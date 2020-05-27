【胃痛】吃飽飲茶唱歌睡覺可致腸胃炎？飯後絕不能做的8件事

每次吃飽之後就會脹氣、胃痛，或是腸胃常常發炎，其實很可能不是腸胃功能真的有什麼問題，而是在吃飽之後，沒有給腸胃良好的消化時間跟環境，導致腸胃超時工作、負擔過重而不舒服。只要從一些小習慣去改變，其實就可以改善腸胃的不舒服了。

吃飽後絕對不能做的8件事（按圖放大瀏覽）↓↓↓

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一、大量喝水、喝湯

有些人會在飯前喝水，讓自己先有飽足感，比較不會吃太多，台灣萬芳醫院副院長謝茂志說，其實飯前喝水跟吃太多流質食物是一樣的，「流質食物在胃裡排空的時間比較快，大概20分鐘，如果喝完之後緊接著吃飯，因為飽脹的感覺還在，所以會覺得不舒服，如果等個20分鐘才吃，就不會有這個問題。」

但如果是吃飽之後才喝水，反而會跟胃部的食物混合，讓排空、消化的速度變慢，同時稀釋胃酸，胃部需要分泌更多胃酸，反而導致脹氣跟消化不良。

建議：至少等30分鐘~1小時之後再喝水。

二、吃冰

台北長庚醫院中醫內兒科主任江昆壕說，在中醫的定義裡，身體的功能屬於「陽氣」，所以陽氣不足代表身體功能出現問題，而傷害陽氣的「涼性、寒性」物質也包含了低於體溫的「冰水、冰品」，所以吃冰時，腸胃的消化功能會下降，對於剛吃飽的人來說，肚子脹的情況一定更嚴重。

以西醫的角度來看，冰水、冰品的溫度低，如果在空腹吃，容易刺激腸胃神經收縮，讓腸胃開始蠕動；而吃完飯後吃冰、喝冰水，腸胃裡充滿食物時突然收縮、快速蠕動，會讓腸胃充滿氣體，反而導致消化不良。

吃完飯後吃冰、喝冰水，腸胃裡充滿食物時突然收縮、快速蠕動，會讓腸胃充滿氣體，反而導致消化不良。（Unsplash／danielle macinnes）

建議：飯後盡量不要吃冰。

三、吃水果

食物在胃中經過初步消化之後，會送到腸道進行更進一步的消化吸收，這整個過程，每種食物類型需要的時間都不一樣。澱粉類食物需要約2～3小時、蛋白質類食物需要4小時、脂肪類食物需要約6～8小時，所以吃飽飯之後，會按照進食的順序來慢慢的一一消化。

但如果在飯後才吃水果，消化速度很快的水果在胃部已經消化完，卻因為前面的食物還沒消化完畢而無法進入腸道，就會在胃中發酵，進而産生有機酸，會引起腹脹、腹瀉，也會影響消化吸收情形。

建議：飯前1小時及飯後2個小時再吃水果。

四、喝茶

飯後立刻喝茶，大量的水份會進入正要消化食物的胃，反而會沖淡了胃所分泌的消化液，影響食物的消化；加上茶葉所含單寧酸，會與蛋白質結合成為「鞣酸蛋白」會凝固沉澱，導致消化不易、腸胃不適等情形。

建議：若要喝茶，可在用餐後的1-2小時左右再喝，才不會影響消化。

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五、排便

在憋氣、肌肉又出力的時候，胸腔內的壓力會上升，反而讓心臟沒辦法輸送血液、血壓就會下降，引發「努責現象」（Valsalva maneuver），需要大量血液來消化的胃部就會受到刺激，引發胃痛。

而肚子用力的時候，也會給胃太多壓力，無法把食物推往小腸，「就像是穿緊身的衣服會給胃壓力，胃就沒辦法把食物往下送。」台灣書田診所胃腸肝膽科醫生康本初說。

建議：飯前排便。

六、坐著不動或睡覺

許多人會認為，在飯後應該要坐著休息，避免胃下垂，但其實坐著的時候，因為腹部的脂肪、肉去擠壓胃部，反而讓腸胃沒辦法好好消化。台灣三軍總醫院營養師王秀惠說，飯後散步10分鐘，更能促進蠕動、幫助消化，而每天固定運動30分鐘，也是刺激腸胃蠕動的方式，增強胃部的消化能力。

建議：飯後可以散步10分鐘。

七、唱歌

其實這個概念跟排便是一樣的，胸腔用力的時候，反而會擠壓到胃部，而且減少血液。

建議：飯後2小時不要用力唱歌。

八、洗澡

因為食物在胃裡消化的時候，血液會集中到腸胃道來幫助消化，但如果去洗澡，會讓血液聚集到皮膚表面，減少了腸胃道的血液，反而容易消化不良。

建議：飯後1小時可以快速的沖澡，但建議不要泡澡。

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