，形成緊張狀態，變硬的肌肉會壓迫血管，造成血液運行差，令疲勞物質積聚，因此身體容易引起繃緊的情況。

左：正常的鎖骨；右：鎖骨下移（Viu TV外購日本電視節目《健康日記》截圖）

正常的鎖骨：V字

鎖骨下移：橫向，接近水平線

嚴重可致行動障礙

鎖骨下移並非只影響外觀，如果置諸不理，或會出現「胸廓出口綜合症」。手腕神經和運送血液到大腦的粗大血管會經過胸廓出口（即被鎖骨及第一助骨包圍的空隙），如果不正視鎖骨下移，胸廓出口便會收窄，壓迫重要的血管和神經，更可引致發炎，出現以下症狀：（按圖）

+ 3 + 2

坐姿不良是元兇？

引致鎖骨向下移的元兇潛伏四周，節目透過觀察3位參加者的坐姿找出鎖骨下移的原因，發現不良坐姿與鎖骨下移和肩頸繃緊息息相關！不如一起猜猜那個坐姿較易引起頸緊膊痛的問題？

那個坐姿較易引起頸緊膊痛的問題？（Viu TV外購日本電視節目《健康日記》截圖）

選擇A：翹腳

選擇B：翹手

看結果：有什麼坐姿較易令人感到肩頸繃緊和造成鎖骨下移？（按圖）

+ 5 + 4 + 3

自我檢測：肩胛骨僵硬程度

肩胛骨是跟其他關節沒連接的骨，只靠超過15條的肌肉去支撐，因此肩胛骨下移時鎖骨亦會下移，周圍的肌肉會變得繃緊。看看你的肩胛骨僵硬程度！

1. 在牆前站好

2. 腳跟、臀部、肩膀和後腦貼牆

3. 貼緊牆，雙手慢慢向上移

結果

【雙手可以舉到垂直或60度以上】：不僵硬

【45度以上，未達60度】：有點僵硬

【不能舉到45度】：十分僵硬

如何紓緩肩膊繃緊？（louishansel/unsplash）

放鬆肩膊的神奇方法

一. 即時紓緩動作

肩頸繃緊令人感到十分不便，有時甚至無法舉手換衣服或搬弄物品，受頸緊膊痛困擾的你可嘗試1分鐘放鬆肩膊的改善方法，可即時紓緩繃緊不適。

1. 首先要放鬆，手掌心向前

2. 接著另一隻手用力，在手臂延長線上找硬的地方

3. 找到後用拇指輕輕按壓硬的地方

二. 撐小船體操

此外，遠藤醫生傳授「撐小船體操」，可幫肋活動肩胛骨以長遠放鬆肌肉。

+ 4 + 3 + 2

1. 雙手放下

2. 保持著好像握槳的姿勢，將手臀慢慢從前面轉到後面

3. 不要停止呼吸，再由後面慢慢轉出來

注意：一邊將手肘舉到肩膀以上，一邊靠近肩胛骨

次數：1組做10次，一天2組

相關文章：【每日3分鐘】防血管老化只需2個簡單動作！身體前屈即測血管年齡

【每日3分鐘】防血管老化只需2個簡單動作！身體前屈即測血管年齡（01製圖）