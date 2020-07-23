【醋好處】專家推薦食醋瘦身改善三高　9大食法建議點食抗衰老？

豉油、麻油、鹽、糖、醋等都是我們日常常用的調味料。比起其他調味料，醋的好處多多，可以改善高血脂、高血壓及高血糖「三高」問題。不過，究竟使用哪一種醋、每天食用多少分量，才能為身體帶來健康益處？

東京農業大學名譽教授、農藝化學博士小泉幸道指出，醋酸可以改善高血脂、高血壓及高血糖三大問題。（《尋找主診醫生》截圖）

日本醫學節目《尋找主診醫生》的其中一集分享有關醫生常用的「秘密調味料」——醋。東京農業大學名譽教授、農藝化學博士小泉幸道指出，醋可以令身體變得健康，當中的秘密就是醋中含有醋酸這種物質。這種物質可以改善高血脂、高血壓及高血糖三大問題。

醋對身體的好處（按圖了解）

+ 4 + 3 + 2

第一：減少內臟脂肪

醋酸在阻止脂肪形成的同時，又會促進脂肪分解。曾有實驗將104名傾向肥胖的男女分成兩組，一組每日飲含醋飲料，另一組每日飲不含醋飲料，12星期後，結果顯示有飲醋的人內臟脂肪平均減少4.9%，同時，他們的體重亦有下降，平均減少1.1公斤，腰圍平均收窄了1.4厘米，血液中所含的中性脂肪亦有減少。

第二：降低血壓

人類荷爾蒙本身有調整血壓的機制，醋酸亦可產生抑制效果。根據一個對64名血壓偏高的人士進行的實驗，每日飲醋一段時間後，他們的平均最高血壓由超過140減至130左右。

第三：抑制血糖上升

有實驗比較過兩組女士，一組有吃飯和飲含醋飲料，另一組有吃飯但飲不含醋飲料，結果顯示，飲醋的人飯後的血糖值上升得比較少。

食醋注意事項（按圖了解）

+ 3 + 2

醋應怎樣吃？

小泉博士指出，如果要得到食醋的好處，一日的攝取量是一天一湯匙，約15毫升。另外，需要注意的是，上述的實驗只持續了一段時間，參加者停止食醋後，後續調查結果反映所有數值打回原形，因此，醋一定要持續攝取。

市面上的醋林林總總，應如何挑選？醋可根據原料分為兩大類：

第一類：用米、麥、大豆、粟米等穀物製成的穀物醋

第二類：用蘋果、葡萄、蜜柑、柿等水果製成的水果醋

小泉博士表示，所有醋的醋酸濃度沒有太大分別，無論吃哪一種醋，都可以攝取足夠的醋酸，最重要是每日持續攝取一湯匙的分量。

小泉博士熱愛吃醋，平日晚餐都會有一半菜用到醋，如醋浸章魚、醋鯖魚、醋浸瓜菜、炸雞淋醋等，大家可以參考一下他的做法，嘗試將醋加入日常餐單。

小泉博士的醋料理（按圖了解）

+ 19 + 18 + 17

1.醋浸瓜菜

將切成條狀的蔬菜用150毫升醋、50克糖、5克鹽浸泡一晚即可。

2.花蛤麵豉湯加醋

花蛤的殼有鈣質，比起只用清水煮，加醋可以萃取出4倍或以上鈣質。用800毫升水加一湯匙醋，對味道基本上不會有任何影響。

3.醋冰

用梅醋或蘋果醋等水果醋用水開稀4至5倍，加入蜜糖，冷凍成雪芭，可直接食用或加入梳打水。

4.醋飯

最易的食法是在飯加醋，製成醋飯，代替白飯。

小泉博士提醒，由於醋酸揮發的溫度是118度，因此可於燘燉食物時直接加醋，但炒、炸等高溫煮食方法時則建議在察食後才加醋。

節目上其他醫生的食醋方法：

煎餃子只蘸醋加胡椒粉

青汁加醋加橄欖油，如飲西班牙凍湯

蘋果醋飲法（按圖了解）

+ 4 + 3 + 2

如果你不喜歡食醋，剛開始時可以嘗試食蘋果醋。雖然蘋果醋比一般的穀物醋的酸度更高一點，不過，因為含蘋果酸，酸得來清爽易入口。

蘋果醋亦含多種蘋果本身有的營養，如蘋果多酚，它有強大抗氧化能力，可抗衰老，亦可幫助燃燒脂肪及美肌等效果，而鉀亦可幫助身體排出多餘的鈉。雖然蘋果多酚含量會因製造方法而異，但蘋果醋對身體的好處是其他醋沒有的。

蘋果醋飲法：

1.150ml 水加一湯匙蘋果醋及一湯匙蜜糖

2.150ml牛奶加一湯匙蘋果醋及一湯匙蜜糖

3.梳打水加威士忌及與威士忌相同分量的蘋果醋

循環器內科秋津醫生指，由於蛋白質和腸胃的黏膜不太能受醋酸的刺激，所以醋最好用來做調味料或混合其他飲品，直接飲不太建議。

營養學家：胃部不適人士不建議食醋

營養學家王敏寧（Mandy）指，食醋和飲醋有助改善血糖問題，因為食物的酸度愈高，食物內的升糖指數值會愈低。（受訪者提供）

香港營養學家王敏寧（Mandy）指，根據她的了解，針對改善高血脂、高血壓及高血糖「三高」問題，食醋和飲醋比較有助改善血糖問題。她解釋，有研究指出，食物的酸度愈高，食物內的升糖指數值會愈低；另一份研究表示，醋可以提升胰島素的敏銳度，即是指血糖能更加有效被身體運用，幫助減少飯後血糖大幅波動的問題。

至於降血脂方面，Mandy說，有少量有關蘋果醋的研究指出，飲用蘋果醋有減重效果，但由於研究樣本較小，故證據不算充分。食醋可降血壓則暫時沒有研究證實。她認為，如果想改善三高問題，最重要從一日三餐中入手，不會特別建議人食醋或飲醋改善健康。如希望在日常飲食中加入醋，可以在吃沙律或其他涼拌菜式時加黑醋，或使用檸檬汁，其酸度較低，但效果也一樣。

Mandy提醒，由於酸鹼度偏低，如直接飲用有機會灼傷喉嚨、傷害牙齒琺瑯質，甚至灼傷消化道及影響胃酸分泌。因此，胃部長期不適的人士特別不建議食醋及飲醋。另有研究指出，蘋果醋有機會影響利尿藥物的藥性，最終或引致低鉀質。此外，有些果醋加添了大量糖或果糖以中和醋的酸味，如多飲也有機會致肥。她建議，如想長期食醋，可先諮詢醫生或營養師。

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