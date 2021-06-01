食神韜韜減肥甩走130磅肥肉　大肚腩4大危機糖尿患癌風險點快減？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-01 17:43

食神韜韜（梁文韜）近日在媒體現身瘦了很多，他表示自己由325磅減到195磅，是為了健康而減肥。肥胖除了影響體態，中央肥胖更會帶來不少其他健康風險，如糖尿病和心血管病，那有什麼方法可以踢走大肚腩？

70歲的韜韜以食家身份為人熟知，其龐大的身形更是其標誌。日前他與蔡瀾現身於網上一條飲食視頻，可見他比以前瘦了很多，由325磅減到195磅，足足減了130磅！

▼韜韜大減130磅，有什麼秘訣？（按圖👇👇👇）

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BMI 30或以上屬「肥胖」

韜韜自言腰圍曾達48吋，根據台灣衛生福利部資料，男性腰圍超過35吋便已屬中央肥胖，女性腰圍則31吋以下才算合格。而《香港肥胖醫學會》引述資料，世界衛生組織已將肥胖列為「疾病」。要介定一個人是否肥胖，主要依據身體質量指數（BMI）計算，而BMI的計算方式如下：

身體質量指數（BMI） = 體重 （公斤） ÷ 身高（米） ÷ 身高（米）

壓力和睡眠不足致大肚腩

缺乏運動和進食過多是致胖元兇，但其實壓力和某些生活習慣也會造成大肚腩。

▼出現大肚腩的成因：（按圖👇👇👇）

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根據世衛標準，成人BMI在30或以上便屬於「肥胖」。（GettyImages）

大肚腩是百病之源？

中央肥胖與糖尿病、心臟病等慢性疾病息息相關，更會增加患癌的風險。

1. 代謝症候群

大肚腩伴隨而來的，很大機會就是「代謝症候群」，即我們常說的「三高」：血壓高、血糖高、脂肪高（包括膽固醇或三酸甘油脂），或是已經在用藥控制血壓、血糖、或血脂肪，以及腰腹部聚集太多脂肪，就屬於代謝症候群。

▼代謝症候群5點指標：（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

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2. 糖尿病

脂肪囤積會形成「大肚腩」，而大肚腩正是糖尿病風險之一。因為肥胖指數上升，身體就會出現胰島素對抗的情況，長遠來說同樣會令血糖上升，增患糖尿病風險。

3. 心臟病

當腹部脂肪增加時，也代表內臟脂肪（Visceral fat）同樣在增加，而內臟脂肪具有代謝活性（Metabolically active），能干擾我們體內的荷爾蒙，即內臟脂肪改變身體機能，並增加心臟病（Heart disease）的風險。其中《Harvard Health Publishing》的資料指出，有大肚腩的人，患心臟病的風險會更高。

4. 癌症

《紐約時報》報道指，韓國一項研究發現，有肚腩的絕經後女性，患大腸癌風險增加接近一倍；同時患乳癌的風險亦會增加。

踢走肚腩貼士

▼大肚腩對健康百害而無一利，有什麼方法可以減肚腩？（按圖👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

1. 多吃高纖食物

各種蔬菜、水果及粗糧均含有豐富纖維。一項研究發現，若參加者於4個月內，每日額外攝取14克纖維，卡路里攝取量會同時減少10％，體重亦會減輕約4.5磅（2公斤）。另一項持續5年的研究顯示，每日進食10克可溶性纖維，可減少腹部脂肪達3.7%，有助減走肚腩。

含豐富可溶性纖維：燕麥、豆類、薯仔、蘋果等食物

2. 減少攝取碳水化合物

人體減少碳水化合物攝取量時，不但食慾會減低，亦能有效減少脂肪積聚。研究發現，低碳水化合物飲食，能有助減退腹部及積累於其他器官上的脂肪。令身體內胰島素上升，阻止身體燃燒脂肪，從而引致肥胖問題的「精製碳水化合物」有：白米飯、麵條、白麵包、砂糖等

3. 攝取適量健康脂肪

不少正在減肥的人士聞「脂」色變，認為攝取脂肪對減肥必定有害。然而，適量攝取如單元不飽和脂肪（MUFA）等健康脂肪，而攝入的熱量不變，研究顯示高MUFA含量的飲食，能夠有效減輕體重。

含有豐富MUFA食物：橄欖油、杏仁、腰果、花生及牛油果等

4. 定期做全身帶氧運動

做運動是維持健康身體及體態的最佳方法之一，若要消滅肚腩，運動強度亦需要有相應程度提升，如持續緩步跑、游泳等。有研究顯示，單純做「仰臥起坐」（sit-ups）對縮少腰圍尺寸及減少腹部脂肪沒有明顯影響。

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