【出汗】熱辣辣少少汗或脾虛！宜吃淮山蓮子湯4種排汗看健康

夏日炎炎，踏出家門或離開冷氣間便會變得大汗淋漓，一身臭汗又濕又熱，令人叫苦連天。相信大家或身邊朋友總有人十分大汗，或相反十分少汗，中醫指汗水異常反映身體狀況，與生活飲食和作息習慣息息相關！

汗血同源，汗液屬身體的津液，津液和汗液是透過脾胃運化。註冊中醫師潘咨遐表示，如果人體氣血差、新陳代謝慢會令汗出異常，是臟腑失調的外在表現。

排汗異常是臟腑失調的外在表現。（Hans Reniers/unsplash）

4類排汗狀況看健康

1. 【無汗】

滴「汗」不流某程度上令人趨之若鶩，在夏天不會受到汗水困擾！但潘醫師則指無法排汗令人無法排毒，不會流汗的人士可能有潛在的身體問題，如內分泌失調，導致他們不能調節排汗，需向中醫求診以改善體質，慢慢便可改善出汗情況。

2. 【少汗】

相信大家身邊總有朋友在大熱天下仍會穿長袖，很少流汗。其實脾虛和陽虛體質人士較一般人少汗，可透過食療調理改善排汗問題。

一. 脾虛體質

成因：年紀大，臟腑功能變弱、常喝凍飲或進食生冷食物

表現：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

食療：淮山蓮子薏米紅豆湯

陽虛體質

成因：愛生冷食物、 冷氣開得太過凍、熬夜、壓力大、先天因素

表現：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

飲食宜忌：

忌 —— 應少吃生冷和寒涼食物

宜 —— 多吃溫熱食物，如：羊肉、牛肉、胡椒、海參

你是晚上抑或日頭流較多汗？（greg_rosenke/unsplash）

3. 【多汗】

炎夏中「大汗疊細汗」十分正常，有些人動輒就流汗，甚至坐著不動仍會流汗，或即使晚上開冷氣也會汗如水滴。潘醫師稱，這可能是氣虛或陰虛的表現，故出現「自汗」及「虛汗」。

汗分為2大類

一. 自汗：坐著不動仍流汗

氣虛人士因氣不足，不能正常地管理汗孔開合，較易有「自汗」的情況。自汗是指不受外界影響，即使坐著不動仍會流汗。在白天經常出汗，就像現時天氣熱，走兩步或「郁兩郁」會出汗得猶如倒水和以汗洗澡似的，在活動後更甚。

造成氣虛的成因：飲食失調、勞累過度、大病後臟腑機能減弱

氣虛的表現：

+ 5 + 4 + 3

氣虛人士可進食補氣食材，以改善出汗量多之問題。

- 補氣食物：黨參、黃芪、雞

- 補氣食療： 黃芪紅棗粥

二. 虛汗：晚上出汗多

有些人在晚上出汗多，即使開着冷氣仍然會出汗，例如晚上時頭髮和背脊也會汗如水滴（中醫稱為「盜汗」）。

陰虛人士一般會有虛汗的情況，造成陰虛的成因：稟賦不足、或思慮過度，耗傷陰液、或慢性出血，久病傷陰。

他們多有怕冷和易感冒的表現，其他表現包括：

+ 4 + 3 + 2

陣陣出汗：更年期婦女 多出現陰虛症狀

更年期婦女腎氣漸衰，精血不足，臟腑功能失調或出現陰虛症狀，如潮熱出汗。潮熱出汗指發熱盛衰起伏有定時，不論何時也會有「一陣陣」的汗排出，是女性更年期最常見、最典型的症狀之一。主要表現為頭、頸和胸部突發從溫熱到劇熱，繼而出汗、怕冷，通常持續3至6分鐘，有些女士每天發作次數不等。

陰虛人士可多吃滋陰食療，調理身體以改善排汗問題。

- 少吃熱性食物：羊肉、洋蔥、蔥、姜、蒜、辛辣等

- 多吃滋陰食物：百合、蓮子、雪梨等

- 滋陰食療：沙參玉竹蓮子百合瘦肉湯

+ 2

4. 【半邊身出汗】

如長期只得左或右邊身體有汗出，另一邊則無，需留意有否出現經絡閉塞。如沒出汗的那邊身狀況差或不適，有機會是中風或截癱（下肢不遂）徵兆。

日本專家五味常明亦指，流汗位置及改變，都可能是疾病的徵兆，看看出汗的5個部位反映什麼健康問題：（按圖）

+ 2

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最後，潘醫師提醒，氣虛、陰虛、脾虛及陽虛人士都應注意飲食和生活習慣，需戒寒涼生冷食物，例如西瓜、苦瓜、沙律、壽司等。

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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