【坐骨神經痛】行路彎腰打噴嚏都痛？6大居家療法唔好成日坐

坐骨神經痛是神經疾病的症狀，而非一種疾病，通常治療4~8周後就會消失；坐骨神經痛是坐骨神經受到損傷或壓迫引發的疼痛。坐骨神經是體內最長的神經，從脊髓到臀部並向下延伸至腿後側。 醫學審稿：賴建翰醫師 文：CihRong Huang／Hello醫師

坐骨神經痛多常見？

坐骨神經痛的患者大多是年長者、慢性疾病患者及肥胖的人；不過只要避開危險因子，就能有效降低發作的風險。想了解更多資訊，可諮詢您的醫生。

坐骨神經痛的症狀

以下是常見的坐骨神經痛症狀，但並未列出所有可能的症狀，若有任何疑慮，請諮詢您的醫生：

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- 從腰部到臀部，再延伸到腳後側的刺痛、灼熱、麻木、肌肉疲勞或無力。通常只有單一條腿會有症狀（包含整隻腳或部分的腳）。 - 走路、彎腰、久坐、咳嗽或打噴嚏時，症狀惡化，但躺下後舒緩。 - 疼痛的感覺可以是輕微的疼痛、灼熱、刺痛或極度疼痛。 - 嚴重的坐骨神經痛可能導致行走困難，甚至無法走路。

什麼時候應該去看醫生？

若有下列任何一種症狀，請聯繫醫生：

休息或服用止痛藥後仍然疼痛不已。

疼痛持續超過一周或愈來愈嚴重。

下列症狀需要立即住院觀察：

腰部或腿部突然劇烈疼痛、麻木或無力。

嚴重傷害，如車禍後疼痛。

大小便失禁或無法控制。

坐骨神經痛的原因

大部分造成坐骨神經痛的原因是椎間盤突出，直接壓迫到神經。椎間盤是由像果凍的膠狀物形成，外面由硬質纖維層包圍；椎間盤的目的是吸收緩衝來自身體的重量與壓力，然而，在某些情況下，異常的椎間盤可能會突出，並壓迫到神經。

其他造成坐骨神經痛的原因包括：骨關節炎引起神經刺激或腫脹、髖關節骨折造成的出血或感染等併發症、或是少見的腫瘤、肌肉嵌入神經。椎管狹窄症（Spinal stenosis）造成的壓迫也可能引起坐骨神經痛。

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坐骨神經痛的風險因素

下列是引發坐骨神經痛的危險因子：

- 老年：最常見的原因是老年人因脊椎長期磨損而造成椎間盤突出。 - 肥胖：體重過重會造成脊椎的負擔，進而導致坐骨神經痛。 - 糖尿病：糖尿病會增加神經損傷的風險。 - 久坐不動：長時間坐著不動會增加坐骨神經痛的機率。

坐骨神經痛的診斷和治療

以下資訊並非醫療診斷，想要有進一步的資訊，請隨時諮詢您的醫生。

如何診斷坐骨神經痛？

醫生會根據您的病史與症狀進行診斷，通常不需要額外進行其他檢查。然而，若是症狀持續一段時間，且醫生考慮進行手術，可能會開立電腦斷層掃描（CT）、磁力共振（MRI）或其他檢驗項目。

如何治療坐骨神經痛？

坐骨神經痛的治療方式取決於病因及疼痛程度，在某些情況下，不需要治療即可康復。

不須手術的治療包含：

在疼痛部位熱敷或冰敷：症狀發生的48~72小時內應該冰敷，之後則是熱敷。

使用非類固醇消炎藥等藥物來減輕腫脹及緩解疼痛：醫生可能開立口服肌肉鬆弛藥物、類固醇或硬脊膜外腔類固醇藥物注射（Epidual Steroid Injection）。若疼痛十分嚴重，可能會使用含有麻醉劑的強效藥物。

醫生也會建議交替進行冷熱按摩，以減輕肌肉酸痛和刺痛感。要特別注意的是，所有止痛藥和藥物都有副作用。例如非類固醇消炎藥可能導致腸胃不適、腹瀉、胃潰瘍、頭痛、頭暈、聽力困難或皮疹，而肌肉鬆弛劑可引發嗜睡、頭暈或皮疹。醫生也可能建議搭配物理治療，以減輕疼痛。

若上述方法均無效，且症狀嚴重，則需進行手術切除骨刺或部分被擠壓而壓迫坐骨神經的椎間盤。

坐骨神經痛的生活調整與居家療法

下列生活調整及居家療法可能有助於改善坐骨神經痛：

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- 服用醫生的處方藥物。 - 保持體重，若過重，請減重。 - 不要因為疼痛而減少活動；坐愈久，情況愈糟。 - 每天做伸展運動，您可以向醫生詢問適合的運動項目。 - 正確的坐姿、站姿。 - 若是情況沒有改善，可向醫生諮詢特殊療法。

若您有任何疑慮，請諮詢醫生，以獲得最妥善的照護。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：坐骨神經痛】