【中醫教室】腎虧非腎病=不舉？6大成因食療穴位補腎多吃黑食物

看中醫時聽到「腎虧」或「腎虛」，特別是男性，必定聞之色變，擔心性功能大不如前！但「腎虧」其實不只性功能變差，還可能出現脫髮、手腳冰冷、面色淡白、容易疲勞等症狀。中醫所指的「腎」是否與西醫相同？「腎虧」和「腎虛」有什麼分別？有什麼養生食療和穴位可以補腎？

「好腰好腎好男人」，腎虧代表性無能？為什麼「腎」與「性」扯上關係？患有腎結石等腎病又是否腎虧、腎虛？註冊中醫師邱穎琳和大家一同拆解有關腎的疑惑！

中西醫所指的腎其實大有不同。（roadtripwithraj/unsplash）

中西醫所指的腎不同

此「腎」不同彼「腎」，邱醫師表示，中醫所指的腎與西醫所講的腎（kidney）不同。中醫認為腎是先天之本，由先天或遺傳得來的，主生長發育、水液代謝、生殖及內分泌功能，亦即泌尿系統、生殖系統和某些內分泌系統也包括在中醫腎的概念內。

因此，「腎虛」和「腎虧」並不代表患有腎病或腎功能不好；反之，西醫所講的腎功能不足也不一定是腎虛，必須經中醫看症診斷方能判斷身體哪一臟腑出問題，有時不一定是腎臟出現問題，亦不一定是「虛」，可以由其他病症引發。

為什麼以腎虧來形容性功能？（cassidykelley/unsplash）

腎與性相關？

腎虧為什麼和性功有關？邱醫師回應，因為在中醫角度，腎的概念包括生殖系統，所以腎的狀況與性功能有關。而且腎虧並非男性才有，女性亦會腎虧。

腎虧和腎虛

「腎虧」是指腎氣（腎系統的總體機）虛弱，是坊間一個較廣泛和通俗的說法， 與「腎虛」同一概念。腎虛和腎虧的症狀和成因相同，但較腎虛再嚴重一些，如腎虛只有1至2項腎虛症狀，腎虧人士則可能會出現3至4項症狀，且症狀較為嚴重。

「腎虛」的概念十分廣泛，可分為腎陽虛、腎陰虛和腎精不足證型，臨床上有不同表現。不同證型的腎虛和腎虧成因大致相同，演變成哪一種證型主要根據自身體質，吃太多寒涼只會引起腎陽不足（腎陽虛）。

常見腎虛成因包括： （按圖）

3個腎虛的證型：

一. 【腎陽虛】

症狀：面色淡白、眩暈耳鳴、畏寒肢冷、精神萎靡、夜尿多、陽痿等

補腎陽食療：杜仲巴戟湯（4人分量）

二. 【腎陰虛】

症狀：腰痠耳鳴、潮熱盜汗、口乾咽燥、大便乾結、失眠多夢、男性易早泄、女性月經周期縮短等

補腎陰食療：花旗參螺頭湯（4人分量）

三. 【腎精不足】

症狀：男性精少不育、女性經閉不孕、脫髮、疲勞乏力、健忘、暈眩等

補腎填精：蟲草花竹絲雞湯（4人分量）

黑色食物有助於補腎。（資料圖片）

黑色食物有助補腎

中醫認為五色食物對應五臟，五個內臟是「心、肝、脾、肺、腎」，分別對應「赤（紅）、青（綠）、黃、白、黑」五色的食物。腎對應黑色，邱醫師建議可多吃黑色食物，有助於養腎，以下是黑色食物例子：（按圖）

除了黑色食物外，合桃、腰果、栗子、杞子等都有補腎功效。

補腎穴位：腎俞穴、太溪穴

充足睡眠對維持腎臟健康十分重要！（all_who_wander/unsplash）

養腎生活貼士

1. 有充足睡眠

2. 不要過勞

3. 少食寒涼食物

4. 性生活適可而止

5. 適量運動

註冊中醫師邱穎琳（受訪者授權提供）

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