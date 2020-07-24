【膽固醇】瘦到營養不良竟膽固醇過高？降膽固醇防中風3大類食物

膽固醇是維持身體健康的必要元素之一，不過，膽固醇過高卻有機會導致血管硬化及心臟病等心血管問題。很多人以為只有身形肥胖的人才有膽固醇過高的風險，事實上，瘦人一樣有機會，而且高膽固醇沒有徵兆，須靠定期驗身才可及早發現。那麼我們可以怎樣預防？

很多人以為，只有身形肥胖的人才有膽固醇過高的風險，事實上，身型肥瘦與高膽固醇沒有直接關係。(《一起吃飯吧》 劇照)

據衛生署數據顯示，全港有290萬人患高膽固醇，令心血管疾病的風險大增。膽固醇是脂肪的一種，來自所有肉類、魚類、家禽、貝殼類、蛋黃和奶類產品。不過，血液中的膽固醇，只有20至30％是直接由食物吸收，絕大部分是由肝臟所製成。

身型與高膽固醇沒有直接關係

很多人以為，只有身形肥胖的人才有膽固醇過高的風險，事實上，身型肥瘦與高膽固醇沒有直接關係。陳醫生指，「傳統上會覺得肥胖的人的膽固醇會較高，這說法大致可以成立，因為胖的人吃的東西通常比較高脂、肥膩，熱量也較高，因而令總膽固醇過高。」

根據多年臨床經驗，他發現有些高膽固醇患者很瘦，「瘦到好似營養不良」，但他們的總膽固醇，包括三酸甘油脂和低密度膽固醇都很高，通常是患上家族性或遺傳性膽固醇過高。「有兩三個案例是二十多歲的男性已有膽固醇過高，總膽固醇指數達9至10，壞膽固醇指數達6至7，最後更要進行「通波仔手術」（冠狀動脈介入治療術）以擴張收窄的血管。」

高膽固醇沒有明顯徵兆

陳醫生又指，一般來說，男性患高膽固醇的機會比女性高，因為卵巢所分泌的雌激素對女性心臟血管有保護作用，令心血管比較健康，不過女性收經後有機會隨時間失去女性荷爾蒙保護而增加患高膽固醇的機會，惟患高膽固醇很多時是與飲食習慣及缺乏運動等外來因素有關。

值得留意的是，由於高膽固醇沒有徵兆，只可靠驗血才知道膽固醇水平，身型瘦削的人更可能因體型因素而忽略驗身。因此，有些人出現了冠心病、心絞痛、腦中風等疾病後才知道自己高膽固醇。陳醫生表示，成年人最少一年驗身一次，「尤其大家近來在家工作，少做運動，吃多了零食，有機會令膽固醇提高。」

高膽固醇高危群族：（按圖了解）

+ 6 + 5 + 4

心臟科專科陳麒尹醫生指，高膽固醇高危人士包括酗酒、吸煙、肥胖、少做運動、糖尿病患者、血壓高患者、暴飲暴食，尤其是愛吃高脂食物者、慢性腎病患者、甲狀腺功能衰退患者及家族中有高膽固醇患者的人。

降膽固醇小貼士

「2015美國膳食指南」剔除每天不應攝取多於300毫克膽固醇限制，不少人因而誤以為可任意進食含高膽固醇的食物。事實上，某些高膽固醇的食物同時含高飽和脂肪，例如腩肉、肥牛肉、煙肉、鵝肝、雞肝等，而飽和脂肪和反式脂肪會令人體血液中壞膽固醇的水平上升，增加心血管疾病的風險。因此建議多選擇低飽和脂肪和反式脂肪的食物，而這些食物亦含較少膽固醇。

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除了少吃高飽和脂肪和高反式脂肪的食物外，有些營養素及食物亦有助降低膽固醇及有利心血管健康，平日可以適量攝取，包括水溶性纖維，如糙米、麥包、麥片、水果、蔬菜（特別是秋葵及茄子）、Omega-3脂肪酸，如深海魚、牛油果、核桃、亞麻籽油及異黃酮素，如黃豆及其製品、鷹嘴豆、枝豆等。

+ 3 + 2

血脂數據完整應包括：

總膽固醇(Total Cholesterol)

低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)：即壞膽固醇

高水平的壞膽固醇會導致血管中形成斑塊（脂肪沉積），可能會導致心臟病、中風或其他健康問題。

高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)：即好膽固醇

好膽固醇的作用如血管清道夫，可以帶走血液中的壞膽固醇至肝臟代謝。

三酸甘油脂(Triglyceride)

三酸甘油脂則是當人體攝取油脂、蛋白質或碳水化合物產生的熱量，未被消耗掉完的熱量轉變而成，儲存在肝臟或脂肪細胞中，作為備用能量，過多亦會導致心血管及肝臟疾病。

膽固醇水平（根據中文大學醫學院資料）：（按圖了解）

（資料來源：衛生署、醫管局、哈佛大學醫學院）

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