紅棗茶功效｜養血安眠通便中醫推4款即焗紅棗茶　1類人愈飲愈差！

天氣寒冷，若碰上月事來臨，對於血氣不足的女人來說，諸事不宜，不但手腳冰冷、還會經痛暈倒，不少人會靠吃藥止痛，但醫食同源，其實簡簡單單幾粒紅棗泡茶也可紓緩解痛。中醫師楊明霞博士更教大家如何飲用紅棗茶發揮不同功效，但一類人則不宜，否則愈飲情況愈差。



紅棗，味甘性溫，補中益氣。有謂「一日三棗，長生不老。」（鄒家鳳攝）

「一日三棗，長生不老。」紅棗，味甘性溫，補中益氣，有說月經期間多吃，可養血補氣，但亦有說應月事後才吃，究竟孰是孰非？

濕重黏膩不宜 避免濕上加濕

楊醫師解釋，紅棗確有養血功效，對手腳冰冷、貧血或血氣不足人士確有幫助。不過，女性若本身濕重黏膩，便不宜多吃，否則濕上加濕。要知是否濕氣重，可看舌頭，脷胎厚，呈白色代表濕氣重。

紅棗養血補氣 去核不去核？

所謂「不通則痛，不榮則痛。」楊醫師解釋，即體內的經絡不通會引發疼痛，臟腑得不到營養，供血不足也會發出不適的警號。而經痛原因，則因人而異，多為體虛，寒熱底的人也有可能經痛。紅棗性溫，為女性養血補氣亦無不可，但為減燥熱，一般會先把紅棗去核，才作煲焗沖飲。

針對不同體質女士不同日子的需要，推介以下4款簡易泡焗紅棗茶：

紅棗玫瑰杞子茶，活血疏肝，明目補腎。（鄒家鳳攝）

按圖看4款簡易紅棗茶食譜及功效：

+ 9

紅棗玫瑰杞子茶 疏肝明目解鬱躁

材料（約1壺熱水分量）：紅棗10粒、杞子15克、玫瑰10克

楊醫師謂玫瑰有活血功效，也可疏肝解鬱，煩躁易鬧脾氣的有舒緩作用。但若經血流量多的女士則不宜喝太多，以免造成破血情況，可於月經前飲用較佳。杞子亦可促進血液循環，明目補肝腎。

紅棗黑木耳薑茶，黑木耳有通便作用。（鄒家鳳攝）

紅棗黑木耳薑茶 行氣通便

材料（約1壺熱水分量）：紅棗5粒、白背黑耳1両、薑2片

天氣冷又乾燥，容易產生便秘，楊醫師謂黑木耳有通便作用，如想排淨經血，則可以益母草代替。

紅棗圓肉蜜糖茶，常睡不安穩或失眠可以試試。（鄒家鳳攝）

紅棗圓肉蜜糖茶 安神易入眠

材料（約1壺熱水分量）：紅棗6粒、圓肉6粒、蜜糖2茶匙

圓肉補心脾益氣血之餘，對睡眠不穩人士也有安神作用。

紅棗薑糖水滋補治經痛（鄒家鳳攝）

紅棗薑糖水 滋補治經痛

材料（約1壺熱水分量）：紅棗6粒、薑5克、紅糖15克

這款紅棗水能有助舒緩經痛，尤其寒性體質的人，除了紅糖，也可選用蜜糖或麥芽糖代替，滋補養顏。

紅棗4功效（按圖）

+ 4

紅棗營養｜護膚健腦助抗癌4大功效 配搭哪1種維他命增鐵質吸收？

註冊中醫楊明霞博士（受訪者提供）