【便秘】唔夠瞓排便唔專心易便秘　3大食療4個穴位潤腸靠黑芝麻？

便秘是常見的腸道問題，任何年齡層人士都一定經歷過。坊間有不少紓緩便秘的方法，但真的有效嗎？便秘除了影響身體排毒，也可能會令你增加宿便，影響健康。你又識分不同種類的便秘嗎？以下由中醫師針對不同類型的便秘，推介不同的茶飲，以及相關的穴位按摩，有助你便便暢通。

便秘的成因不同，都會令臨床症狀有所不同。中醫認為當腸胃失衡、燥熱內結、氣滯不行、氣虛無力等，都會導致不同的便秘。而註冊中醫鄧蕙盈就指便秘主要分為3種（按圖）：

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便秘分3種

1）熱氣

症狀：大便乾結、小便短赤、腹脹、腹痛、口乾、口臭、體溫高、面紅怕熱

熱氣的人，日常可多吃瓜果蔬菜類。另外，要多喝水，避免辛辣、煎炸、烤焗等熱氣食品。除此以外，也應少吃豆類、糯米等較難消化的食物。

熱氣的人，日常要避免辛辣、煎炸、烤焗等食品。（Unsplash/ leoroza）

熱氣推介茶療：

番瀉葉決明子菊花茶

功效：清腸胃熱，降火通便

材料：番瀉葉5克，決明子5至10克（打碎），菊花2至3枚

做法：將材料洗淨後，倒入500至800毫升熱水，悶泡5-10分鐘。

2）氣虛

症狀：有便意、便後疲乏、大便不乾硬、手腳冰冷、腰膝痠冷、面色白、怕冷、易肚痾

氣虛的人，應少吃生冷東西。平日煮食時，可在食物中加上蔥、薑、蒜、米酒等比較溫性食材。

氣虛推介茶飲：

火麻仁蜂蜜露

功效：益氣消積，潤腸通便

材料 :火麻仁10克，山楂5克，陳皮1-2片、適量蜂蜜

做法：

• 將洗淨火麻仁打碎，山楂、陳皮洗淨。

• 將火麻仁和山楂加入鍋中，倒入一公升水，煮30至40分鐘。

• 最後加蜂蜜調味。

3）血虛

症狀：大便乾結、排便困難、面色淡白、心悸、氣短、健忘等

平日可多食松子仁、黑芝麻、蜂蜜等食材，有助潤腸通便。另外，也可多吃山藥、黑木耳、車厘子、桑寄生、紅菜頭等補氣補血補腎的食物，以改善體虛的問題。

平日可多食車厘子、紅菜頭等補氣補血補腎的食物，以改善體虛的問題。（Unsplash/ svklimkin）

血虛推介食療：

黑芝麻腰果合桃糊

功效：補益肝腎，養血通便

材料：黑芝麻500克、糯米粉 200克、冰糖 適量 及核桃500克

做法：

• 生的黑芝麻洗淨後瀝乾用小火乾炒熟後，放在攪拌機內磨成粉。

• 核桃洗淨瀝乾平鋪烤盤上，150度烤10分鐘，放在攪拌機內磨碎。

• 將黑芝麻粉入鍋加水，加冰糖，加入炒至稍黃的糯米粉，小火邊煮邊攪勻。

• 入碗加一勺核桃碎即完成。

穴位按摩

便秘患者除了飲食上要多加注意外，也可以以按摩和暖敷不同穴位，有助防治便秘（按圖）：

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1）天樞穴

功效：促進腸胃蠕動，改善消化不良和便秘

位置：肚臍旁開2吋 （約三指幅寬）

做法：用力按壓住天樞穴，順時針摩揉2分鐘，再逆時針按摩2分鐘即可。早晚各一次。

2）足三里穴

功效：調氣血，理脾胃，補虛弱

位置：膝蓋下約四橫指、脛骨旁開一橫指處

做法：揉按3至5分鐘

3）合谷穴

功效：理氣通便

位置：離第2掌骨約1.5公分處（在虎口後）肌肉豐厚處

做法：揉按3至5分鐘

4）氣海穴

功效：溫陽益氣，化濕通便

位置：肚臍下1.5吋

做法：暖敷10-15分鐘

日常調理 6 部曲

除了穴位按摩外，改善生活習慣也可有助你紓緩便秘問題（按圖）：

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一. 飲食調節

日常要飲食清淡 、多食五穀雜糧（如糙米）、火龍果、麒麟果及高纖飲食。另外要避免飲酒、 減少進食辛辣、濃味、油膩的食物。

二. 多飲水

適當飲用西梅汁、蜂蜜水有助排便。（Unsplash/ alexandermils）

每天8-10杯水，適當飲用西梅汁、蜂蜜水有助排便。

三. 食療保健

日常可多食用黑芝麻、松子仁、熟地、肉蓯蓉、桑寄生等食材，有助潤腸通便。

四. 養成習慣

按時上廁所，養成定時大便習慣專心一致、勿在如厠時做其他活動（如閱報、使用手機）。

五. 鍛鍊身體

多做運動 ，特別是腹肌的鍛鍊。另外，飯後多站立。日常也可多做摩腹運動 (順著大腸按摩)。

六. 充足睡眠

每晚要有充足睡眠，約六至八小時。

註冊中醫鄧蕙盈（由受訪者提供）

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