【胃癌】火燒心胃酸倒流胃癌初期病徵　預防7招保持開朗多吃生果

胃癌泛指原發於胃部的惡性腫瘤（癌症），而胃癌病人中有九成以上都是由胃黏膜細胞病變的胃腺癌（Adenocarcinoma），因此我們常稱的胃癌都是指胃腺癌。 根據世界衛生組織（World Health Organization，簡稱WHO）2018年資料顯示，胃癌是第六大常見癌症，但造成的死亡數卻是第三高，死亡率近八成，即便在美國及歐洲，胃癌的五年存活率也僅有25~28%。 文：周士閔 醫學審稿： 台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

由於食物保鮮儲存方法顯著改善、民眾飲食衛生觀念提升，台灣的胃癌發生率至1998年起已下降四成，儘管如此，據2020年台灣衛福部資料顯示，胃癌仍是台灣人十大癌症發生率第九位，死亡率第八，男性胃癌發生率約為女性的兩倍。

胃癌的危險因子（點擊下圖看清！）

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胃癌分類

胃癌主要依腫瘤類型作分類，根據美國約翰霍普金斯醫院，胃癌還可依組織學和侵犯深度分類。

1. 根據腫瘤分類

- 胃腺癌，佔九成以上 - 胃腸道基質瘤 - 類癌（Carcinoid tumor） - 其他罕見類型，如：小細胞癌、鱗狀上皮細胞癌和惡性平滑肌瘤等

2. 根據組織分類

- 腸型（Intestinal type） - 瀰漫型（Diffuse type）

3. 根據嚴重程度

- 早期胃癌 - 非早期胃癌

胃癌分期

胃癌主要會先從胃黏膜發生，再根據癌細胞入侵組織的嚴重程度，分為零到四期，胃的組織有四層基本構造：

黏膜層（Mucosa layer）、黏膜下層（Submucosa layer）、肌肉外層（Muscularis external）、漿膜層（Serosa）

胃癌分期（Hello醫師授權使用）

胃癌的危險因子

根據美國癌症協會（American Cancer Society，簡稱ACS），以下因素都有可能提高罹患胃癌的機率。

- 性別、年紀、種族、血型 - 肥胖（BMI>25） - 吸煙 - 飲食缺乏水果及蔬菜 - 高鹽飲食和經常食用煙燻食品 - 食用遭黃麴毒素污染的食物 - 胃部長期發炎 - 家族有胃癌病史 - 特定類型的胃部息肉 - 胃淋巴瘤 - 惡性貧血（Pernicious anemia） - 長期暴露特定環境，例如長期在煤炭、金屬、橡膠業 - 曾接受胃部手術 - 感染幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori，胃癌患者高達九成曾感染幽門桿菌）

胃癌的預防

了解癌症的危險因子後，才可有效預防癌症的發生，除了遺傳性的因素外，我們可以做以下幾點來預防胃癌。

1. 多吃蔬果

2. 少吃醃漬食物

3. 不吸煙、少喝酒

4. 少吃煙燻和油炸食物

5. 適度運動、避免肥胖

6. 戒除傷胃飲食習慣

7. 保持心情愉快、避免過多壓力

胃癌的症狀與前兆

胃癌早期很少有症狀、且多與消化性潰瘍類似，導致發現時很常已是胃癌中晚期，是胃癌死亡率居高不下的原因。不過胃癌仍可能有以下前兆和症狀。

胃癌的症狀與前兆（點擊下圖看清！）

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早期胃癌症狀：輕度噁心、食慾下降、飯後感覺胃脹氣、消化不良和胃部不適、長期胃酸倒流（胃食道逆流、GERD）、胃灼熱（Heartburn，俗稱火燒心）

中晚期胃癌症狀：血便、嘔吐、胃痛、吞嚥困難、腹水（Ascites）、體重突然減輕、黃疸（Jaundice）

以上症狀更常見於其他胃部疾病或急性感染，也常見於其他癌症，但如果這些症狀持續未改善，就應前往醫院進行診治。

胃癌的診斷

一般會先經由醫生詳細問診，包括家族史、健康檢查報告、是否有明顯徵兆（腫塊或其他異常）、生活習慣、患者病史等，再以其他檢查來進行診斷，與一般胃部和食道檢查相似，並以病理切片檢查作確認，以下列舉常見診斷胃癌、以及追蹤是否出現癌細胞轉移（Metastasis）的檢查方式。

內視鏡檢查（胃鏡）、上消化道攝影檢查、CT斷層掃描、腹腔鏡（Laparoscopy）、內視鏡超音波（Endoscopic ultrasound，簡稱EUS）、正子斷層掃描（Positron emission tomography scan，簡稱PET）、磁力共振造影檢查（Magnetic resonance imaging，簡稱MRI）、血液檢查

胃癌的治療

胃癌治療方式有許多種，治療方法取決於癌細胞擴散的程度。值得注意的是，胃癌痊癒後仍有可能復發。關於胃癌的治療方式及注意事項如下：

七種標準治療方式：手術切除、內視鏡黏膜切除術（Endoscopic mucosal resection，簡稱EMR）、化學治療（Chemotherapy，簡稱化療）、放射治療（Radiation therapy）、同步化學放射治療（Chemoradiation）、標靶治療（Targeted therapy）、免疫療法（Immunotherapy）

注意事項：

- 治療胃癌可能會有副作用 - 胃癌患者可能希望參與臨床試驗、測試新藥 - 胃癌患者能在療程前中後期參與臨床試驗 - 痊癒後仍需進行後續追蹤

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：認識胃癌】