【紅棗水】失眠啱飲嗎？每次幾多粒？補血增氣力5大好處3類人不宜

紅棗水，是不少女性喜歡的保健飲品之一，特別對於貧血、氣血不足、手腳冰冷的人來說，紅棗水四季都適合飲用，而非「冬天限定」。雖然紅棗好處多，但也不是人人宜飲，註冊中醫師蕭驪珣將於下文分享紅棗水對身體的好處，以及飲用宜忌。

紅棗具有養血安神、補中益氣、健脾和胃的功效。（資料圖片）

紅棗是新鮮棗果，直接置於陽光下曬乾而成，亦是日常生活中容易接觸的中藥。《本經》指出「其主心腹邪氣，安中養脾，助十二經。平胃氣，通九竅，補少氣、少津液，身中不足，大驚，四肢重，和百藥。」註冊中醫師蕭驪珣解釋，紅棗具有：養血、寧神、提升力氣、提神、開胃5大功效。

哪些人適合或不適合飲紅棗水？（按圖了解）

+ 9 + 8 + 7

雖然紅棗水是不少人的家常飲品之一，但紅棗特質偏溫燥，並非所有體質的人都適合飲用。蕭醫師表示，氣血虛弱最適合飲紅棗水，他們大多有怕凍、手腳易冰冷、面青唇白、容易疲倦等症狀。

熱底及氣血充盛人士則不適合飲紅棗水，他們多出現易喉嚨痛、易口乾、易面紅耳赤、易感冒、易胃痛、月經量多等徵狀。此外，痰濕者亦不適合飲用紅棗水，因會加助濕氣； 易失眠、氣鬱者、血瘀者飲用時需加配玫瑰花，以達到行氣活血化瘀之用。

一般來說，紅棗水較適合月經後或冬天飲用，但氣血不足者，則適宜四季服用。有些人擔心，在夏天多飲紅棗水會否太燥熱，蕭醫師表示，因夏季大家多喝凍飲，故不容易燥熱，但如果本身是燥熱體質人士，多飲紅棗水則易出現口乾、燥熱情況，如飲後咽喉痛、口乾症狀，需停止繼續飲用。

南棗水 vs 紅棗水

如果不想太燥熱，可用南棗取代紅棗，因為南棗性質較平和，較紅棗不燥。南棗由青棗加工製成，功效與紅棗相近，可補中益氣、滋腎補肝、潤燥止咳、養血安神、健脾和胃，補而不燥。

此外，因為一般女性較易出現血虛體質，特別是月經後，因此有些人以為紅棗水只適合女性飲用。蕭醫師指，事實上，是否適合飲用紅棗水主要是根據個人體質，不是用性別來區分，如有以疑問的話，應向註冊中醫師諮詢。



紅棗水飲用宜忌及製作方法（按圖了解）

+ 4 + 3 + 2

一般情況下，隔日食用10克紅棗（約5粒）已足夠，紅棗水做法亦非常簡單，將紅棗洗淨去核及剪細碎，煲滾水（約300毫升），加入紅棗並調細火，煲10分鐘即成。

蕭醫師稱，一般建議在早上和中午時飲用，因為紅棗有補中益氣和養血安神作用，可使人稍稍提神，而晚間飲用亦無不可，最好睡前兩小時飲用較佳，以免因睡前飲用太多水分使晚上多尿起床影響睡眠質素。

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紅棗粉 vs 紅棗

現時市面上亦有出售紅棗粉，方便大眾直接沖泡飲用，不過，蕭醫師提醒，一般紅棗粉因未能看到紅棗形態，較難掌握其品質功效，故需小心選擇有信譽產品。



選擇優質紅棗貼士（按圖了解）

+ 6 + 5 + 4

蕭醫師亦提供了一些選擇優質紅棗的貼士：

- 好的紅棗按下去有果肉飽滿的感覺，如果一按外皮凹陷無法回復，那就是發育不夠良好，好的紅棗掰開後肉色淡黃、細實，沒有絲條相連

- 差的紅棗肉色深黃、核大，有絲條相連

- 好的紅棗皮薄肉細，味道清香甘甜，甜味適中，細細咀嚼會略有酸味，但無苦味，多食不膩。

- 市面上有去籽紅棗，是經過人工去籽處理的，但無法了解其處理過程中是否衛生或是遭到污染，因此最好選擇有籽的紅棗。

註冊中醫師蕭驪珣（受訪者授權提供）

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