【中醫教室】面青面白體虛分4種　食療穴位要分清亂補易失眠頭痛

陰虛、氣虛、體質虛、虛不受補......我們經常聽到的「虛」其實是什麼意思？從中醫角度來說，虛是指氣血不足，最常見的例子就是女士來經的時候，經常感到眩暈、麻木及手腳冰冷。既然虛即不足，那麼是否就代表要大力進補呢？是什麼原因造成「虛」呢？飲食上又有什麼要注意？

虛有什麼要注意呢？會不會虛不受補呢？下面就由註冊中醫師鄧蕙盈為大家解開有關虛的種種疑問（按圖）：

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「虛」的高危因素

虛可由先天不足（如遺傳而體弱多病）或後天失養所形成。後天形成的因素包括，久病（如長期病患）、飲食失節（如經常食生冷食物、煙酒過多、三餐不定時、飲食高油高脂等）、經常捱夜不睡覺、房勞過多（房事過多）、做事太忙碌等。

經常加班的打工仔、長期病患、女士月經期間，以及夜更人士，都是「虛」的高危一族。

虛分幾多種?

虛分為4種，分別是「氣虛」、「血虛」、「陰虛」和「陽虛」（按圖）：

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• 氣虛

面色偏黃或白、口淡、唇色不紅潤、肢體困倦、精神不振、易感冒、日間多汗、肌肉鬆弛、善忘、小便清長等

• 血虛

面色蒼白、唇色、指甲淡白不紅潤、失眠多夢、頭暈、疲倦乏力、多汗、肢體麻木、心慌、頭髮及皮膚乾燥、 小便短少而黃、大便燥結等

• 陰虛

形體消瘦、眩暈、耳鳴、失眠、口燥咽乾、潮熱盜汗、手足心熱、尿少色黃、大便乾結等

• 陽虛

面色白、倦怠乏力、口淡不渴、手腳冰冷、腹瀉、痛經、月經延遲、水腫、肥胖、筋骨關節僵硬疼痛、大便不成形等

虛要補或虛不受補?

虛本質是需要進補，不過鄧醫師指，進補也要根據患者體質對症下藥。假如氣血不足的人士，本身需要氣血雙補，雙管齊下。假如只是一味補氣，而忽略養血，有機會產生反效果，出現失眠、頭痛、口乾舌燥等情況。虛不受補的講法，就正正是這種情況，因此補虛時要根據患者虛的狀態，恰如其分地用藥，不能只側重於補其中一樣或者過分進補，不單只沒有改善失衡情況，還可能出現不同程度的不適，變成「虛不受補」。

過分滋補，容易出現生暗瘡、舌痛、生痱滋、便秘、口乾、喉嚨痛等問題。（Unsplash / scottwebb）

另外，要注意的是，補益食材一般都較溫補、熱氣；過分滋補，會令患者變得太過熱氣，氣血失衡，容易出現生暗瘡、舌痛、生痱滋、便秘、口乾、喉嚨痛等問題。

4大穴位按摩

不同的虛，都可透過穴位按摩，紓緩衍生的不適，下面就分別列出「氣虛」、「血虛」、「陰虛」和「陽虛」可按的穴位：

氣虛體質：足三里穴

按圖看足三里穴功效、位置及做法：

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血虛體質：血海穴

按圖看血海穴功效、位置及做法：

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陽虛體質：太溪穴

按圖看太溪穴功效、位置及做法：

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陰虛體質：三陰交穴

按圖看三陰交穴功效、位置及做法：

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4大養生食療

除了穴位按摩外，鄧醫師針對4種虛，分別推介了不同食療，有助改善不同症狀：

• 氣虛

氣虛的人，可飲健脾益氣的參芪麥冬茶（按圖）：

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氣虛的人宜多食益氣健脾食品，包括：

山藥、黃豆、栗子、紅棗、龍眼肉、櫻桃、蓮子、枸杞、芡實、豆腐、茯苓、雞肉、牛肉

避免進食耗氣食品，包括：苦瓜、馬蹄、山楂、酒、芫荽、蔥蒜、薄荷、胡椒

• 血虛

血虛的人可進食桑寄生蓮子蛋茶，滋陰養血（按圖）：

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另外，血虛的人適合多食補血、補鐵的食物，包括：桑寄生、車厘子、紅菜頭、菠菜、青口

另外，應避免食一些或會阻礙鐵質吸收的食物，例如：濃茶及咖啡

• 陰虛

雪梨雪耳蘋果馬蹄湯，可有助陰虛的人滋陰降火（按圖）：

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陰虛的人適合多食清補、生津養陰的食物，例如：

綠豆、豆腐、黑木耳、銀耳、梨、百合、山藥、芝麻、蜂蜜、金菇

要避免或少食溫燥的食物，例如：薑、蔥、蒜、椒、羊肉

• 陽虛

陽虛的人，可選擇飲用合桃腰果素湯，有助健脾補腎，散寒解鬱（按圖）：

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平日適宜多食甘溫益氣的食物，包括：

核桃、栗子、腰果、南瓜、韭菜、芥菜、牛肉、蝦、生薑、辣椒

應避免或少食寒涼的食物，例如：凍飲、雪糕、西瓜、蟹、絲瓜、竹笋

以上的穴位及食療，僅供參考，最好先諮詢中醫師的意見，針對個人體質，作個別調整。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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